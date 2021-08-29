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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
0:2
Первый тайм: 20'
ГАИС
0'
6' Желтая карточка
Вамбани Антони
0:1
7' Гол
Линдберг Юлиус
0:2
12' Гол
Эрнблом Филип
20'
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
3
Хиен
Исак
4
Вистрём
Филип
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
24
Салем
Адам
Ид
7
Булут
Экин
15
Андуе
Александер
1
Карлссон
Матиас
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
6
Вангберг
Август
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
20
Стернер
Даниэль
11
Линдберг
Юлиус
Васалунд
4-3-3
ГАИС
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 5 0.28
2. Андуе Александер 3 0.17
3. Вамбани Антони 3 0.17
4. Васич Никола 2 0.11
5. Булут Экин 2 (1) 0.11
6. Авдич Денни 2 0.11
7. Жорж Шарбель 2 0.11
8. Дурмаз Элиас 1 0.06
9. Цискаридзе Зураб 1 0.06
10. Энгберг Фрей 0 0
11. Ясуока Такуто 0 0
12. Мыцу Раду 0 0
13. Думбия Ибрагим 0 0
14. Дуранич Александр 0 0
ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 2 0.11
2. Стернер Даниэль 2 0.11
3. Марич Аднан 2 0.11
4. Вангберг Август 2 0.11
5. Линдберг Юлиус 1 0.06
6. Линдберг Йонас 1 0.06
7. Лумбана Борис 1 0.06
8. Каргбо Майкл 1 0.06
9. Андерссон Йохан II 0 0
10. Моенза Малкольм 0 0
11. Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Васалунд
# Игрок      
1. Сисей Кебба 6 0
2. Жорж Шарбель 3 1
3. Траоре Маи 3 1
4. Авдич Денни 4 0
5. Вамбани Антони 4 0
6. Васич Никола 3 0
7. Дуранич Александр 1 1
8. Цискаридзе Зураб 2 0
9. Мыцу Раду 2 0
10. Ангер Филип 2 0
11. Андуе Александер 2 0
12. Салем Адам Ид 2 0
13. Хиен Исак 2 0
14. Азизи Пешрав 1 0
15. Вистрём Филип 1 0
16. Булут Экин 1 0
17. Дурмаз Элиас 1 0
18. Затор Доминик 1 0
19. Ясуока Такуто 1 0
20. Сёдерберг Даниэль 1 0
ГАИС
# Игрок      
1. Оусоу Айхам 1 1
2. Лумбана Борис 2 0
3. Марич Аднан 2 0
4. Андерссон Йохан II 2 0
5. Вангберг Август 2 0
6. Грозданич Эмин 2 0
7. Хульквист Даниэль 2 0
8. Моенза Малкольм 0 1
9. Линдберг Йонас 1 0
10. Андерсен Никлас II 1 0
11. Ладан Никола 1 0
12. Карлссон Матиас 1 0
13. Оберг Йоаким 1 0
14. Стернер Даниэль 1 0
15. Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Васалунд 4.76% (1) 4.76% (1) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 38.1% (8)
 ГАИС 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 0 33.33% (4)

Предыдущие игры

Васалунд Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд
Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =2 -12
ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд
Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС

Последние игры между собой

Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ГАИС: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ГАИС 2:0 Васалунд Суперэттан ГАИС 4:0 Васалунд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
2. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
3. Ландскруна Заявка 18 9 4 5 27 - 20 31
4. Норрбю Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Эргрюте Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
10. Акрополис Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
11. ГАИС 2:0 Заявка 18 6 2 10 15 - 19 20
12. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
13. Фалькенберг Заявка 18 5 3 10 19 - 31 18
14. Вестерос Заявка 18 4 6 8 19 - 28 18
15. Браге Заявка 18 4 6 8 22 - 26 18
16. Васалунд 0:2 Заявка 18 5 2 11 21 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд 0:2 Заявка 9 4 1 4 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
13. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
14. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. ГАИС 2:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. ГАИС 2:0 Заявка 9 3 1 5 5 - 6 10
8. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
9. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд 0:2 Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 1
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
5. Норрбю Пекальски Иво 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Васалунд
Ничья
ГАИС
2.43
6.00
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Васалунд 0:2 ГАИС онлайн




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