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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИФК
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Оулу
0'
0:1
9' Гол
Аланко Саму
18'
35
Уорд
Каллум
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
23
Эрнандес
Алдайр
88
Хинг-Гловер
Макарио
10
Ягуби
Моштаг
6
Данвуди
Джейк
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
22
Филлион
Янн-Александр
6
Нурмела
Анселми
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
30
Опара
Лаки
15
Каллинен
Йере
14
Ерёменко
Сергей
44
Magnus
Breitenmoser
25
Сале
Усман
7
Аланко
Саму
17
Йокелайнен
Никлас
ХИФК
Оулу

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Кей 3 0.18
2. Ягуби Моштаг 3 (3) 0.18
3. Саэс Фелипе 2 0.12
4. Али Юсиф 2 0.12
5. Энтрена Хуан 1 0.06
6. Маттила Сакари 1 0.06
7. Тукиайнен Сакари 1 0.06
8. Бакман Джани 1 0.06
9. Эрнандес Алдайр 1 0.06
10. Исакссон Китон 1 0.06
11. Данвуди Джейк 1 0.06
12. Палмасто Тино 1 0.06
13. Хинг-Гловер Макарио 0 0
14. Халме Юкка 0 0
15. Ахади Мосавер 0 0
16. Стренг Джеремайя 0 0
17. Куйянпяя Аату 0 0
Оулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Опара Лаки 3 0.16
2. Саланович Деннис 3 (2) 0.16
3. Йокелайнен Никлас 2 0.11
4. Аланко Саму 2 0.11
5. Бонет Роджер 2 0.11
6. Сале Усман 1 0.05
7. Сайра Николас 1 0.05
8. Коскела Миика 1 0.05
9. Каллинен Йере 1 0.05
10. Нурмела Анселми 0 0
11. Хейккиля Аапо 0 0
12. Лииматта Отсо 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 3 1
2. Бакман Джани 4 0
3. Данвуди Джейк 4 0
4. Эрнандес Алдайр 3 0
5. Али Юсиф 3 0
6. Хинг-Гловер Макарио 1 1
7. Саэс Фелипе 1 1
8. Халме Юкка 2 0
9. Стренг Джеремайя 2 0
10. Маттила Сакари 1 0
11. Градецки Матей 1 0
12. Тукиайнен Сакари 1 0
13. Исакссон Китон 1 0
14. Энтрена Хуан 1 0
15. Куйянпяя Аату 1 0
Оулу
# Игрок      
1. Рафинья 4 1
2. Нурмос Ласси 3 0
3. Аланко Саму 3 0
4. Хурме Яркко 2 0
5. Малоло Обед 2 0
6. Нурмела Анселми 2 0
7. Йокелайнен Никлас 2 0
8. Эландер Хенрик 2 0
9. Сайра Николас 2 0
10. Филлион Янн-Александр 2 0
11. Ларссон Кевин 1 0
12. Хейккиля Аапо 1 0
13. Magnus Breitenmoser 1 0
14. Бонет Роджер 1 0
15. Опара Лаки 1 0
16. Коскела Миика 1 0
17. Иконен Лассе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 22.22% (4) 11.11% (2)
 Оулу 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Хонка 0:3 ХИФК ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП
Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 1:0 Лахти ХИК 2:1 ХИФК
Оулу Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Оулу 1:1 Лахти Хака 0:1 Оулу Оулу 2:0 Интер Турку Оулу 1:0 Мариехамн
Ильвес 1:0 Оулу СЯК Сейнайоки 3:2 Оулу Оулу 2:1 ХИК Хонка 1:0 Оулу Оулу 1:1 КТП КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КТП 1:3 Оулу Оулу 0:2 Хонка ХИК 3:1 Оулу Оулу 1:2 ХИФК Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки Мариехамн 3:1 Оулу Оулу 0:2 Ильвес КуПС 1:0 Оулу Ильвес 1:2 Оулу

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Оулу: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Оулу 1:2 ХИФК Вейккауслига Оулу 2:1 ХИФК Икконен ХИФК 3:0 Оулу Икконен Оулу 3:1 ХИФК Икконен
Оулу 2:1 ХИФК Икконен ХИФК 4:0 Оулу Икконен Оулу 2:2 ХИФК Икконен ХИФК 1:0 Оулу Икконен ХИФК 1:3 Оулу Икконен ХИФК 2:2 Оулу Икконен ХИФК 1:3 Оулу Икконен Оулу 1:1 ХИФК Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 19 14 4 1 30 - 9 46
2. КуПС 0:0 Заявка 19 12 4 3 32 - 13 40
3. Интер Турку 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 18 33
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 18 9 4 5 22 - 14 31
5. Лахти 0:1 Заявка 19 7 7 5 24 - 20 28
6. ХИФК 0:1 Заявка 17 7 5 5 18 - 17 26
7. Ильвес 1:0 Заявка 18 7 2 9 17 - 23 23
8. Хонка 0:0 Заявка 19 6 4 9 25 - 27 22
9. Оулу 1:0 Заявка 19 6 2 11 17 - 27 20
10. Хака 0:0 Заявка 18 4 4 10 13 - 23 16
11. Мариехамн 0:0 Заявка 19 4 3 12 11 - 27 15
12. КТП 0:0 Заявка 18 1 6 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
2. КуПС 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 5 21
3. Интер Турку 1:1 Заявка 10 6 3 1 16 - 7 21
4. Ильвес 1:0 Заявка 8 6 0 2 10 - 7 18
5. Лахти 0:1 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
6. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. ХИФК 0:1 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
8. Хонка 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
9. Оулу 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн 0:0 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
12. КТП 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 Заявка 10 7 2 1 13 - 4 23
2. КуПС 0:0 Заявка 9 6 1 2 17 - 8 19
3. ХИФК 0:1 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 4 2 3 6 - 5 14
5. Интер Турку 1:1 Заявка 9 4 0 5 13 - 11 12
6. Лахти 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
7. Хонка 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Оулу 1:0 Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Мариехамн 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
11. КТП 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
12. Ильвес 1:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 8 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
Оулу
3.80
3.46
4.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИФК 0:1 Оулу онлайн




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