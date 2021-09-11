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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
7' Желтая карточка
Ост Джесси
0:0
8' Не забитый пенальти
Удо Аньекпено
21'
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
22
Тойвомяки
Ханри
2
Рикардо
Пауло
25
Ниссилья
Урхо
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
29
Santeri
Haarala2
9
Вяйринен
Тим
13
Удо
Аньекпено
1
Ост
Джесси
2
Боксалл
Никко
17
Тикканен
Вилле
15
Cristian
Valencia
III
3
Арсьеро
Родриго
25
Хоканс
Даниэль
26
Ханнола
Пюрю
22
Мурило
14
Джервис
Джейк
88
Нгуекам
Ариэль
11
Олейник
Денис
КуПС
СЯК Сейнайоки

Ход матча

7'
 
Ост Джесси
8'
Удо Аньекпено
0:0

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 7 0.37
2. Santeri Haarala2 4 0.21
3. Томас Диого 4 0.21
4. Икауниекс Янис 3 (1) 0.16
5. Попович Антон 3 0.16
6. Рангел 2 0.11
7. Вяйринен Тим 2 0.11
8. Удо Аньекпено 2 0.11
9. Видьеског Аксель 1 0.05
10. Хейнонен Артту 1 0.05
11. Тойвомяки Ханри 1 0.05
12. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.05
13. Аспегрен Фелипе 0 0
14. Каррильо Даниэль II 0 0
15. Niba MacDonald 0 0
16. Себбан Джордан 0 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джервис Джейк 6 0.33
2. Нгуекам Ариэль 4 0.22
3. Олейник Денис 2 0.11
4. Cristian Valencia III 2 0.11
5. Боксалл Никко 2 0.11
6. Леписто Йоонас 2 0.11
7. Ледесма Эммануэль 1 0.06
8. Nooa Laine 1 0.06
9. Хоканс Даниэль 1 0.06
10. Тикканен Вилле 1 0.06
11. Ханнола Пюрю 0 0
12. Марккула Нико 0 0
13. Ост Джесси 0 0
14. Уилсон Брэндон 0 0
15. Мурило 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Рангел 6 0
2. Попович Антон 4 0
3. Боатенг Бисмарк 4 0
4. Томас Диого 3 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Henry Uzochokwu 2 0
8. Хейнонен Артту 2 0
9. Santeri Haarala2 2 0
10. Пирттийоки Юхо 1 0
11. Крайдль Йоханнес 1 0
12. Каррильо Даниэль II 1 0
13. Рикардо Пауло 1 0
14. Удо Аньекпено 1 0
15. Себбан Джордан 1 0
16. Хямяляйнен Танели 1 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок      
1. Мурило 7 0
2. Cristian Valencia III 6 0
3. Ханнола Пюрю 4 0
4. Джервис Джейк 3 0
5. Арсьеро Родриго 3 0
6. Боксалл Никко 3 0
7. Тикканен Вилле 3 0
8. Артур Джуд 3 0
9. Нгуекам Ариэль 2 0
10. Ост Джесси 2 0
11. Nooa Laine 2 0
12. Олейник Денис 1 0
13. Ледесма Эммануэль 1 0
14. Хоканс Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7)
 СЯК Сейнайоки 18.18% (4) 9.09% (2) 4.55% (1) 27.27% (6) 9.09% (2) 31.82% (7)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Мариехамн 0:1 КуПС ХИК 1:1 КуПС Унион Берлин 0:0 КуПС ХИФК 1:5 КуПС
КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 4:0 Хака СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 3:2 Оулу Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн Мариехамн 0:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 КТП Интер Турку 1:0 СЯК Сейнайоки СИК Акатемия 0:3 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес

Последние игры между собой

КуПС: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
СЯК Сейнайоки: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 5:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 19 14 4 1 30 - 9 46
2. КуПС 0:0 Заявка 19 12 4 3 32 - 13 40
3. Интер Турку 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 18 33
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 18 9 4 5 22 - 14 31
5. Лахти 0:1 Заявка 19 7 7 5 24 - 20 28
6. ХИФК 0:1 Заявка 17 7 5 5 18 - 17 26
7. Ильвес 1:0 Заявка 18 7 2 9 17 - 23 23
8. Хонка 0:0 Заявка 19 6 4 9 25 - 27 22
9. Оулу 1:0 Заявка 19 6 2 11 17 - 27 20
10. Хака 0:0 Заявка 18 4 4 10 13 - 23 16
11. Мариехамн 0:0 Заявка 19 4 3 12 11 - 27 15
12. КТП 0:0 Заявка 18 1 6 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
2. КуПС 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3. Интер Турку 1:1 Заявка 10 6 3 1 16 - 7 21
4. Ильвес 1:0 Заявка 8 6 0 2 10 - 7 18
5. Лахти 0:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
6. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. ХИФК 0:1 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
8. Хонка 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
9. Оулу 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн 0:0 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
12. КТП 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 10 7 2 1 13 - 4 23
2. КуПС 0:0 Заявка 9 6 1 2 17 - 8 19
3. ХИФК 0:1 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 4 2 3 6 - 5 14
5. Интер Турку 1:1 Заявка 9 4 0 5 13 - 11 12
6. Лахти 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
7. Хонка 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Оулу 1:0 Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Мариехамн 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
11. КТП 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
12. Ильвес 1:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 8 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
1.90
3.84
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки онлайн




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