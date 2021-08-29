Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
3:2
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Гётеборг
0:1
3' ПенальтиСана Тобиас
1:1
25' ГолБенгтссон Лео
2:1
40' ПенальтиЕремеефф Александер
42' Желтая карточкаСвенссон Густаф
3:1
48' ГолВалемарк Патрик
3:2
62' ГолБерг Маркус
3:2
89' Не забитый пенальтиСана Тобиас
22
Сана
Тобиас
20
Терн
Симон
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
3'
0:1
25'
1:1
40'
42'
48'
3:1
54'
62'
3:2
89'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|8 (5)
|0.47
|2.
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.18
|3.
|Валемарк Патрик
|3
|0.18
|4.
|Бенгтссон Лео
|3
|0.18
|5.
|Траоре Бени
|2
|0.12
|6.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.12
|7.
|Юссеф Али
|2
|0.12
|8.
|Ольссон Мартин
|1
|0.06
|9.
|Экполо Годсвилл
|1
|0.06
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.06
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
|12.
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.24
|2.
|Сана Тобиас
|4 (3)
|0.24
|3.
|Берг Маркус
|4
|0.24
|4.
|Якоб Кевин
|2
|0.12
|5.
|Сёдер Робин
|2
|0.12
|6.
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|7.
|Гамшик Марек
|1
|0.06
|8.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.06
|9.
|Айеш Хосам
|1
|0.06
|10.
|Терн Симон
|0
|0
|11.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|5
|0
|2.
|Хаммар Юхан
|5
|0
|3.
|Берггрен Густав
|4
|0
|4.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|5.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|6.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|9.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|10.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|12.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|13.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|14.
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|15.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|16.
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|17.
|Траоре Бени
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|0
|4.
|Свенссон Густаф
|2
|0
|5.
|Айеш Хосам
|2
|0
|6.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|7.
|Каллей Яхья
|2
|0
|8.
|Берг Маркус
|1
|0
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0
|10.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|11.
|Сана Тобиас
|1
|0
|12.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|13.
|Терн Симон
|1
|0
|14.
|Яллоу Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|30.77% (8)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|Гётеборг
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|10% (2)
|25% (5)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд
Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =8 -7Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|2.
|Юргорден
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 13
|34
|3.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 20
|34
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 15
|33
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|24 - 18
|26
|6.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|7.
|Кальмар
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|9.
|Хеккен
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|10.
|Сириус
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 27
|20
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|13 - 14
|20
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|8.
|Сириус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|10.
|Хеккен
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 12
|13
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|12.
|Кальмар
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 5
|16
|2.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|3.
|Юргорден
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|4.
|Кальмар
|0:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 18
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|8
|5
|2
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|6
|0