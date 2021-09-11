Финляндия: Вейккауслига 2021
Хонка
3:1
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
КТП
18' Желтая карточкаЛевянен Йонас
0:1
34' ГолТарвонен Алекси
41' Желтая карточкаОгунгбаро Майкл
44' Желтая карточкаIan Garret
47' Желтая карточкаРамадингайе Давид
1:1
49' ГолЛуис Энрике
52' Желтая карточкаКоскинен Отсо
62' Вторая желтая карточкаРамадингайе Давид
2:1
66' ГолРасимус Конста
83' Желтая карточкаDarren Smith III
3:1
90' ГолАрко-Менса Эдмунд
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
26
Хатакка
Дани
17
Модесто
Руй
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rico FinnaesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ian GarretПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tiquinho2
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
Ход матча
18'
34'
0:1
41'
44'
49'
1:1
52'
60'
66'
2:1
83'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.16
|2.
|Донгу Жан
|3
|0.16
|3.
|Darren Smith III
|3
|0.16
|4.
|Луис Энрике II
|3
|0.16
|5.
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.16
|6.
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.11
|7.
|Модесто Руй
|2
|0.11
|8.
|Пююхтя Никлас
|2
|0.11
|9.
|Алегрия Хуан
|2
|0.11
|10.
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.05
|11.
|Расимус Конста
|1
|0.05
|12.
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.05
|13.
|Хатакка Дани
|1
|0.05
|14.
|Рале Матиас
|1
|0.05
|15.
|Узочакву Арнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ээрола Антон
|2
|0.11
|2.
|Асиер Арранц
|2 (2)
|0.11
|3.
|Рамадингайе Давид
|2
|0.11
|4.
|Мякиярви Антти
|2
|0.11
|5.
|Тарвонен Алекси
|1
|0.06
|6.
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0.06
|7.
|Эджиури Томас
|1
|0.06
|8.
|Mohamed Sissoko I
|1
|0.06
|9.
|Линдфорс Матиас
|1
|0.06
|10.
|Fran Alvarez
|1
|0.06
|11.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|12.
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
|13.
|Alain Ebwelle
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|2.
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|3.
|Хатакка Дани
|4
|0
|4.
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|5.
|Коскинен Отсо
|4
|0
|6.
|Darren Smith III
|3
|0
|7.
|Модесто Руй
|3
|0
|8.
|Алегрия Хуан
|1
|1
|9.
|Аалто Хенри
|2
|0
|10.
|Левянен Йонас
|2
|0
|11.
|Коски Вилле
|2
|0
|12.
|Воутилайнен Джерри
|0
|1
|13.
|Хейккиля Тапио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|Mohamed Sissoko I
|5
|0
|3.
|Огунгбаро Майкл
|4
|0
|4.
|Alain Ebwelle
|4
|0
|5.
|Асиер Арранц
|3
|0
|6.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|3
|0
|7.
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|8.
|Эджиури Томас
|1
|0
|9.
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|10.
|Тамминен Матиас
|1
|0
|11.
|Tiquinho2
|1
|0
|12.
|Паавола Матиас
|1
|0
|13.
|Rico Finnaes
|1
|0
|14.
|Ian Garret
|1
|0
|15.
|Лейнонен Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|25% (7)
|21.43% (6)
|КТП
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хонка 0:3 ХИФК Мариехамн 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка Хонка 4:1 Ильвес
КТП Последние 20 матчей: +1 =5 -14КТП 1:3 Интер Турку КуПС 4:0 КТП КТП 0:1 ХИК Лахти 3:0 КТП
Последние игры между собой
Хонка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
КТП: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|32 - 9
|48
|2.
|КуПС
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 13
|42
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|29 - 20
|32
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 17
|30
|5.
|ХИФК
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|21 - 17
|29
|6.
|Лахти
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 20
|28
|7.
|Хонка
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 28
|24
|8.
|Ильвес
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 23
|23
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|13 - 28
|17
|10.
|Оулу
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|17 - 30
|17
|11.
|Хака
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|14 - 25
|15
|12.
|КТП
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|2.
|ХИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|Ильвес
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Лахти
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|ХИФК
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Оулу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|КТП
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|15 - 4
|25
|2.
|КуПС
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 8
|19
|3.
|ХИФК
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|6 - 8
|13
|5.
|Интер Турку
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 11
|12
|6.
|Лахти
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|8.
|Хака
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Оулу
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|12.
|Ильвес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|8
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|6
|0
|0
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|3.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0