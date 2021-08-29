Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Бравида Арена
Гётеборг
0:1
3' ПенальтиСана Тобиас
22
Сана
Тобиас
20
Терн
Симон
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|7 (4)
|0.41
|2.
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.18
|3.
|Траоре Бени
|2
|0.12
|4.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.12
|5.
|Валемарк Патрик
|2
|0.12
|6.
|Бенгтссон Лео
|2
|0.12
|7.
|Юссеф Али
|2
|0.12
|8.
|Ольссон Мартин
|1
|0.06
|9.
|Экполо Годсвилл
|1
|0.06
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.06
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.24
|2.
|Сана Тобиас
|4 (3)
|0.24
|3.
|Берг Маркус
|3
|0.18
|4.
|Сёдер Робин
|2
|0.12
|5.
|Якоб Кевин
|2
|0.12
|6.
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|7.
|Гамшик Марек
|1
|0.06
|8.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.06
|9.
|Айеш Хосам
|1
|0.06
|10.
|Терн Симон
|0
|0
|11.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|5
|0
|2.
|Хаммар Юхан
|5
|0
|3.
|Берггрен Густав
|4
|0
|4.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|5.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|6.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|9.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|10.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|12.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|13.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|14.
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|15.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|16.
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|17.
|Траоре Бени
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|0
|4.
|Айеш Хосам
|2
|0
|5.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|6.
|Каллей Яхья
|2
|0
|7.
|Берг Маркус
|1
|0
|8.
|Вендт Оскар
|1
|0
|9.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|10.
|Сана Тобиас
|1
|0
|11.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|12.
|Свенссон Густаф
|1
|0
|13.
|Терн Симон
|1
|0
|14.
|Яллоу Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|Гётеборг
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд
Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =8 -7Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|3.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Норрчёпинг
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 18
|26
|6.
|Кальмар
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|16 - 16
|24
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|9.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|20 - 20
|22
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|13 - 14
|20
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|12.
|Сириус
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 27
|18
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|7.
|Норрчёпинг
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|10.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Сириус
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|13.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|5.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Норрчёпинг
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Сириус
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|1
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|6
|0