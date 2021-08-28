Финляндия: Вейккауслига 2021
Хонка
0:3
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
ХИФК
0:1
3' ГолКамара Кей
0:2
21' ГолКамара Кей
67' Красная карточкаВоутилайнен Джерри
0:3
68' ГолМаттила Сакари
86' Желтая карточкаМаттила Сакари
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
21
Коски
Вилле
17
Модесто
Руй
35
Уорд
Каллум
10
Ягуби
Моштаг
7
Али
Юсиф
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Луис ЭнрикеНападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Ход матча
3'
0:1
21'
0:2
68'
0:3
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.17
|2.
|Донгу Жан
|3
|0.17
|3.
|Darren Smith III
|3
|0.17
|4.
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.17
|5.
|Модесто Руй
|2
|0.11
|6.
|Луис Энрике II
|2
|0.11
|7.
|Пююхтя Никлас
|2
|0.11
|8.
|Алегрия Хуан
|2
|0.11
|9.
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0.06
|10.
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.06
|11.
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.06
|12.
|Хатакка Дани
|1
|0.06
|13.
|Рале Матиас
|1
|0.06
|14.
|Узочакву Арнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.2
|2.
|Саэс Фелипе
|2
|0.13
|3.
|Камара Кей
|2
|0.13
|4.
|Али Юсиф
|2
|0.13
|5.
|Энтрена Хуан
|1
|0.07
|6.
|Маттила Сакари
|1
|0.07
|7.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.07
|8.
|Бакман Джани
|1
|0.07
|9.
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.07
|10.
|Исакссон Китон
|1
|0.07
|11.
|Данвуди Джейк
|1
|0.07
|12.
|Палмасто Тино
|1
|0.07
|13.
|Халме Юкка
|0
|0
|14.
|Ахади Мосавер
|0
|0
|15.
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|16.
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|17.
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|2.
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|3.
|Хатакка Дани
|4
|0
|4.
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|5.
|Модесто Руй
|3
|0
|6.
|Коскинен Отсо
|3
|0
|7.
|Алегрия Хуан
|1
|1
|8.
|Аалто Хенри
|2
|0
|9.
|Darren Smith III
|2
|0
|10.
|Коски Вилле
|2
|0
|11.
|Воутилайнен Джерри
|0
|1
|12.
|Хейккиля Тапио
|1
|0
|13.
|Левянен Йонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|3
|1
|2.
|Бакман Джани
|4
|0
|3.
|Данвуди Джейк
|4
|0
|4.
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|5.
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|1
|6.
|Саэс Фелипе
|1
|1
|7.
|Халме Юкка
|2
|0
|8.
|Али Юсиф
|2
|0
|9.
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|10.
|Маттила Сакари
|1
|0
|11.
|Градецки Матей
|1
|0
|12.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|13.
|Исакссон Китон
|1
|0
|14.
|Энтрена Хуан
|1
|0
|15.
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|20% (5)
|12% (3)
|16% (4)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|ХИФК
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мариехамн 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка Хонка 4:1 Ильвес Интер Турку 2:2 Хонка
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =5 -7ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти
Последние игры между собой
Хонка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|28 - 7
|44
|2.
|КуПС
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|30 - 12
|35
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 16
|29
|5.
|Лахти
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|6.
|ХИФК
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Хонка
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|25 - 27
|21
|8.
|Ильвес
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 22
|20
|9.
|Оулу
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|15 - 26
|16
|10.
|Хака
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 23
|15
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|10 - 26
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|КуПС
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Лахти
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Ильвес
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|7.
|Хонка
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|8.
|Оулу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|9.
|ХИФК
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|10.
|Хака
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|12.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 3
|22
|2.
|КуПС
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|ХИФК
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|5.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|6.
|Хака
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|7.
|Лахти
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 10
|9
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|10.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Ильвес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|7
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|6
|0
|0
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|7
|0
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0
|4.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1