Финляндия: Вейккауслига 2021
ХИФК
3:1
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
Оулу
0:1
9' ГолАланко Саму
1:1
22' ГолИсакссон Китон
35' Желтая карточкаКаллинен Йере
2:1
36' ГолИсакссон Китон
38' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
3:1
39' ГолАли Юсиф
66' Желтая карточкаБонет Роджер
67' Желтая карточкаАхади Мосавер
83' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
87' Желтая карточкаОпара Лаки
35
Уорд
Каллум
10
Ягуби
Моштаг
7
Али
Юсиф
11
Рафинья
30
Опара
Лаки
25
Сале
Усман
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бакман ДжаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
30 Опара ЛакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сале УсманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
Ход матча
9'
0:1
22'
1:1
35'
36'
2:1
39'
3:1
66'
67'
81'
83'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Кей
|3
|0.18
|2.
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.18
|3.
|Исакссон Китон
|3
|0.18
|4.
|Али Юсиф
|3
|0.18
|5.
|Саэс Фелипе
|2
|0.12
|6.
|Энтрена Хуан
|1
|0.06
|7.
|Данвуди Джейк
|1
|0.06
|8.
|Маттила Сакари
|1
|0.06
|9.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.06
|10.
|Бакман Джани
|1
|0.06
|11.
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.06
|12.
|Палмасто Тино
|1
|0.06
|13.
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|14.
|Халме Юкка
|0
|0
|15.
|Ахади Мосавер
|0
|0
|16.
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|17.
|Куйянпяя Аату
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Опара Лаки
|3
|0.16
|2.
|Саланович Деннис
|3 (2)
|0.16
|3.
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.11
|4.
|Аланко Саму
|2
|0.11
|5.
|Бонет Роджер
|2
|0.11
|6.
|Сале Усман
|1
|0.05
|7.
|Сайра Николас
|1
|0.05
|8.
|Коскела Миика
|1
|0.05
|9.
|Каллинен Йере
|1
|0.05
|10.
|Нурмела Анселми
|0
|0
|11.
|Хейккиля Аапо
|0
|0
|12.
|Лииматта Отсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|4
|1
|2.
|Бакман Джани
|4
|0
|3.
|Данвуди Джейк
|4
|0
|4.
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|5.
|Али Юсиф
|3
|0
|6.
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|1
|7.
|Саэс Фелипе
|1
|1
|8.
|Халме Юкка
|2
|0
|9.
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|10.
|Маттила Сакари
|1
|0
|11.
|Градецки Матей
|1
|0
|12.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|13.
|Исакссон Китон
|1
|0
|14.
|Энтрена Хуан
|1
|0
|15.
|Ахади Мосавер
|1
|0
|16.
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья
|4
|1
|2.
|Нурмос Ласси
|3
|0
|3.
|Аланко Саму
|3
|0
|4.
|Хурме Яркко
|2
|0
|5.
|Малоло Обед
|2
|0
|6.
|Нурмела Анселми
|2
|0
|7.
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|8.
|Magnus Breitenmoser
|2
|0
|9.
|Бонет Роджер
|2
|0
|10.
|Эландер Хенрик
|2
|0
|11.
|Сайра Николас
|2
|0
|12.
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|13.
|Опара Лаки
|2
|0
|14.
|Ларссон Кевин
|1
|0
|15.
|Хейккиля Аапо
|1
|0
|16.
|Коскела Миика
|1
|0
|17.
|Иконен Лассе
|1
|0
|18.
|Каллинен Йере
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|38.1% (8)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|Оулу
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Хонка 0:3 ХИФК ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП
Оулу Последние 20 матчей: +6 =2 -12Оулу 1:1 Лахти Хака 0:1 Оулу Оулу 2:0 Интер Турку Оулу 1:0 Мариехамн
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Оулу: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|32 - 9
|48
|2.
|КуПС
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|35 - 13
|42
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|29 - 20
|32
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 17
|30
|5.
|ХИФК
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|21 - 17
|29
|6.
|Лахти
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 20
|28
|7.
|Хонка
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 28
|24
|8.
|Ильвес
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 23
|23
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|13 - 28
|17
|10.
|Оулу
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|17 - 30
|17
|11.
|Хака
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|14 - 25
|15
|12.
|КТП
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|2.
|ХИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|Ильвес
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Лахти
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|ХИФК
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Оулу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|КТП
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|15 - 4
|25
|2.
|КуПС
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 8
|19
|3.
|ХИФК
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|6 - 8
|13
|5.
|Интер Турку
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 11
|12
|6.
|Лахти
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|8.
|Хака
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Оулу
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|12.
|Ильвес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|8
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|6
|0
|0
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|3.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0