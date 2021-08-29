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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
1:0
Первый тайм: 31'
Норрбю
0'
10' Желтая карточка
Османагич Нино
1:0
26' Гол
Ailton Jose Almeida1
31'
1
Андерссон
Фредрик
23
Брорссон
Арвид
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
21
Раскай
Анель
20
Eric
Nohlgren
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
15
Османагич
Нино
14
Ткалчич
Никола
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
5
Браннефальк
Йохан
21
Вукоевич
Диян
22
Аргудо
Луис
13
Стремберг
Робин
Эргрюте
3-4-3
Норрбю
3-4-3

Ход матча

10'
 
Османагич Нино
26'
Ailton Jose Almeida1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 8 0.44
2. Полсон Дэниел 3 0.17
3. Андреассон Антон 2 0.11
4. Сьогрелл Херман 1 0.06
5. Дальквист Хампус 1 0.06
6. Ailton Jose Almeida1 1 0.06
7. Раскай Анель 1 0.06
8. Азулай Джонатан 0 0
9. Акерманн Кевин 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 9 (2) 0.5
2. Джобе Бубакарр 4 0.22
3. Стремберг Робин 3 0.17
4. Эрквист Расмус 2 0.11
5. Османагич Нино 1 0.06
6. Саволайнен Никлас 1 0.06
7. Аргудо Луис 1 0.06
8. Сало Александр 1 0.06
9. Ялдыр Дениз 1 0.06
10. Пекальски Иво 0 0
11. Берг Виктор 0 0
12. Арлиг Вильхельм 0 0
13. Лундгрен Фредрик 0 0
14. Браннефальк Йохан 0 0

Карточки

Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Брорссон Арвид 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Ланс Антон 1 0
8. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
9. Акерманн Кевин 1 0
10. Дальквист Хампус 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 6 0
2. Османагич Нино 4 0
3. Эрквист Расмус 4 0
4. Браннефальк Йохан 3 0
5. Саволайнен Никлас 3 0
6. Аргудо Луис 3 0
7. Вукоевич Диян 2 0
8. Стремберг Робин 2 0
9. Мохамад Аббас 2 0
10. Сало Александр 2 0
11. Ялдыр Дениз 2 0
12. Берг Виктор 2 0
13. Лундгрен Фредрик 1 0
14. Милованович Вилльям 1 0
15. Джобе Бубакарр 1 0
16. Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эргрюте 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Норрбю 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте
Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте
Норрбю Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте
Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Эргрюте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Норрбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Норрбю 2:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 2:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 2:0 Эргрюте Суперэттан Норрбю 4:4 Эргрюте Суперэттан
Эргрюте 1:1 Норрбю Суперэттан Эргрюте 2:0 Норрбю Кубок Норрбю 0:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:2 Норрбю Суперэттан Эргрюте 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 5:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 6:2 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:0 Эргрюте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
2. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
3. Ландскруна Заявка 18 9 4 5 27 - 20 31
4. Норрбю 0:1 Заявка 18 9 3 6 24 - 18 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Эргрюте 1:0 Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
10. Акрополис Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
11. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
12. Фалькенберг Заявка 18 5 3 10 19 - 31 18
13. Вестерос Заявка 18 4 6 8 19 - 28 18
14. Браге Заявка 18 4 6 8 22 - 26 18
15. ГАИС Заявка 17 5 2 10 13 - 19 17
16. Васалунд Заявка 17 5 2 10 21 - 29 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Эргрюте 1:0 Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
13. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
14. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю 0:1 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. Эргрюте 1:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
8. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
12. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
5. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
5. Норрбю Пекальски Иво 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Аилтон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Османагич Нино получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Норрбю
2.74
3.37
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 1:0 Норрбю онлайн




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