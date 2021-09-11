Финляндия: Вейккауслига 2021
КуПС
3:0
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
СЯК Сейнайоки
7' Желтая карточкаОст Джесси
0:0
8' Не забитый пенальтиУдо Аньекпено
1:0
23' ГолХямяляйнен Танели
2:0
34' ГолВяйринен Тим
43' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
45' Желтая карточкаБоксалл Никко
55' Желтая карточкаПопович Антон
56' Желтая карточкаХаннола Пюрю
3:0
75' ГолВяйринен Тим
85' Желтая карточкаХоканс Даниэль
26
Ханнола
Пюрю
22
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
22 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Nooa Laine
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
7'
8'
0:0
23'
34'
2:0
43'
45'
55'
56'
58'
75'
3:0
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|7
|0.37
|2.
|Santeri Haarala2
|4
|0.21
|3.
|Вяйринен Тим
|4
|0.21
|4.
|Томас Диого
|4
|0.21
|5.
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.16
|6.
|Попович Антон
|3
|0.16
|7.
|Рангел
|2
|0.11
|8.
|Удо Аньекпено
|2
|0.11
|9.
|Видьеског Аксель
|1
|0.05
|10.
|Хейнонен Артту
|1
|0.05
|11.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.05
|12.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.05
|13.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.05
|14.
|Себбан Джордан
|0
|0
|15.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|16.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|17.
|Niba MacDonald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джервис Джейк
|6
|0.33
|2.
|Нгуекам Ариэль
|4
|0.22
|3.
|Олейник Денис
|2
|0.11
|4.
|Cristian Valencia III
|2
|0.11
|5.
|Боксалл Никко
|2
|0.11
|6.
|Леписто Йоонас
|2
|0.11
|7.
|Ледесма Эммануэль
|1
|0.06
|8.
|Nooa Laine
|1
|0.06
|9.
|Хоканс Даниэль
|1
|0.06
|10.
|Тикканен Вилле
|1
|0.06
|11.
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|12.
|Марккула Нико
|0
|0
|13.
|Ост Джесси
|0
|0
|14.
|Уилсон Брэндон
|0
|0
|15.
|Мурило
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|6
|0
|2.
|Попович Антон
|5
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|4.
|Томас Диого
|3
|0
|5.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|6.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|7.
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|8.
|Хейнонен Артту
|2
|0
|9.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|10.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|11.
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|12.
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|13.
|Рикардо Пауло
|1
|0
|14.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|15.
|Себбан Джордан
|1
|0
|16.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурило
|7
|0
|2.
|Cristian Valencia III
|6
|0
|3.
|Ханнола Пюрю
|5
|0
|4.
|Арсьеро Родриго
|4
|0
|5.
|Боксалл Никко
|4
|0
|6.
|Джервис Джейк
|3
|0
|7.
|Тикканен Вилле
|3
|0
|8.
|Артур Джуд
|3
|0
|9.
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|10.
|Ост Джесси
|2
|0
|11.
|Nooa Laine
|2
|0
|12.
|Хоканс Даниэль
|2
|0
|13.
|Олейник Денис
|1
|0
|14.
|Ледесма Эммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
|СЯК Сейнайоки
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2Мариехамн 0:1 КуПС ХИК 1:1 КуПС Унион Берлин 0:0 КуПС ХИФК 1:5 КуПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +11 =3 -6ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 4:0 Хака СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 3:2 Оулу Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн Мариехамн 0:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 КТП Интер Турку 1:0 СЯК Сейнайоки СИК Акатемия 0:3 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес
Последние игры между собой
КуПС: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
СЯК Сейнайоки: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|32 - 9
|48
|2.
|КуПС
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 13
|42
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|29 - 20
|32
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 17
|30
|5.
|ХИФК
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|21 - 17
|29
|6.
|Лахти
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 20
|28
|7.
|Хонка
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 28
|24
|8.
|Ильвес
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 23
|23
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|13 - 28
|17
|10.
|Оулу
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|17 - 30
|17
|11.
|Хака
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|14 - 25
|15
|12.
|КТП
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|2.
|ХИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|Ильвес
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Лахти
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|ХИФК
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Оулу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|КТП
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|15 - 4
|25
|2.
|КуПС
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 8
|19
|3.
|ХИФК
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|6 - 8
|13
|5.
|Интер Турку
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 11
|12
|6.
|Лахти
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|8.
|Хака
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Оулу
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|12.
|Ильвес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|8
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|6
|0
|0
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|3.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0