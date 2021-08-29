Швеция: Аллсвенскан 2021
Сириус
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Студентернас
Юргорден
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|7 (1)
|0.41
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.18
|3.
|Карлссон Йохан
|1
|0.06
|4.
|Саид Мохаммед
|1
|0.06
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0.06
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.06
|7.
|Булут Экин
|1
|0.06
|8.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|9.
|Ларсон Карл
|0
|0
|10.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.29
|2.
|Беркрот Никлас
|4
|0.24
|3.
|Чилуфя Эдвард
|3
|0.18
|4.
|Финнделл Хампус
|3
|0.18
|5.
|Эрикссон Магнус
|2
|0.12
|6.
|Радетинац Харис
|2
|0.12
|7.
|Ларссон Якоб
|2
|0.12
|8.
|Банда Эммануэль
|2
|0.12
|9.
|Хольмберг Карл
|1
|0.06
|10.
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.06
|11.
|Шуллер Расмус
|0
|0
|12.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|7
|0
|2.
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|3.
|Матисен Маркус
|3
|0
|4.
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Сугита Юкия
|1
|0
|11.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|12.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|13.
|Шабани Лаорент
|1
|0
|14.
|Колли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шуллер Расмус
|3
|0
|2.
|Ларссон Якоб
|3
|0
|3.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0
|5.
|Радетинац Харис
|1
|0
|6.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|7.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|8.
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|9.
|Финнделл Хампус
|1
|0
|10.
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
|20% (3)
|Юргорден
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус
Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +12 =5 -3Юргорден 0:0 Мьельбю Карлшлунд 0:4 Юргорден Мьельбю 0:1 Юргорден Юргорден 1:4 АИК
Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден
Последние игры между собой
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Юргорден: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|3.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Норрчёпинг
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 18
|26
|6.
|Кальмар
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|16 - 16
|24
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|9.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|20 - 20
|22
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|13 - 14
|20
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|12.
|Сириус
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 27
|18
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|7.
|Норрчёпинг
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|10.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Сириус
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|13.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|5.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Норрчёпинг
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Сириус
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|1
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|6
|0