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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Интер Турку
1:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
ХИК
0'
0:1
7' Гол
Лингман Лукас
1:1
22' Гол
Форселль Петтери
25'
12
Мойсандер
Хенрик
22
Хосконен
Артту
4
Кеттинг
Рик
25
Хаукиоя
Мартти
11
Ярвенпяя
Ласси
19
Паананен
Алекси
6
Аннан
Энтони
2
Энгстрем
Йеспер
15
Фурухольм
Тимо
10
Кялльман
Беньямин
14
Форселль
Петтери
31
Кето
Хуго
3
Саксела
Янне
16
Морен
Валттери
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
6
Жаир
21
Вяянянен
Сантери
27
Валенчич
Филип
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
Интер Турку
ХИК

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кялльман Беньямин 8 (1) 0.42
2. Фурухольм Тимо 5 0.26
3. Ойяла Матиас 3 0.16
4. Кагаяма Таики 3 0.16
5. Хаукиоя Мартти 3 (3) 0.16
6. Энгстрем Йеспер 1 0.05
7. Санс Алехандро 1 0.05
8. Паананен Алекси 1 0.05
9. Pibe I 1 0.05
10. Хювяринен Юхо 1 0.05
11. Форселль Петтери 0 0
12. Ярвенпяя Ласси 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенчич Филип 6 (1) 0.32
2. Риски Роопе 4 0.21
3. Браун Дэвид 3 0.16
4. Жаир 3 0.16
5. Олусанья Антони 3 0.16
6. Луис Энрике II 3 0.16
7. Лингман Лукас 2 0.11
8. Casper Terho 2 0.11
9. Риски Рику 1 0.05
10. Танака Атому 1 0.05
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0.05
12. Тенхо Миро 1 0.05
13. Мурильо Луис-Карлос 0 0
14. Саксела Янне 0 0

Карточки

Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 6 1
2. Фурухольм Тимо 6 0
3. Ярвенпяя Ласси 6 0
4. Хаукиоя Мартти 5 0
5. Аннан Энтони 3 0
6. Паананен Алекси 3 0
7. Нурми Ноа 3 0
8. Кагаяма Таики 3 0
9. Санс Алехандро 2 0
10. Мойсандер Хенрик 1 0
11. Ойяла Матиас 1 0
12. Кеттинг Рик 1 0
13. Pibe I 1 0
14. Хосконен Артту 1 0
15. Кялльман Беньямин 1 0
16. Марттинен Аати 1 0
17. Хювяринен Юхо 1 0
18. Урьяс Яспер 1 0
19. Магута Райан 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Тенхо Миро 4 0
2. Жаир 3 0
3. Джалу Бубакар 3 0
4. Пелтола Матти 3 0
5. Морен Валттери 2 0
6. Мурильо Луис-Карлос 2 0
7. Риски Рику 2 0
8. Риски Роопе 2 0
9. Танака Атому 1 0
10. Браун Дэвид 1 0
11. Мурнэйн Дилан 1 0
12. О'Шоунесси Даниэль 1 0
13. Дальстрем Себастьян 1 0
14. Луис Энрике II 1 0
15. Кето Хуго 1 0
16. Олусанья Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Турку 7.41% (2) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 18.52% (5) 29.63% (8)
 ХИК 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Интер Турку Последние 20 матчей: +10 =3 -7
КТП 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:0 Ильвес Оулу 2:0 Интер Турку Хака 1:0 Интер Турку
Интер Турку 2:2 Хонка Мариехамн 0:2 Интер Турку Интер Турку 0:1 ХИФК Пушкаш-Академия 2:0 Интер Турку Интер Турку 1:1 Пушкаш-Академия Интер Турку 1:1 Лахти Ильвес 2:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:0 Мариехамн ХИФК 1:4 Интер Турку Интер Турку 2:1 КТП Хонка 1:2 Интер Турку Интер Турку 2:1 Хака Лахти 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС
ХИК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК
ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК

Последние игры между собой

Интер Турку: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
ХИК 4:0 Интер Турку Кубок ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:2 ХИК Кубок Интер Турку 1:0 ХИК Вейккауслига
ХИК 1:0 Интер Турку Кубок ХИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 4:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИК Кубок ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 Заявка 19 15 3 1 30 - 8 48
2. КуПС 0:0 Заявка 19 12 4 3 32 - 13 40
3. Интер Турку 0:1 Заявка 19 10 2 7 28 - 18 32
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 18 9 4 5 22 - 14 31
5. Лахти 0:1 Заявка 19 7 7 5 24 - 20 28
6. ХИФК 1:1 Заявка 17 7 6 4 19 - 17 27
7. Ильвес 1:0 Заявка 18 7 2 9 17 - 23 23
8. Хонка 0:0 Заявка 19 6 4 9 25 - 27 22
9. Оулу 1:1 Заявка 19 5 3 11 17 - 28 18
10. Хака 0:0 Заявка 18 4 4 10 13 - 23 16
11. Мариехамн 0:0 Заявка 19 4 3 12 11 - 27 15
12. КТП 0:0 Заявка 18 1 6 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
2. КуПС 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3. Интер Турку 0:1 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
4. Ильвес 1:0 Заявка 8 6 0 2 10 - 7 18
5. Лахти 0:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
6. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. ХИФК 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
8. Хонка 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
9. Оулу 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн 0:0 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
12. КТП 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
2. КуПС 0:0 Заявка 9 6 1 2 17 - 8 19
3. ХИФК 1:1 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 4 2 3 6 - 5 14
5. Интер Турку 0:1 Заявка 9 4 0 5 13 - 11 12
6. Лахти 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
7. Хонка 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Мариехамн 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10. Оулу 1:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
11. КТП 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
12. Ильвес 1:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 8 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
ХИК
9.72
4.75
2.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Турку 1:1 ХИК онлайн




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