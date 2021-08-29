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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИК
1:1
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
6' Желтая карточка
Себбан Джордан
29' Желтая карточка
Рикардо Пауло
39' Желтая карточка
Рангел
0:1
43' Гол
Ниссилья Урхо
60' Желтая карточка
Риски Роопе
65' Желтая карточка
Тенхо Миро
1:1
86' Гол
Жаир
90'+4
31
Кето
Хуго
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
21
Вяянянен
Сантери
27
Валенчич
Филип
6
Жаир
19
Casper
Terho
11
Риски
Роопе
7
Хостикка
Сантери
21
Крайдль
Йоханнес
2
Рикардо
Пауло
3
Томас
Диого
22
Тойвомяки
Ханри
15
Henry
Uzochokwu
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
23
Каррильо
Даниэль
II
25
Ниссилья
Урхо
8
Рангел
9
Вяйринен
Тим
ХИК
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенчич Филип 6 (1) 0.33
2. Риски Роопе 4 0.22
3. Браун Дэвид 3 0.17
4. Жаир 3 0.17
5. Олусанья Антони 3 0.17
6. Луис Энрике II 3 0.17
7. Casper Terho 2 0.11
8. Риски Рику 1 0.06
9. Танака Атому 1 0.06
10. Лингман Лукас 1 0.06
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0.06
12. Тенхо Миро 1 0.06
13. Мурильо Луис-Карлос 0 0
14. Саксела Янне 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 7 0.41
2. Томас Диого 4 0.24
3. Santeri Haarala2 3 0.18
4. Икауниекс Янис 3 (1) 0.18
5. Попович Антон 3 0.18
6. Рангел 2 0.12
7. Вяйринен Тим 2 0.12
8. Удо Аньекпено 2 0.12
9. Видьеског Аксель 1 0.06
10. Хейнонен Артту 1 0.06
11. Тойвомяки Ханри 1 0.06
12. Сале Усман 1 0.06
13. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.06
14. Аспегрен Фелипе 0 0
15. Каррильо Даниэль II 0 0
16. Niba MacDonald 0 0
17. Себбан Джордан 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Тенхо Миро 4 0
2. Жаир 3 0
3. Джалу Бубакар 3 0
4. Пелтола Матти 3 0
5. Морен Валттери 2 0
6. Мурильо Луис-Карлос 2 0
7. Риски Рику 2 0
8. Риски Роопе 2 0
9. Танака Атому 1 0
10. Браун Дэвид 1 0
11. Мурнэйн Дилан 1 0
12. О'Шоунесси Даниэль 1 0
13. Дальстрем Себастьян 1 0
14. Луис Энрике II 1 0
15. Кето Хуго 1 0
16. Олусанья Антони 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Рангел 6 0
2. Попович Антон 4 0
3. Боатенг Бисмарк 4 0
4. Томас Диого 3 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Хейнонен Артту 2 0
8. Santeri Haarala2 2 0
9. Пирттийоки Юхо 1 0
10. Каррильо Даниэль II 1 0
11. Рикардо Пауло 1 0
12. Удо Аньекпено 1 0
13. Henry Uzochokwu 1 0
14. Себбан Джордан 1 0
15. Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7) 20.69% (6)
 КуПС 12.9% (4) 12.9% (4) 22.58% (7) 16.13% (5) 12.9% (4) 22.58% (7)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн
ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу
КуПС Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Унион Берлин 0:0 КуПС ХИФК 1:5 КуПС КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП
Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС

Последние игры между собой

ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
КуПС: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ХИК 0:0 КуПС Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:3 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига
КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 18 14 3 1 29 - 8 45
2. КуПС Заявка 17 11 3 3 31 - 13 36
3. СЯК Сейнайоки Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Интер Турку Заявка 17 9 2 6 25 - 16 29
5. Лахти Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
6. ХИФК Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Хонка Заявка 18 6 3 9 25 - 27 21
8. Ильвес Заявка 17 6 2 9 16 - 23 20
9. Оулу Заявка 18 5 2 11 16 - 27 17
10. Хака Заявка 17 4 3 10 13 - 23 15
11. Мариехамн Заявка 17 4 2 11 11 - 26 14
12. КТП Заявка 16 1 5 10 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
2. КуПС Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3. Интер Турку Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4. Лахти Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
5. СЯК Сейнайоки Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
7. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
8. Хонка Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
9. ХИФК Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
10. Мариехамн Заявка 9 2 1 6 5 - 14 7
11. Хака Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
12. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 9 7 1 1 12 - 3 22
2. КуПС Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
3. ХИФК Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
5. Лахти Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
6. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
7. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
8. Интер Турку Заявка 8 3 0 5 10 - 10 9
9. Мариехамн Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
10. Оулу Заявка 8 2 0 6 8 - 14 6
11. КТП Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12. Ильвес Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
2. Интер Турку Кялльман Беньямин 7 1 1
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. ХИК Луис Энрике II 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ниссилья Урхо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Рангел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Рикардо Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Себбан Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ХИК 1:1 КуПС онлайн




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