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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
3:2
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
3' Пенальти
Сана Тобиас
1:1
25' Гол
Бенгтссон Лео
2:1
40' Пенальти
Еремеефф Александер
42' Желтая карточка
Свенссон Густаф
3:1
48' Гол
Валемарк Патрик
3:2
62' Гол
Берг Маркус
3:2
89' Не забитый пенальти
Сана Тобиас
90'+11
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
4
Тойвио
Йоона
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
15
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
23
Валемарк
Патрик
19
Ирандуст
Далехо
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
1
Анестис
Яннис
19
Эрлингмарк
Огюст
30
Бьярсмюр
Маттиас
3
Вилар
Бернардо
5
Яллоу
Александр
22
Сана
Тобиас
13
Свенссон
Густаф
20
Терн
Симон
8
Айеш
Хосам
11
Сигторссон
Колбейнн
33
Берг
Маркус
Хеккен
4-2-3-1
Гётеборг
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 8 (5) 0.47
2. Хейнтс Тобиас 3 0.18
3. Валемарк Патрик 3 0.18
4. Бенгтссон Лео 3 0.18
5. Траоре Бени 2 0.12
6. Ирандуст Далехо 2 0.12
7. Юссеф Али 2 0.12
8. Ольссон Мартин 1 0.06
9. Экполо Годсвилл 1 0.06
10. Линдгрен Расмус 1 0.06
11. Берггрен Густав 0 0
12. Фрайберг Эрик 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигторссон Колбейнн 4 0.24
2. Сана Тобиас 4 (3) 0.24
3. Берг Маркус 4 0.24
4. Якоб Кевин 2 0.12
5. Сёдер Робин 2 0.12
6. Яллоу Александр 1 0.06
7. Гамшик Марек 1 0.06
8. Эрикссон Себастьян 1 0.06
9. Айеш Хосам 1 0.06
10. Терн Симон 0 0
11. Юсуф Альхассан 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 5 0
2. Хаммар Юхан 5 0
3. Берггрен Густав 4 0
4. Бенгтссон Лео 4 0
5. Ольссон Мартин 2 1
6. Линдгрен Расмус 3 0
7. Фрайберг Эрик 3 0
8. Абрахамссон Петер 3 0
9. Еремеефф Александер 2 0
10. Дальберг Понтус 2 0
11. Хейнтс Тобиас 2 0
12. Ирандуст Далехо 2 0
13. Валемарк Патрик 2 0
14. Карлссон Тобиас III 1 0
15. Тойвио Йоона 1 0
16. Экполо Годсвилл 1 0
17. Траоре Бени 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрикссон Себастьян 5 0
2. Эрлингмарк Огюст 4 0
3. Юханссон Карл II 3 0
4. Свенссон Густаф 2 0
5. Айеш Хосам 2 0
6. Бьярсмюр Маттиас 2 0
7. Каллей Яхья 2 0
8. Берг Маркус 1 0
9. Вендт Оскар 1 0
10. Вернблум Понтус 1 0
11. Сана Тобиас 1 0
12. Сигторссон Колбейнн 1 0
13. Терн Симон 1 0
14. Яллоу Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 30.77% (8) 11.54% (3) 11.54% (3)
 Гётеборг 15% (3) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 10% (2) 25% (5)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд
Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
2. Юргорден Заявка 17 10 4 3 26 - 13 34
3. Мальмё 1:1 Заявка 17 10 4 3 37 - 20 34
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 15 33
5. Норрчёпинг Заявка 17 8 2 7 24 - 18 26
6. Хаммарбю 1:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
7. Кальмар 0:2 Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
8. Варберг БоИС Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
9. Хеккен Заявка 17 6 4 7 27 - 25 22
10. Сириус Заявка 17 5 5 7 17 - 27 20
11. Хальмстад Заявка 17 4 8 5 13 - 14 20
12. Гётеборг Заявка 17 4 7 6 21 - 23 19
13. Дегерфорс Заявка 17 5 3 9 17 - 29 18
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд Заявка 17 2 3 12 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё 1:1 Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю 1:1 Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
6. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
7. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
8. Сириус Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
9. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
10. Хеккен Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
11. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
12. Кальмар 0:2 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
13. Гётеборг Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 2:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 5 16
2. Мальмё 1:1 Заявка 9 4 3 2 16 - 10 15
3. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
4. Кальмар 0:2 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
5. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
6. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю 1:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд Заявка 8 0 2 6 2 - 18 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 8 5 2
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. АИК Ларссон Себастьян 7 0
4. Сириус Хелльборг Адам 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
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