Швеция: Аллсвенскан 2021
Гётеборг
2:0
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Хальмстад
1:0
45' ГолСана Тобиас
2:0
63' ГолБерг Маркус
65' Желтая карточкаБерг Маркус
78' Желтая карточкаБаффо Джозеф
23
Якоб
Кевин
17
Вендт
Оскар
33
Берг
Маркус
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
45'
1:0
63'
2:0
65'
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.28
|2.
|Берг Маркус
|5
|0.28
|3.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.22
|4.
|Якоб Кевин
|2
|0.11
|5.
|Сёдер Робин
|2
|0.11
|6.
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|7.
|Гамшик Марек
|1
|0.06
|8.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.06
|9.
|Айеш Хосам
|1
|0.06
|10.
|Терн Симон
|0
|0
|11.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|12.
|Норлин Густаф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.28
|2.
|Карим Садат
|2
|0.11
|3.
|Боман Микаэль
|2
|0.11
|4.
|Аль-Аммари Амир
|2
|0.11
|5.
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|6.
|Боаки Томас
|0
|0
|7.
|Лундевалль Симон
|0
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|10.
|Куртулус Эдвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|0
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Свенссон Густаф
|2
|0
|6.
|Айеш Хосам
|2
|0
|7.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|8.
|Каллей Яхья
|2
|0
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0
|10.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|11.
|Сана Тобиас
|1
|0
|12.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|13.
|Терн Симон
|1
|0
|14.
|Яллоу Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баффо Джозеф
|5
|0
|2.
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|3.
|Боаки Томас
|2
|1
|4.
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|5.
|Лундевалль Симон
|2
|0
|6.
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|7.
|Юханссон Андреас
|1
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|10.
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|11.
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Хальмстад
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =8 -7Хеккен 3:2 Гётеборг Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =8 -5Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад
Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 1
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 10
Гётеборг 3:0 Хальмстад Кубок Гётеборг 1:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Хальмстад Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 14
|37
|2.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|3.
|Мальмё
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|38 - 22
|34
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 15
|33
|5.
|Кальмар
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 20
|27
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 19
|27
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|9.
|Сириус
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 27
|23
|10.
|Хеккен
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 23
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 16
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 33
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|7.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|11.
|Хеккен
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|5.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 23
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|10
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|9
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|8
|5
|2
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|6
|0