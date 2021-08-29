  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
2' Гол
Людвигсон Густав
1:1
6' Гол в свои ворота
Bjoern Paulsen
58'
1
Оустед
Давид
13
Фенгер
Мадс
42
Bjoern
Paulsen
23
Фьолусон
Йон
Гудни
11
Родич
Владимир
44
Williot
Swedberg
32
Мохаммед
Азиз
17
Халили
Абдул
5
Джазе
Моханад
7
Матко
Алёша
16
Людвигсон
Густав
30
Диавара
Исмаэль
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
17
Абубакари
Малик
9
Колак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
Хаммарбю
3-5-2
Мальмё
3-4-3

Ход матча

2'
Людвигсон Густав
(Фенгер Мадс)
1:0
6'
1:1
Bjoern Paulsen

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 7 0.41
2. Амоо Акинкунми 4 0.24
3. Халили Абдул 4 (1) 0.24
4. Сельмани Астрит 3 0.18
5. Андерсен Йеппе 2 0.12
6. Джазе Моханад 1 0.06
7. Боянич Дарьян 1 0.06
8. Фенгер Мадс 1 0.06
9. Аккам Давид 1 0.06
10. Bjoern Paulsen 1 0.06
11. Williot Swedberg 1 0.06
12. Матко Алёша 1 0.06
13. Мохаммед Азиз 1 0.06
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 8 0.47
2. Бирманчевич Велько 7 0.41
3. Кристиансен Андерс 4 (1) 0.24
4. Рикс Сёрен 4 0.24
5. Налич Ади 3 0.18
6. Бергет Йо Инге 2 0.12
7. Ракип Эрдаль 2 0.12
8. Абубакари Малик 2 0.12
9. Кнудсен Йонас 1 0.06
10. Ахмедходжич Анел 1 0.06
11. Нильсен Лассе 1 0.06
12. Ларссон Эрик 0 0
13. Вагич Павле 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 5 0
2. Шер Аймар 5 0
3. Халили Абдул 4 0
4. Боянич Дарьян 3 0
5. Мохаммед Азиз 3 0
6. Фьолусон Йон Гудни 2 0
7. Аккам Давид 2 0
8. Сандберг Симон 2 0
9. Джазе Моханад 2 0
10. Амоо Акинкунми 2 0
11. Сельмани Астрит 2 0
12. Фенгер Мадс 1 0
13. Мадьяр Ричард 1 0
14. Паулиньо II 1 0
15. Williot Swedberg 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Ракип Эрдаль 4 0
2. Налич Ади 4 0
3. Инносент Бонке 3 0
4. Нильсен Лассе 2 0
5. Бергет Йо Инге 2 0
6. Кристиансен Андерс 2 0
7. Кнудсен Йонас 2 0
8. Ларссон Эрик 2 0
9. Ахмедходжич Анел 2 0
10. Вагич Павле 2 0
11. Бирманчевич Велько 2 0
12. Гваргис Питер 0 1
13. Беихмо Феликс 1 0
14. Колак Антонио-Мирко 1 0
15. Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 11.11% (3) 7.41% (2) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 29.63% (8)
 Мальмё 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6) 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хаммарбю 3:1 Базель Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг
Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг
Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Мальмё: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Мальмё 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 3:2 Хаммарбю Кубок Швеции Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 3:6 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:4 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 2:3 Хаммарбю Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
2. Юргорден Заявка 17 10 4 3 26 - 13 34
3. Мальмё 1:1 Заявка 17 10 4 3 37 - 20 34
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 15 33
5. Норрчёпинг Заявка 17 8 2 7 24 - 18 26
6. Хаммарбю 1:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
7. Кальмар 0:2 Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
8. Варберг БоИС Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
9. Хеккен Заявка 17 6 4 7 27 - 25 22
10. Сириус Заявка 17 5 5 7 17 - 27 20
11. Хальмстад Заявка 17 4 8 5 13 - 14 20
12. Гётеборг Заявка 17 4 7 6 21 - 23 19
13. Дегерфорс Заявка 17 5 3 9 17 - 29 18
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд Заявка 17 2 3 12 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё 1:1 Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю 1:1 Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
6. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
7. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
8. Сириус Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
9. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
10. Хеккен Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
11. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
12. Кальмар 0:2 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
13. Гётеборг Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 2:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 5 16
2. Мальмё 1:1 Заявка 9 4 3 2 16 - 10 15
3. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
4. Кальмар 0:2 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
5. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
6. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю 1:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд Заявка 8 0 2 6 2 - 18 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 8 5 2
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. АИК Ларссон Себастьян 7 0
4. Сириус Хелльборг Адам 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мальмё
4.30
4.15
2.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 1:1 Мальмё онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 