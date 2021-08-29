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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Юргорден
0' 20'
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
18
Шабани
Лаорент
12
Ортмарк
Якоб
23
Зейдан
Мустафа
21
Видгрен
Деннис
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
12
Банда
Эммануэль
19
Беркрот
Никлас
Сириус
3-4-3
Юргорден
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 7 (1) 0.41
2. Ортмарк Якоб 3 0.18
3. Карлссон Йохан 1 0.06
4. Саид Мохаммед 1 0.06
5. Матисен Маркус 1 0.06
6. Шабани Лаорент 1 0.06
7. Булут Экин 1 0.06
8. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.29
2. Беркрот Никлас 4 0.24
3. Чилуфя Эдвард 3 0.18
4. Финнделл Хампус 3 0.18
5. Эрикссон Магнус 2 0.12
6. Радетинац Харис 2 0.12
7. Ларссон Якоб 2 0.12
8. Банда Эммануэль 2 0.12
9. Хольмберг Карл 1 0.06
10. Лёфгрен Йеспер 1 0.06
11. Шуллер Расмус 0 0
12. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Ортмарк Якоб 4 0
3. Матисен Маркус 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Силисуфай Эди 1 0
13. Шабани Лаорент 1 0
14. Колли Джозеф 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Шуллер Расмус 3 0
2. Ларссон Якоб 3 0
3. Витри Аслак Фонн 2 0
4. Куйович Эмир 1 0
5. Радетинац Харис 1 0
6. Эрикссон Магнус 1 0
7. Хольмберг Карл 1 0
8. Экдаль Хьяльмар 1 0
9. Финнделл Хампус 1 0
10. Лёфгрен Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3) 20% (3)
 Юргорден 12% (3) 24% (6) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус
Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Юргорден 0:0 Мьельбю Карлшлунд 0:4 Юргорден Мьельбю 0:1 Юргорден Юргорден 1:4 АИК
Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден

Последние игры между собой

Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Юргорден: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 5:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:6 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
2. Юргорден 0:0 Заявка 17 10 5 2 26 - 12 35
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Норрчёпинг 1:0 Заявка 17 8 2 7 22 - 18 26
6. Кальмар Заявка 16 6 6 4 16 - 16 24
7. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
8. Варберг БоИС Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
9. Гётеборг 1:0 Заявка 17 5 7 5 20 - 20 22
10. Хальмстад Заявка 17 4 8 5 13 - 14 20
11. Хеккен 0:1 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
12. Сириус 0:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 27 18
13. Дегерфорс Заявка 17 5 3 9 17 - 29 18
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 17 2 3 12 16 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
7. Норрчёпинг 1:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
8. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
9. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
10. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Сириус 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Хеккен 0:1 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
13. Гётеборг 1:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд 0:1 Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Гётеборг 1:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
5. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Норрчёпинг 1:0 Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен 0:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Сириус 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. АИК Ларссон Себастьян 7 0
4. Сириус Хелльборг Адам 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Юргорден
4.78
4.05
1.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 0:0 Юргорден онлайн




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