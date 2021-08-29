Финляндия: Вейккауслига 2021
ХИК
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Bolt Arena
КуПС
6' Желтая карточкаСеббан Джордан
29' Желтая карточкаРикардо Пауло
39' Желтая карточкаРангел
0:1
43' ГолНиссилья Урхо
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
19
Casper
Terho
11
Риски
Роопе
8
Рангел
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
-
19 Casper TerhoНападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
Ход матча
29'
39'
43'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.33
|2.
|Риски Роопе
|4
|0.22
|3.
|Браун Дэвид
|3
|0.17
|4.
|Олусанья Антони
|3
|0.17
|5.
|Луис Энрике II
|3
|0.17
|6.
|Жаир
|2
|0.11
|7.
|Casper Terho
|2
|0.11
|8.
|Риски Рику
|1
|0.06
|9.
|Танака Атому
|1
|0.06
|10.
|Лингман Лукас
|1
|0.06
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|13.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|14.
|Саксела Янне
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|7
|0.41
|2.
|Томас Диого
|4
|0.24
|3.
|Santeri Haarala2
|3
|0.18
|4.
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.18
|5.
|Попович Антон
|3
|0.18
|6.
|Рангел
|2
|0.12
|7.
|Вяйринен Тим
|2
|0.12
|8.
|Удо Аньекпено
|2
|0.12
|9.
|Видьеског Аксель
|1
|0.06
|10.
|Хейнонен Артту
|1
|0.06
|11.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.06
|12.
|Сале Усман
|1
|0.06
|13.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.06
|14.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|15.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|16.
|Niba MacDonald
|0
|0
|17.
|Себбан Джордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жаир
|3
|0
|2.
|Джалу Бубакар
|3
|0
|3.
|Тенхо Миро
|3
|0
|4.
|Пелтола Матти
|3
|0
|5.
|Морен Валттери
|2
|0
|6.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|7.
|Риски Рику
|2
|0
|8.
|Танака Атому
|1
|0
|9.
|Браун Дэвид
|1
|0
|10.
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|12.
|Риски Роопе
|1
|0
|13.
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|14.
|Луис Энрике II
|1
|0
|15.
|Кето Хуго
|1
|0
|16.
|Олусанья Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|6
|0
|2.
|Попович Антон
|4
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|4.
|Томас Диого
|3
|0
|5.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|6.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|7.
|Хейнонен Артту
|2
|0
|8.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|9.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|10.
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|11.
|Рикардо Пауло
|1
|0
|12.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|13.
|Henry Uzochokwu
|1
|0
|14.
|Себбан Джордан
|1
|0
|15.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|25% (7)
|17.86% (5)
|КуПС
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн
КуПС Последние 20 матчей: +12 =4 -4Унион Берлин 0:0 КуПС ХИФК 1:5 КуПС КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП
Последние игры между собой
ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
КуПС: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:1 Заявка
|18
|14
|2
|2
|28 - 8
|44
|2.
|КуПС
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 12
|38
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 16
|29
|5.
|Лахти
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|6.
|ХИФК
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Хонка
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|25 - 27
|21
|8.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 22
|21
|9.
|Оулу
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 27
|17
|10.
|Хака
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 23
|15
|11.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 26
|12
|12.
|КТП
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|КуПС
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Лахти
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|7.
|Оулу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|8.
|Хонка
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|ХИФК
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|10.
|Хака
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|11.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|12.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 3
|22
|2.
|КуПС
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 7
|18
|3.
|ХИФК
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|5.
|Лахти
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|7.
|Хака
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|8.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 10
|9
|9.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|10.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|11.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|12.
|КТП
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|2.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|7
|1
|1
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|6
|0
|0
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|7
|0
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0
|4.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1