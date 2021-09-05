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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
0:0
Конец матча
Васалунд
0'
50' Желтая карточка
Мыцу Раду
66' Желтая карточка
Азизи Пешрав
90' Желтая карточка
Lucas De Paula
90'+6
23
Кайтофт
Антон
2
Мохамад
Аббас
4
Лундгрен
Фредрик
8
Саволайнен
Никлас
17
Берг
Виктор
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
5
Браннефальк
Йохан
20
Джобе
Бубакарр
21
Вукоевич
Диян
22
Аргудо
Луис
1
Мыцу
Раду
12
Lucas
De
Paula
21
Азизи
Пешрав
3
Хиен
Исак
19
Сисей
Кебба
4
Вистрём
Филип
26
Авдич
Денни
8
Сёдерберг
Даниэль
6
Вамбани
Антони
7
Булут
Экин
9
Васич
Никола
Норрбю
3-4-3
Васалунд
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 10 (3) 0.53
2. Джобе Бубакарр 4 0.21
3. Стремберг Робин 3 0.16
4. Эрквист Расмус 2 0.11
5. Браннефальк Йохан 1 0.05
6. Османагич Нино 1 0.05
7. Саволайнен Никлас 1 0.05
8. Аргудо Луис 1 0.05
9. Сало Александр 1 0.05
10. Ялдыр Дениз 1 0.05
11. Пекальски Иво 0 0
12. Берг Виктор 0 0
13. Арлиг Вильхельм 0 0
14. Лундгрен Фредрик 0 0
Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 5 0.26
2. Васич Никола 3 0.16
3. Андуе Александер 3 0.16
4. Булут Экин 3 (1) 0.16
5. Вамбани Антони 3 0.16
6. Жорж Шарбель 2 0.11
7. Авдич Денни 2 0.11
8. Дурмаз Элиас 1 0.05
9. Цискаридзе Зураб 1 0.05
10. Энгберг Фрей 0 0
11. Ясуока Такуто 0 0
12. Мыцу Раду 0 0
13. Думбия Ибрагим 0 0
14. Дуранич Александр 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 6 0
2. Османагич Нино 4 0
3. Браннефальк Йохан 4 0
4. Саволайнен Никлас 4 0
5. Эрквист Расмус 4 0
6. Стремберг Робин 3 0
7. Аргудо Луис 3 0
8. Лундгрен Фредрик 2 0
9. Вукоевич Диян 2 0
10. Мохамад Аббас 2 0
11. Сало Александр 2 0
12. Ялдыр Дениз 2 0
13. Берг Виктор 2 0
14. Милованович Вилльям 1 0
15. Джобе Бубакарр 1 0
16. Олссон Макс 1 0
Васалунд
# Игрок      
1. Сисей Кебба 6 0
2. Вамбани Антони 5 0
3. Жорж Шарбель 3 1
4. Траоре Маи 3 1
5. Авдич Денни 4 0
6. Мыцу Раду 3 0
7. Васич Никола 3 0
8. Салем Адам Ид 3 0
9. Дуранич Александр 1 1
10. Азизи Пешрав 2 0
11. Цискаридзе Зураб 2 0
12. Ангер Филип 2 0
13. Андуе Александер 2 0
14. Хиен Исак 2 0
15. Вистрём Филип 1 0
16. Булут Экин 1 0
17. Дурмаз Элиас 1 0
18. Затор Доминик 1 0
19. Ясуока Такуто 1 0
20. Сёдерберг Даниэль 1 0
21. Lucas De Paula 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 20% (5) 16% (4) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 24% (6)
Васалунд 4.35% (1) 4.35% (1) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 43.48% (10)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю
Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю
Васалунд Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Васалунд 3:4 ГАИС Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг
ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Васалунд 0:1 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3. Треллеборг Заявка 18 9 5 4 23 - 18 32
4. Норрбю Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
5. Ландскруна Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Браге Заявка 19 5 6 8 23 - 26 21
10. Акрополис Заявка 19 5 6 8 19 - 30 21
11. Эргрюте Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
12. ГАИС Заявка 18 6 2 10 17 - 22 20
13. Эстер Заявка 18 5 5 8 12 - 16 20
14. Фалькенберг Заявка 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Вестерос Заявка 18 4 6 8 19 - 28 18
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Треллеборг Заявка 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
7. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
13. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. Акрополис Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
8. ГАИС Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
9. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
10. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 1
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Вернаму Виндехолл Чарли 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 0:0 Васалунд онлайн




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