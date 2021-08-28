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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
0:3
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
0:1
3' Гол
Камара Кей
0:2
21' Гол
Камара Кей
67' Красная карточка
Воутилайнен Джерри
0:3
68' Гол
Маттила Сакари
86' Желтая карточка
Маттила Сакари
90'+3
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
21
Коски
Вилле
5
Аалто
Хенри
17
Модесто
Руй
4
Узочакву
Арнест
6
Воутилайнен
Джерри
7
Левянен
Йонас
88
Коскинен
Отсо
10
Кауфманн
Лукас
32
Луис
Энрике
II
35
Уорд
Каллум
22
Градецки
Матей
3
Маттила
Сакари
23
Эрнандес
Алдайр
88
Хинг-Гловер
Макарио
6
Данвуди
Джейк
10
Ягуби
Моштаг
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
Хонка
ХИФК

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кауфманн Лукас 3 (2) 0.17
2. Донгу Жан 3 0.17
3. Darren Smith III 3 0.17
4. Саваж Демба 3 (1) 0.17
5. Модесто Руй 2 0.11
6. Луис Энрике II 2 0.11
7. Пююхтя Никлас 2 0.11
8. Алегрия Хуан 2 0.11
9. Арко-Менса Эдмунд 1 0.06
10. Коскинен Отсо 1 (1) 0.06
11. Воутилайнен Джерри 1 0.06
12. Хатакка Дани 1 0.06
13. Рале Матиас 1 0.06
14. Узочакву Арнест 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ягуби Моштаг 3 (3) 0.2
2. Саэс Фелипе 2 0.13
3. Камара Кей 2 0.13
4. Али Юсиф 2 0.13
5. Энтрена Хуан 1 0.07
6. Маттила Сакари 1 0.07
7. Тукиайнен Сакари 1 0.07
8. Бакман Джани 1 0.07
9. Эрнандес Алдайр 1 0.07
10. Исакссон Китон 1 0.07
11. Данвуди Джейк 1 0.07
12. Палмасто Тино 1 0.07
13. Халме Юкка 0 0
14. Ахади Мосавер 0 0
15. Хинг-Гловер Макарио 0 0
16. Стренг Джеремайя 0 0
17. Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Арко-Менса Эдмунд 5 1
2. Таммилето Дуарте 4 0
3. Хатакка Дани 4 0
4. Кауфманн Лукас 4 0
5. Модесто Руй 3 0
6. Коскинен Отсо 3 0
7. Алегрия Хуан 1 1
8. Аалто Хенри 2 0
9. Darren Smith III 2 0
10. Коски Вилле 2 0
11. Воутилайнен Джерри 0 1
12. Хейккиля Тапио 1 0
13. Левянен Йонас 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 3 1
2. Бакман Джани 4 0
3. Данвуди Джейк 4 0
4. Эрнандес Алдайр 3 0
5. Хинг-Гловер Макарио 1 1
6. Саэс Фелипе 1 1
7. Халме Юкка 2 0
8. Али Юсиф 2 0
9. Стренг Джеремайя 2 0
10. Маттила Сакари 1 0
11. Градецки Матей 1 0
12. Тукиайнен Сакари 1 0
13. Исакссон Китон 1 0
14. Энтрена Хуан 1 0
15. Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 20% (5) 12% (3) 16% (4) 8% (2) 24% (6) 20% (5)
 ХИФК 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мариехамн 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка Хонка 4:1 Ильвес Интер Турку 2:2 Хонка
Хонка 0:1 Домжале Хонка 1:1 Лахти Домжале 1:1 Хонка Рунавик 1:3 Хонка Хонка 1:0 Оулу Хонка 0:0 Рунавик Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака КуПС 2:1 Хонка ХИФК 1:0 Хонка Оулу 0:2 Хонка Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:0 Хонка Хонка 1:2 Интер Турку КТП 1:3 Хонка Хонка 0:2 Мариехамн
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти
Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 1:0 Лахти ХИК 2:1 ХИФК КТП 0:1 ХИФК Лахти 2:1 ХИФК

Последние игры между собой

Хонка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
ХИФК 1:0 Хонка Вейккауслига ХИФК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 0:1 ХИФК Вейккауслига Хонка 1:1 ХИФК Кубок
Хонка 3:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:0 Хонка Вейккауслига ХИФК 1:2 Хонка Кубок ХИФК 2:3 Хонка Кубок ХИФК 1:1 Хонка Вейккауслига (Переходный матч) Хонка 0:0 ХИФК Вейккауслига (Переходный матч) Хонка 3:0 ХИФК Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 17 14 2 1 28 - 7 44
2. КуПС Заявка 16 11 2 3 30 - 12 35
3. СЯК Сейнайоки Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Интер Турку Заявка 17 9 2 6 25 - 16 29
5. Лахти Заявка 17 7 6 4 23 - 18 27
6. ХИФК Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Хонка Заявка 18 6 3 9 25 - 27 21
8. Ильвес Заявка 16 6 2 8 16 - 22 20
9. Оулу Заявка 17 5 1 11 15 - 26 16
10. Хака Заявка 17 4 3 10 13 - 23 15
11. Мариехамн Заявка 16 3 2 11 10 - 26 11
12. КТП Заявка 16 1 5 10 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2. КуПС Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3. Интер Турку Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4. Лахти Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
5. СЯК Сейнайоки Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
7. Хонка Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
8. Оулу Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
9. ХИФК Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
10. Хака Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
11. Мариехамн Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
12. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 9 7 1 1 12 - 3 22
2. КуПС Заявка 7 5 0 2 15 - 7 15
3. ХИФК Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
5. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
6. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
7. Лахти Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Интер Турку Заявка 8 3 0 5 10 - 10 9
9. Мариехамн Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
10. Оулу Заявка 8 2 0 6 8 - 14 6
11. КТП Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12. Ильвес Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 7 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 6 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. ХИК Луис Энрике II 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Камара Кей бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Камара Кей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хонка 0:3 ХИФК онлайн




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