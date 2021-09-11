Финляндия: Вейккауслига 2021
Интер Турку
1:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Веритас
ХИК
0:1
7' ГолЛингман Лукас
1:1
22' ГолФорселль Петтери
31
Кето
Хуго
6
Жаир
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ойяла МатиасНападающий
- Нападающий
-
9 Pibe I
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
7'
0:1
22'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кялльман Беньямин
|8 (1)
|0.42
|2.
|Фурухольм Тимо
|5
|0.26
|3.
|Ойяла Матиас
|3
|0.16
|4.
|Кагаяма Таики
|3
|0.16
|5.
|Хаукиоя Мартти
|3 (3)
|0.16
|6.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.05
|7.
|Санс Алехандро
|1
|0.05
|8.
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|9.
|Pibe I
|1
|0.05
|10.
|Хювяринен Юхо
|1
|0.05
|11.
|Форселль Петтери
|0
|0
|12.
|Ярвенпяя Ласси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.32
|2.
|Риски Роопе
|4
|0.21
|3.
|Браун Дэвид
|3
|0.16
|4.
|Жаир
|3
|0.16
|5.
|Олусанья Антони
|3
|0.16
|6.
|Луис Энрике II
|3
|0.16
|7.
|Лингман Лукас
|2
|0.11
|8.
|Casper Terho
|2
|0.11
|9.
|Риски Рику
|1
|0.05
|10.
|Танака Атому
|1
|0.05
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|13.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|14.
|Саксела Янне
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3.
|Ярвенпяя Ласси
|6
|0
|4.
|Хаукиоя Мартти
|5
|0
|5.
|Аннан Энтони
|3
|0
|6.
|Паананен Алекси
|3
|0
|7.
|Нурми Ноа
|3
|0
|8.
|Кагаяма Таики
|3
|0
|9.
|Санс Алехандро
|2
|0
|10.
|Мойсандер Хенрик
|1
|0
|11.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|12.
|Кеттинг Рик
|1
|0
|13.
|Pibe I
|1
|0
|14.
|Хосконен Артту
|1
|0
|15.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|16.
|Марттинен Аати
|1
|0
|17.
|Хювяринен Юхо
|1
|0
|18.
|Урьяс Яспер
|1
|0
|19.
|Магута Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тенхо Миро
|4
|0
|2.
|Жаир
|3
|0
|3.
|Джалу Бубакар
|3
|0
|4.
|Пелтола Матти
|3
|0
|5.
|Морен Валттери
|2
|0
|6.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|7.
|Риски Рику
|2
|0
|8.
|Риски Роопе
|2
|0
|9.
|Танака Атому
|1
|0
|10.
|Браун Дэвид
|1
|0
|11.
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|12.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|13.
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|14.
|Луис Энрике II
|1
|0
|15.
|Кето Хуго
|1
|0
|16.
|Олусанья Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Турку
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|ХИК
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Интер Турку Последние 20 матчей: +10 =3 -7КТП 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:0 Ильвес Оулу 2:0 Интер Турку Хака 1:0 Интер Турку
Интер Турку 2:2 Хонка Мариехамн 0:2 Интер Турку Интер Турку 0:1 ХИФК Пушкаш-Академия 2:0 Интер Турку Интер Турку 1:1 Пушкаш-Академия Интер Турку 1:1 Лахти Ильвес 2:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:0 Мариехамн ХИФК 1:4 Интер Турку Интер Турку 2:1 КТП Хонка 1:2 Интер Турку Интер Турку 2:1 Хака Лахти 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС
ХИК Последние 20 матчей: +12 =4 -4ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
ХИК 1:0 Интер Турку Кубок ХИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 4:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИК Кубок ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|30 - 8
|48
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|32 - 13
|40
|3.
|Интер Турку
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|28 - 18
|32
|4.
|СЯК Сейнайоки
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 14
|31
|5.
|Лахти
|0:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 20
|28
|6.
|ХИФК
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 17
|27
|7.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 23
|23
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 27
|22
|9.
|Оулу
|1:1 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 28
|18
|10.
|Хака
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 23
|16
|11.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|11 - 27
|15
|12.
|КТП
|0:0 Заявка
|18
|1
|6
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|Интер Турку
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|4.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Лахти
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|6.
|СЯК Сейнайоки
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|ХИФК
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|9.
|Оулу
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|12.
|КТП
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 8
|19
|3.
|ХИФК
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|СЯК Сейнайоки
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 5
|14
|5.
|Интер Турку
|0:1 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 11
|12
|6.
|Лахти
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Хонка
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|8.
|Хака
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|9.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Оулу
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|11.
|КТП
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|12.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|8
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|6
|0
|0
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|7
|0
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0
|4.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1