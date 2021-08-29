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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
1:0
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
27' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
39' Желтая карточка
Шуллер Расмус
41' Желтая карточка
Финнделл Хампус
43' Желтая карточка
Видгрен Деннис
1:0
71' Гол
Зейдан Мустафа
82' Желтая карточка
Кёкк Эллиот
82' Желтая карточка
Банда Эммануэль
90'+7
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
18
Шабани
Лаорент
12
Ортмарк
Якоб
23
Зейдан
Мустафа
21
Видгрен
Деннис
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
12
Банда
Эммануэль
19
Беркрот
Никлас
Сириус
3-4-3
Юргорден
4-3-3

Ход матча

27'
Ортмарк Якоб
 
39'
 
Шуллер Расмус
41'
 
Финнделл Хампус
43'
Видгрен Деннис
 
65'
 
Хольмберг Карл
Беркрот Никлас
65'
 
Асоро Йоэль
Финнделл Хампус
71'
Зейдан Мустафа
(Матисен Маркус)
1:0
75'
Штоль Адам
Сугита Юкия
 
78'
 
Адеми Альбион
Чилуфя Эдвард
82'
 
Кёкк Эллиот
82'
 
Банда Эммануэль
83'
 
Куйович Эмир
Банда Эммануэль
86'
Колли Джозеф
Шабани Лаорент
 
86'
Карлссон Йохан
Куаку Кристиан
 
86'
Силисуфай Эди
Зейдан Мустафа
 
89'
Ларсон Карл
Видгрен Деннис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 13
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 7 (1) 0.41
2. Ортмарк Якоб 3 0.18
3. Матисен Маркус 1 0.06
4. Карлссон Йохан 1 0.06
5. Саид Мохаммед 1 0.06
6. Шабани Лаорент 1 0.06
7. Булут Экин 1 0.06
8. Зейдан Мустафа 1 0.06
9. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
10. Ларсон Карл 0 0
11. Бьорнстрем Аксель 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.29
2. Беркрот Никлас 4 0.24
3. Чилуфя Эдвард 3 0.18
4. Финнделл Хампус 3 0.18
5. Эрикссон Магнус 2 0.12
6. Радетинац Харис 2 0.12
7. Ларссон Якоб 2 0.12
8. Банда Эммануэль 2 0.12
9. Хольмберг Карл 1 0.06
10. Лёфгрен Йеспер 1 0.06
11. Шуллер Расмус 0 0
12. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Ортмарк Якоб 5 0
3. Матисен Маркус 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Видгрен Деннис 1 0
11. Сугита Юкия 1 0
12. Куаку Кристиан III 1 0
13. Силисуфай Эди 1 0
14. Шабани Лаорент 1 0
15. Колли Джозеф 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Шуллер Расмус 4 0
2. Ларссон Якоб 3 0
3. Витри Аслак Фонн 2 0
4. Финнделл Хампус 2 0
5. Куйович Эмир 1 0
6. Радетинац Харис 1 0
7. Эрикссон Магнус 1 0
8. Хольмберг Карл 1 0
9. Кёкк Эллиот 1 0
10. Экдаль Хьяльмар 1 0
11. Банда Эммануэль 1 0
12. Лёфгрен Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3) 20% (3)
 Юргорден 12% (3) 24% (6) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус
Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Юргорден 0:0 Мьельбю Карлшлунд 0:4 Юргорден Мьельбю 0:1 Юргорден Юргорден 1:4 АИК
Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден

Последние игры между собой

Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Юргорден: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 5:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:6 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
2. Юргорден Заявка 17 10 4 3 26 - 13 34
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Норрчёпинг Заявка 17 8 2 7 24 - 18 26
6. Кальмар Заявка 16 6 6 4 16 - 16 24
7. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
8. Варберг БоИС Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
9. Хеккен Заявка 17 6 4 7 27 - 25 22
10. Сириус Заявка 17 5 5 7 17 - 27 20
11. Хальмстад Заявка 17 4 8 5 13 - 14 20
12. Гётеборг Заявка 17 4 7 6 21 - 23 19
13. Дегерфорс Заявка 17 5 3 9 17 - 29 18
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд Заявка 17 2 3 12 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
7. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
8. Сириус Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
9. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
10. Хеккен Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
11. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
12. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
13. Гётеборг Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
5. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
6. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд Заявка 8 0 2 6 2 - 18 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 8 5 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. АИК Ларссон Себастьян 7 0
4. Сириус Хелльборг Адам 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Видгрен Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Финнделл Хампус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ортмарк Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 1:0 Юргорден онлайн




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