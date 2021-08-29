Швеция: Суперэттан 2021
10' Желтая карточкаОсманагич Нино
1:0
26' ГолAilton Jose Almeida1
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Peru Ruiz
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
10'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|8
|0.44
|2.
|Полсон Дэниел
|3
|0.17
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.11
|4.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.06
|5.
|Дальквист Хампус
|1
|0.06
|6.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.06
|7.
|Раскай Анель
|1
|0.06
|8.
|Азулай Джонатан
|0
|0
|9.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|0.5
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.22
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.17
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.11
|5.
|Османагич Нино
|1
|0.06
|6.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.06
|7.
|Аргудо Луис
|1
|0.06
|8.
|Сало Александр
|1
|0.06
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.06
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Берг Виктор
|0
|0
|12.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|13.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|14.
|Браннефальк Йохан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Брорссон Арвид
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|7.
|Ланс Антон
|1
|0
|8.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|9.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|10.
|Дальквист Хампус
|1
|0
|11.
|Свенссон Уильям
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|6
|0
|2.
|Османагич Нино
|4
|0
|3.
|Эрквист Расмус
|4
|0
|4.
|Браннефальк Йохан
|3
|0
|5.
|Саволайнен Никлас
|3
|0
|6.
|Аргудо Луис
|3
|0
|7.
|Вукоевич Диян
|2
|0
|8.
|Стремберг Робин
|2
|0
|9.
|Мохамад Аббас
|2
|0
|10.
|Сало Александр
|2
|0
|11.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|12.
|Берг Виктор
|2
|0
|13.
|Лундгрен Фредрик
|1
|0
|14.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|15.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|16.
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Норрбю
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте
Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте
Норрбю Последние 20 матчей: +9 =3 -8Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте
Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Норрбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|2.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 20
|31
|4.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|24 - 18
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Акрополис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|11.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 31
|18
|13.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|14.
|Браге
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|18
|15.
|ГАИС
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 19
|17
|16.
|Васалунд
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|13.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|8.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|12.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
|5.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0