  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
КТП
0'
18' Желтая карточка
Левянен Йонас
17'
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
26
Хатакка
Дани
5
Аалто
Хенри
17
Модесто
Руй
4
Узочакву
Арнест
16
Расимус
Конста
7
Левянен
Йонас
10
Кауфманн
Лукас
32
Луис
Энрике
II
88
Коскинен
Отсо
1
Лепола
Антон
22
Дьянь
Дьяванду
88
Mohamed
Sissoko
I
4
Воутилайнен
Пааво
27
Rico
Finnaes
6
Лаасконен
Йоханнес
5
Огунгбаро
Майкл
8
Асиер
Арранц
15
Ian
Garret
7
Тарвонен
Алекси
9
Juan
Esnaider
II
Хонка
КТП

Ход матча

18'
Левянен Йонас
 

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кауфманн Лукас 3 (2) 0.16
2. Донгу Жан 3 0.16
3. Darren Smith III 3 0.16
4. Саваж Демба 3 (1) 0.16
5. Модесто Руй 2 0.11
6. Луис Энрике II 2 0.11
7. Пююхтя Никлас 2 0.11
8. Алегрия Хуан 2 0.11
9. Арко-Менса Эдмунд 1 0.05
10. Коскинен Отсо 1 (1) 0.05
11. Воутилайнен Джерри 1 0.05
12. Хатакка Дани 1 0.05
13. Рале Матиас 1 0.05
14. Узочакву Арнест 0 0
КТП
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ээрола Антон 2 0.11
2. Асиер Арранц 2 (2) 0.11
3. Рамадингайе Давид 2 0.11
4. Мякиярви Антти 2 0.11
5. Лаасконен Йоханнес 1 0.06
6. Эджиури Томас 1 0.06
7. Mohamed Sissoko I 1 0.06
8. Линдфорс Матиас 1 0.06
9. Fran Alvarez 1 0.06
10. Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
11. Тарвонен Алекси 0 0
12. Огунгбаро Майкл 0 0
13. Alain Ebwelle 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Арко-Менса Эдмунд 5 1
2. Таммилето Дуарте 4 0
3. Хатакка Дани 4 0
4. Кауфманн Лукас 4 0
5. Модесто Руй 3 0
6. Коскинен Отсо 3 0
7. Алегрия Хуан 1 1
8. Аалто Хенри 2 0
9. Darren Smith III 2 0
10. Коски Вилле 2 0
11. Воутилайнен Джерри 0 1
12. Хейккиля Тапио 1 0
13. Левянен Йонас 1 0
КТП
# Игрок      
1. Рамадингайе Давид 7 0
2. Mohamed Sissoko I 5 0
3. Alain Ebwelle 4 0
4. Асиер Арранц 3 0
5. Ндиффон Пьер-Даниэль 3 0
6. Огунгбаро Майкл 3 0
7. Лаасконен Йоханнес 2 0
8. Эджиури Томас 1 0
9. Линдфорс Матиас 1 0
10. Тамминен Матиас 1 0
11. Tiquinho2 1 0
12. Паавола Матиас 1 0
13. Rico Finnaes 1 0
14. Лейнонен Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 20% (5) 12% (3) 16% (4) 8% (2) 24% (6) 20% (5)
 КТП 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 38.46% (5) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хонка 0:3 ХИФК Мариехамн 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка Хонка 4:1 Ильвес
Интер Турку 2:2 Хонка Хонка 0:1 Домжале Хонка 1:1 Лахти Домжале 1:1 Хонка Рунавик 1:3 Хонка Хонка 1:0 Оулу Хонка 0:0 Рунавик Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака КуПС 2:1 Хонка ХИФК 1:0 Хонка Оулу 0:2 Хонка Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:0 Хонка Хонка 1:2 Интер Турку КТП 1:3 Хонка
КТП Последние 20 матчей: +1 =5 -14
КТП 1:3 Интер Турку КуПС 4:0 КТП КТП 0:1 ХИК Лахти 3:0 КТП
ХИФК 2:2 КТП КТП 0:0 Хака КТП 1:3 Мариехамн Оулу 1:1 КТП КТП 1:1 Ильвес ХИК 2:0 КТП КТП 1:3 Оулу КТП 0:2 ХИФК Ильвес 2:0 КТП Интер Турку 2:1 КТП Хака 0:3 КТП КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП Лахти 3:0 КТП КТП 0:1 ХИФК

Последние игры между собой

Хонка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
КТП: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
КТП 1:3 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 КТП Кубок КТП 0:2 Хонка Кубок Хонка 2:1 КТП Вейккауслига
КТП 0:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:0 КТП Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 Заявка 19 15 3 1 30 - 8 48
2. КуПС 0:0 Заявка 19 12 4 3 32 - 13 40
3. Интер Турку 0:1 Заявка 19 10 2 7 28 - 18 32
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 18 9 4 5 22 - 14 31
5. Лахти 0:1 Заявка 19 7 7 5 24 - 20 28
6. ХИФК 1:1 Заявка 17 7 6 4 19 - 17 27
7. Ильвес 1:0 Заявка 18 7 2 9 17 - 23 23
8. Хонка 0:0 Заявка 19 6 4 9 25 - 27 22
9. Оулу 1:1 Заявка 19 5 3 11 17 - 28 18
10. Хака 0:0 Заявка 18 4 4 10 13 - 23 16
11. Мариехамн 0:0 Заявка 19 4 3 12 11 - 27 15
12. КТП 0:0 Заявка 18 1 6 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
2. КуПС 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3. Интер Турку 0:1 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
4. Ильвес 1:0 Заявка 8 6 0 2 10 - 7 18
5. Лахти 0:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
6. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. ХИФК 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
8. Хонка 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
9. Оулу 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн 0:0 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
12. КТП 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
2. КуПС 0:0 Заявка 9 6 1 2 17 - 8 19
3. ХИФК 1:1 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 4 2 3 6 - 5 14
5. Интер Турку 0:1 Заявка 9 4 0 5 13 - 11 12
6. Лахти 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
7. Хонка 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Мариехамн 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10. Оулу 1:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
11. КТП 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
12. Ильвес 1:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 8 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
КТП
1.48
5.55
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 0:0 КТП онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 