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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
3:0
Конец матча

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
7' Желтая карточка
Ост Джесси
0:0
8' Не забитый пенальти
Удо Аньекпено
1:0
23' Гол
Хямяляйнен Танели
2:0
34' Гол
Вяйринен Тим
43' Желтая карточка
Арсьеро Родриго
45' Желтая карточка
Боксалл Никко
55' Желтая карточка
Попович Антон
56' Желтая карточка
Ханнола Пюрю
58' Желтая карточка
3:0
75' Гол
Вяйринен Тим
85' Желтая карточка
Хоканс Даниэль
90'+9
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
22
Тойвомяки
Ханри
2
Рикардо
Пауло
25
Ниссилья
Урхо
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
29
Santeri
Haarala2
9
Вяйринен
Тим
13
Удо
Аньекпено
1
Ост
Джесси
2
Боксалл
Никко
17
Тикканен
Вилле
15
Cristian
Valencia
III
3
Арсьеро
Родриго
25
Хоканс
Даниэль
26
Ханнола
Пюрю
22
Мурило
14
Джервис
Джейк
88
Нгуекам
Ариэль
11
Олейник
Денис
КуПС
СЯК Сейнайоки

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 7 0.37
2. Santeri Haarala2 4 0.21
3. Вяйринен Тим 4 0.21
4. Томас Диого 4 0.21
5. Икауниекс Янис 3 (1) 0.16
6. Попович Антон 3 0.16
7. Рангел 2 0.11
8. Удо Аньекпено 2 0.11
9. Видьеског Аксель 1 0.05
10. Хейнонен Артту 1 0.05
11. Тойвомяки Ханри 1 0.05
12. Хямяляйнен Танели 1 0.05
13. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.05
14. Себбан Джордан 0 0
15. Аспегрен Фелипе 0 0
16. Каррильо Даниэль II 0 0
17. Niba MacDonald 0 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джервис Джейк 6 0.33
2. Нгуекам Ариэль 4 0.22
3. Олейник Денис 2 0.11
4. Cristian Valencia III 2 0.11
5. Боксалл Никко 2 0.11
6. Леписто Йоонас 2 0.11
7. Ледесма Эммануэль 1 0.06
8. Nooa Laine 1 0.06
9. Хоканс Даниэль 1 0.06
10. Тикканен Вилле 1 0.06
11. Ханнола Пюрю 0 0
12. Марккула Нико 0 0
13. Ост Джесси 0 0
14. Уилсон Брэндон 0 0
15. Мурило 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Рангел 6 0
2. Попович Антон 5 0
3. Боатенг Бисмарк 4 0
4. Томас Диого 3 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Henry Uzochokwu 2 0
8. Хейнонен Артту 2 0
9. Santeri Haarala2 2 0
10. Пирттийоки Юхо 1 0
11. Крайдль Йоханнес 1 0
12. Каррильо Даниэль II 1 0
13. Рикардо Пауло 1 0
14. Удо Аньекпено 1 0
15. Себбан Джордан 1 0
16. Хямяляйнен Танели 1 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок      
1. Мурило 7 0
2. Cristian Valencia III 6 0
3. Ханнола Пюрю 5 0
4. Арсьеро Родриго 4 0
5. Боксалл Никко 4 0
6. Джервис Джейк 3 0
7. Тикканен Вилле 3 0
8. Артур Джуд 3 0
9. Нгуекам Ариэль 2 0
10. Ост Джесси 2 0
11. Nooa Laine 2 0
12. Хоканс Даниэль 2 0
13. Олейник Денис 1 0
14. Ледесма Эммануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7)
 СЯК Сейнайоки 18.18% (4) 9.09% (2) 4.55% (1) 27.27% (6) 9.09% (2) 31.82% (7)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Мариехамн 0:1 КуПС ХИК 1:1 КуПС Унион Берлин 0:0 КуПС ХИФК 1:5 КуПС
КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 4:0 Хака СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 3:2 Оулу Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн Мариехамн 0:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 КТП Интер Турку 1:0 СЯК Сейнайоки СИК Акатемия 0:3 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес

Последние игры между собой

КуПС: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
СЯК Сейнайоки: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 5:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 19 15 3 1 32 - 9 48
2. КуПС Заявка 19 13 3 3 35 - 13 42
3. Интер Турку Заявка 19 10 2 7 29 - 20 32
4. СЯК Сейнайоки Заявка 18 9 3 6 22 - 17 30
5. ХИФК Заявка 17 8 5 4 21 - 17 29
6. Лахти Заявка 19 7 7 5 24 - 20 28
7. Хонка Заявка 19 7 3 9 28 - 28 24
8. Ильвес Заявка 18 7 2 9 17 - 23 23
9. Мариехамн Заявка 19 5 2 12 13 - 28 17
10. Оулу Заявка 19 5 2 12 17 - 30 17
11. Хака Заявка 18 4 3 11 14 - 25 15
12. КТП Заявка 18 1 5 12 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
2. ХИК Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
3. Интер Турку Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
4. Ильвес Заявка 8 6 0 2 10 - 7 18
5. Лахти Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
6. СЯК Сейнайоки Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. ХИФК Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
8. Хонка Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
9. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
12. КТП Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 8 1 1 15 - 4 25
2. КуПС Заявка 9 6 1 2 17 - 8 19
3. ХИФК Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки Заявка 9 4 1 4 6 - 8 13
5. Интер Турку Заявка 9 4 0 5 13 - 11 12
6. Лахти Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
7. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Мариехамн Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Оулу Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
11. КТП Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
12. Ильвес Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 8 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
3. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
5. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
Весь список
Где смотреть матч КуПС 3:0 СЯК Сейнайоки онлайн




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