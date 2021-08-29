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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
15' Гол
Нюман Кристоффер
20'
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
13
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Адегбенро
Самуэль
1
Кейта
Али
II
28
Вейманс
Марко
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
6
Досис
Николаос
22
Колкетт
Чарли
88
Селларс
Джерелл
8
Ссеванкамбо
Исак
11
Бельман
Хенрик
29
Карлссон
Грач
Себастьян
Норрчёпинг
3-4-3
Эстерсунд
4-2-3-1

Ход матча

15'
Нюман Кристоффер
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 9 0.53
2. Бьёрк Карл 3 0.18
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.12
4. Скуласон Ари 2 0.12
5. Сема Майч 2 0.12
6. Нюман Кристоффер 1 0.06
7. Агардиус Виктор 1 0.06
8. Лима Лукас 1 0.06
9. Хакшабанович Сеад 0 0
10. Вальквист Линус 0 0
11. Франссон Александер 0 0
12. Кастегрен Хенрик 0 0
13. Леви Йонатан 0 0
14. Абдулразак Исхак 0 0
15. Хазени Кристоффер 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 5 0.29
2. Кпозо Патрик 2 0.12
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.12
4. Мукийби Рональд 2 0.12
5. Кроон Симон 1 0.06
6. Авад Ахмед 1 0.06
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.06
8. Хёрберг Феликс 1 0.06
9. Карлссон Грач Себастьян 1 0.06
10. Фрицсон Людвиг 0 0
11. Перри Небию 0 0
12. Бельман Хенрик 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Лунд Марко 4 0
2. Скуласон Ари 3 0
3. Агардиус Виктор 3 0
4. Кастегрен Хенрик 3 0
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Адегбенро Самуэль 2 0
8. Нюман Кристоффер 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лима Лукас 1 0
12. Кусу Манассе 1 0
13. Хазени Кристоффер 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Тёрготт Блэйр 3 0
3. Менса Самуэль 3 0
4. Сонко-Сундберг Ноа 3 0
5. Хауган Эйрик 3 0
6. Фрицсон Людвиг 3 0
7. Хёрберг Феликс 3 0
8. Ссеванкамбо Исак 2 0
9. Бельман Хенрик 2 0
10. Досис Николаос 2 0
11. Кроон Симон 1 0
12. Кейта Али II 1 0
13. Кпозо Патрик 1 0
14. Селларс Джерелл 1 0
15. Вейманс Марко 1 0
16. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
17. Штольт Малкольм 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 0 28.57% (6) 23.81% (5)
 Эстерсунд 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
2. Юргорден 0:0 Заявка 17 10 5 2 26 - 12 35
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Норрчёпинг 1:0 Заявка 17 8 2 7 22 - 18 26
6. Кальмар Заявка 16 6 6 4 16 - 16 24
7. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
8. Варберг БоИС Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
9. Гётеборг 1:0 Заявка 17 5 7 5 20 - 20 22
10. Хальмстад Заявка 17 4 8 5 13 - 14 20
11. Хеккен 0:1 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
12. Сириус 0:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 27 18
13. Дегерфорс Заявка 17 5 3 9 17 - 29 18
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 17 2 3 12 16 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
7. Норрчёпинг 1:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
8. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
9. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
10. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Сириус 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Хеккен 0:1 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
13. Гётеборг 1:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд 0:1 Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Гётеборг 1:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
5. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Норрчёпинг 1:0 Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен 0:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Сириус 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. АИК Ларссон Себастьян 7 0
4. Сириус Хелльборг Адам 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Эстерсунд
1.35
6.40
9.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрчёпинг 1:0 Эстерсунд онлайн




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