Швеция: Аллсвенскан 2021
Хаммарбю
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Теле2 Арена
Мальмё
1:0
2' ГолЛюдвигсон Густав
1:1
6' Гол в свои воротаBjoern Paulsen
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
9 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
2'
1:0
6'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|7
|0.41
|2.
|Амоо Акинкунми
|4
|0.24
|3.
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.24
|4.
|Сельмани Астрит
|3
|0.18
|5.
|Андерсен Йеппе
|2
|0.12
|6.
|Джазе Моханад
|1
|0.06
|7.
|Боянич Дарьян
|1
|0.06
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.06
|9.
|Аккам Давид
|1
|0.06
|10.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.06
|11.
|Williot Swedberg
|1
|0.06
|12.
|Матко Алёша
|1
|0.06
|13.
|Мохаммед Азиз
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0.47
|2.
|Бирманчевич Велько
|7
|0.41
|3.
|Кристиансен Андерс
|4 (1)
|0.24
|4.
|Рикс Сёрен
|4
|0.24
|5.
|Налич Ади
|3
|0.18
|6.
|Бергет Йо Инге
|2
|0.12
|7.
|Ракип Эрдаль
|2
|0.12
|8.
|Абубакари Малик
|2
|0.12
|9.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.06
|10.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.06
|11.
|Нильсен Лассе
|1
|0.06
|12.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|13.
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|2.
|Шер Аймар
|5
|0
|3.
|Халили Абдул
|4
|0
|4.
|Боянич Дарьян
|3
|0
|5.
|Мохаммед Азиз
|3
|0
|6.
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|7.
|Аккам Давид
|2
|0
|8.
|Сандберг Симон
|2
|0
|9.
|Джазе Моханад
|2
|0
|10.
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|11.
|Сельмани Астрит
|2
|0
|12.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|13.
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|14.
|Паулиньо II
|1
|0
|15.
|Williot Swedberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|2.
|Налич Ади
|4
|0
|3.
|Инносент Бонке
|3
|0
|4.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|5.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|6.
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|7.
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|8.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|10.
|Вагич Павле
|2
|0
|11.
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|12.
|Гваргис Питер
|0
|1
|13.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|14.
|Колак Антонио-Мирко
|1
|0
|15.
|Абубакари Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|Мальмё
|20% (7)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хаммарбю 3:1 Базель Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг
Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг
Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Мальмё: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Мальмё 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 3:2 Хаммарбю Кубок Швеции Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Мальмё Аллсвенскан Хаммарбю 3:6 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:4 Хаммарбю Аллсвенскан Мальмё 2:3 Хаммарбю Шведский кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|2.
|Юргорден
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 13
|34
|3.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 20
|34
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 15
|33
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|24 - 18
|26
|6.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|7.
|Кальмар
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|9.
|Хеккен
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|10.
|Сириус
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 27
|20
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|13 - 14
|20
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 29
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|8.
|Сириус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|10.
|Хеккен
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 12
|13
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|12.
|Кальмар
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 5
|16
|2.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|3.
|Юргорден
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|4.
|Кальмар
|0:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 18
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|8
|5
|2
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|6
|0