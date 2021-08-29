Швеция: Суперэттан 2021
6' Желтая карточкаВамбани Антони
0:1
7' ГолЛиндберг Юлиус
0:2
12' ГолЭрнблом Филип
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
7'
0:1
12'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.28
|2.
|Андуе Александер
|3
|0.17
|3.
|Вамбани Антони
|3
|0.17
|4.
|Васич Никола
|2
|0.11
|5.
|Булут Экин
|2 (1)
|0.11
|6.
|Авдич Денни
|2
|0.11
|7.
|Жорж Шарбель
|2
|0.11
|8.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.06
|9.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.06
|10.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|11.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|12.
|Мыцу Раду
|0
|0
|13.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|14.
|Дуранич Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|2
|0.11
|2.
|Стернер Даниэль
|2
|0.11
|3.
|Марич Аднан
|2
|0.11
|4.
|Вангберг Август
|2
|0.11
|5.
|Линдберг Юлиус
|1
|0.06
|6.
|Линдберг Йонас
|1
|0.06
|7.
|Лумбана Борис
|1
|0.06
|8.
|Каргбо Майкл
|1
|0.06
|9.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|10.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|11.
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Жорж Шарбель
|3
|1
|3.
|Траоре Маи
|3
|1
|4.
|Авдич Денни
|4
|0
|5.
|Вамбани Антони
|4
|0
|6.
|Васич Никола
|3
|0
|7.
|Дуранич Александр
|1
|1
|8.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|9.
|Мыцу Раду
|2
|0
|10.
|Ангер Филип
|2
|0
|11.
|Андуе Александер
|2
|0
|12.
|Салем Адам Ид
|2
|0
|13.
|Хиен Исак
|2
|0
|14.
|Азизи Пешрав
|1
|0
|15.
|Вистрём Филип
|1
|0
|16.
|Булут Экин
|1
|0
|17.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|18.
|Затор Доминик
|1
|0
|19.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|20.
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|2.
|Лумбана Борис
|2
|0
|3.
|Марич Аднан
|2
|0
|4.
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|5.
|Вангберг Август
|2
|0
|6.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|7.
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|8.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|9.
|Линдберг Йонас
|1
|0
|10.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|11.
|Ладан Никола
|1
|0
|12.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|13.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|14.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|15.
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васалунд
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|38.1% (8)
|ГАИС
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Васалунд Последние 20 матчей: +6 =3 -11Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд
Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =2 -12ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд
Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС
Последние игры между собой
Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ГАИС: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|2.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 20
|31
|4.
|Норрбю
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|10.
|Акрополис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|11.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|18
|6
|2
|10
|15 - 19
|20
|12.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 31
|18
|14.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|15.
|Браге
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|18
|16.
|Васалунд
|0:2 Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|13.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 6
|10
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|0:2 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|1
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0