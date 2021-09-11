Финляндия: Вейккауслига 2021
18' Желтая карточкаАркивуо Кари
1:0
19' ПенальтиОллила Туомас
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
14
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
15
Аркивуо
Кари
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гбе ВигориЗащитник
-
33 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Roger TorresПолузащитник
-
18 Бланко ХеанНападающий
-
29 Oiva Jukkola
-
10 Hernan Luna
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
18'
19'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вертайнен Ээту
|4
|0.22
|2.
|Мёммё Ээту
|4
|0.22
|3.
|Миеттунен Тату
|2
|0.11
|4.
|Отенг Эрик
|1
|0.06
|5.
|Бланко Хеан
|1
|0.06
|6.
|Алмен Микаэль
|1
|0.06
|7.
|Hernan Luna
|1
|0.06
|8.
|Озджелик Таха
|1
|0.06
|9.
|Янтти Теему
|0
|0
|10.
|Roger Torres
|0
|0
|11.
|Ветели Йоона
|0
|0
|12.
|Арифи Дони
|0
|0
|13.
|Patrick Loa Loa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чарльз Джеффри
|5
|0.26
|2.
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.26
|3.
|Канджи Макумба
|4
|0.21
|4.
|Хертси Лооренц
|2
|0.11
|5.
|Зекири Альтин
|2
|0.11
|6.
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.05
|7.
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|8.
|Вирта Эмели
|1
|0.05
|9.
|Энинфул Анри
|1
|0.05
|10.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.05
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.05
|12.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|13.
|Вийтикко Микко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арифи Дони
|4
|0
|2.
|Patrick Loa Loa
|4
|0
|3.
|Roger Torres
|3
|0
|4.
|Сийра Тууре
|3
|0
|5.
|Катц Калле
|3
|0
|6.
|Миеттунен Тату
|2
|0
|7.
|Ветели Йоона
|2
|0
|8.
|Бланко Хеан
|1
|0
|9.
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|11.
|Янтти Теему
|1
|0
|12.
|Сарр Момоду
|1
|0
|13.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|14.
|Оллила Туомас
|1
|0
|15.
|Hernan Luna
|1
|0
|16.
|Мёммё Ээту
|1
|0
|17.
|Гбе Вигори
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|2.
|Энинфул Анри
|5
|0
|3.
|Канджи Макумба
|4
|0
|4.
|Лахти Тими
|4
|0
|5.
|Вирта Эмели
|4
|0
|6.
|Зекири Альтин
|2
|1
|7.
|Клинга Матти
|3
|0
|8.
|Регеро Антонио
|3
|0
|9.
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|10.
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|12.
|Чарльз Джеффри
|2
|0
|13.
|Хертси Лооренц
|1
|0
|14.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|15.
|Вийтикко Микко
|1
|0
|16.
|Лампинен Пири
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ильвес
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|Лахти
|12.5% (3)
|0
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +6 =2 -12Мариехамн 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Ильвес Хонка 4:1 Ильвес Ильвес 1:0 Оулу
Лахти Последние 20 матчей: +8 =7 -5Оулу 1:1 Лахти Лахти 0:1 ХИК Лахти 0:2 Хака КуПС 2:2 Лахти
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лахти: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лахти 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 Лахти Вейккауслига Ильвес 0:1 Лахти Вейккауслига Ильвес 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:2 Лахти Кубок Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:2 Ильвес Кубок Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Лахти 3:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:0 Лахти Вейккауслига Ильвес 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|30 - 8
|48
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|32 - 13
|40
|3.
|Интер Турку
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|28 - 18
|32
|4.
|СЯК Сейнайоки
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 14
|31
|5.
|Лахти
|0:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 20
|28
|6.
|ХИФК
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 17
|27
|7.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 23
|23
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 27
|22
|9.
|Оулу
|1:1 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 28
|18
|10.
|Хака
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 23
|16
|11.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|11 - 27
|15
|12.
|КТП
|0:0 Заявка
|18
|1
|6
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|Интер Турку
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|4.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Лахти
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|6.
|СЯК Сейнайоки
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|ХИФК
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|9.
|Оулу
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|12.
|КТП
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 8
|19
|3.
|ХИФК
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|СЯК Сейнайоки
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 5
|14
|5.
|Интер Турку
|0:1 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 11
|12
|6.
|Лахти
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Хонка
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|8.
|Хака
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|9.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Оулу
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|11.
|КТП
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|12.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|8
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|6
|0
|0
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|7
|0
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0
|4.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1