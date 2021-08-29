Швеция: Аллсвенскан 2021
Норрчёпинг
3:0
Конец матча
Стадион: Platinumcars Arena
Эстерсунд
1:0
15' ГолНюман Кристоффер
2:0
30' ГолЛеви Йонатан
67' Желтая карточкаВейманс Марко
3:0
84' ГолНюман Кристоффер
88' Желтая карточкаЛунд Марко
90' Желтая карточкаДосис Николаос
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
-
12 Авад АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
15'
30'
2:0
67'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адегбенро Самуэль
|9
|0.53
|2.
|Нюман Кристоффер
|3
|0.18
|3.
|Бьёрк Карл
|3
|0.18
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.12
|5.
|Скуласон Ари
|2
|0.12
|6.
|Сема Майч
|2
|0.12
|7.
|Леви Йонатан
|1
|0.06
|8.
|Агардиус Виктор
|1
|0.06
|9.
|Лима Лукас
|1
|0.06
|10.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|11.
|Вальквист Линус
|0
|0
|12.
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|13.
|Франссон Александер
|0
|0
|14.
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|15.
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|5
|0.29
|2.
|Кпозо Патрик
|2
|0.12
|3.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.12
|4.
|Мукийби Рональд
|2
|0.12
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.06
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.06
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.06
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.06
|9.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.06
|10.
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|11.
|Перри Небию
|0
|0
|12.
|Бельман Хенрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Марко
|5
|0
|2.
|Скуласон Ари
|3
|0
|3.
|Агардиус Виктор
|3
|0
|4.
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|5.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|6.
|Вальквист Линус
|2
|0
|7.
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|8.
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|9.
|Франссон Александер
|1
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|11.
|Лима Лукас
|1
|0
|12.
|Кусу Манассе
|1
|0
|13.
|Хазени Кристоффер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0
|3.
|Менса Самуэль
|3
|0
|4.
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|5.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|6.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|7.
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|8.
|Досис Николаос
|3
|0
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|10.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|11.
|Вейманс Марко
|2
|0
|12.
|Кроон Симон
|1
|0
|13.
|Кейта Али II
|1
|0
|14.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|15.
|Селларс Джерелл
|1
|0
|16.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|17.
|Штольт Малкольм
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|0
|25% (6)
|25% (6)
|Эстерсунд
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =2 -7Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|2.
|Юргорден
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 13
|34
|3.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|24 - 18
|26
|6.
|Кальмар
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|16 - 16
|24
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|9.
|Хеккен
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|10.
|Сириус
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 27
|20
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|13 - 14
|20
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|8.
|Сириус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|10.
|Хеккен
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 12
|13
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|12.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 18
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|8
|5
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|6
|0