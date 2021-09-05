Швеция: Суперэттан 2021
50' Желтая карточкаМыцу Раду
66' Желтая карточкаАзизи Пешрав
90' Желтая карточкаLucas De Paula
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Мааруф СамирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
50'
66'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|0.53
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.21
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.16
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.11
|5.
|Браннефальк Йохан
|1
|0.05
|6.
|Османагич Нино
|1
|0.05
|7.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.05
|8.
|Аргудо Луис
|1
|0.05
|9.
|Сало Александр
|1
|0.05
|10.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.05
|11.
|Пекальски Иво
|0
|0
|12.
|Берг Виктор
|0
|0
|13.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|14.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.26
|2.
|Васич Никола
|3
|0.16
|3.
|Андуе Александер
|3
|0.16
|4.
|Булут Экин
|3 (1)
|0.16
|5.
|Вамбани Антони
|3
|0.16
|6.
|Жорж Шарбель
|2
|0.11
|7.
|Авдич Денни
|2
|0.11
|8.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.05
|9.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.05
|10.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|11.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|12.
|Мыцу Раду
|0
|0
|13.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|14.
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|6
|0
|2.
|Османагич Нино
|4
|0
|3.
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|4.
|Саволайнен Никлас
|4
|0
|5.
|Эрквист Расмус
|4
|0
|6.
|Стремберг Робин
|3
|0
|7.
|Аргудо Луис
|3
|0
|8.
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|9.
|Вукоевич Диян
|2
|0
|10.
|Мохамад Аббас
|2
|0
|11.
|Сало Александр
|2
|0
|12.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|13.
|Берг Виктор
|2
|0
|14.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|15.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|16.
|Олссон Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Вамбани Антони
|5
|0
|3.
|Жорж Шарбель
|3
|1
|4.
|Траоре Маи
|3
|1
|5.
|Авдич Денни
|4
|0
|6.
|Мыцу Раду
|3
|0
|7.
|Васич Никола
|3
|0
|8.
|Салем Адам Ид
|3
|0
|9.
|Дуранич Александр
|1
|1
|10.
|Азизи Пешрав
|2
|0
|11.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|12.
|Ангер Филип
|2
|0
|13.
|Андуе Александер
|2
|0
|14.
|Хиен Исак
|2
|0
|15.
|Вистрём Филип
|1
|0
|16.
|Булут Экин
|1
|0
|17.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|18.
|Затор Доминик
|1
|0
|19.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|20.
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|21.
|Lucas De Paula
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|20% (5)
|16% (4)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|24% (6)
|Васалунд
|4.35% (1)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|43.48% (10)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю
Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю
Васалунд Последние 20 матчей: +5 =3 -12Васалунд 3:4 ГАИС Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг
ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 18
|32
|4.
|Норрбю
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|26 - 19
|32
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Браге
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 26
|21
|10.
|Акрополис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 30
|21
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|12.
|ГАИС
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|13.
|Эстер
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|12 - 16
|20
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|Акрополис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|8.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|1
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|7
|0