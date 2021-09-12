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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
2:0
Конец матча

Стадион:
Хальмстад
0'
1:0
45' Гол
Сана Тобиас
2:0
63' Гол
Берг Маркус
65' Желтая карточка
Берг Маркус
78' Желтая карточка
Баффо Джозеф
90'+3
1
Анестис
Яннис
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
7
Эрикссон
Себастьян
5
Яллоу
Александр
23
Якоб
Кевин
13
Свенссон
Густаф
17
Вендт
Оскар
14
Норлин
Густаф
33
Берг
Маркус
22
Сана
Тобиас
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
14
Боман
Микаэль
9
Антонссон
Маркус
Гётеборг
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

19'
Терн Симон
Эрикссон Себастьян
 
45'
Сана Тобиас
(Норлин Густаф)
1:0
46'
 
Викстрём Эмиль
Ахльстранд Эрик
63'
Берг Маркус
(Сана Тобиас)
2:0
65'
Берг Маркус
 
66'
 
Карим Садат
Боман Микаэль
78'
 
Баффо Джозеф
80'
 
Лундевалль Симон
Кроон Самуэль
90'
Сёдер Робин
Якоб Кевин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.28
2. Берг Маркус 5 0.28
3. Сигторссон Колбейнн 4 0.22
4. Якоб Кевин 2 0.11
5. Сёдер Робин 2 0.11
6. Яллоу Александр 1 0.06
7. Гамшик Марек 1 0.06
8. Эрикссон Себастьян 1 0.06
9. Айеш Хосам 1 0.06
10. Терн Симон 0 0
11. Юсуф Альхассан 0 0
12. Норлин Густаф 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.28
2. Карим Садат 2 0.11
3. Боман Микаэль 2 0.11
4. Аль-Аммари Амир 2 0.11
5. Кроон Самуэль 1 0.06
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0
10. Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Эрикссон Себастьян 5 0
2. Эрлингмарк Огюст 4 0
3. Юханссон Карл II 3 0
4. Берг Маркус 2 0
5. Свенссон Густаф 2 0
6. Айеш Хосам 2 0
7. Бьярсмюр Маттиас 2 0
8. Каллей Яхья 2 0
9. Вендт Оскар 1 0
10. Вернблум Понтус 1 0
11. Сана Тобиас 1 0
12. Сигторссон Колбейнн 1 0
13. Терн Симон 1 0
14. Яллоу Александр 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Баффо Джозеф 5 0
2. Аль-Аммари Амир 4 0
3. Боаки Томас 2 1
4. Алланссон Йоэль 3 0
5. Лундевалль Симон 2 0
6. Куртулус Эдвин 2 0
7. Юханссон Андреас 1 0
8. Нильссон Малькольм 1 0
9. Бенгтссон Андреас 1 0
10. Ахльстранд Эрик 1 0
11. Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Хальмстад 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Хеккен 3:2 Гётеборг Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад
Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 1
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 10
Хальмстад 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хальмстад Аллсвенскан
Гётеборг 3:0 Хальмстад Кубок Гётеборг 1:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Хальмстад Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 18 11 4 3 30 - 14 37
2. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
3. Мальмё Заявка 18 10 4 4 38 - 22 34
4. Эльфсборг Заявка 17 10 3 4 29 - 15 33
5. Кальмар Заявка 18 7 6 5 20 - 20 27
6. Хаммарбю Заявка 18 7 6 5 30 - 26 27
7. Норрчёпинг Заявка 18 8 3 7 25 - 19 27
8. Варберг БоИС Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
9. Сириус Заявка 18 6 5 7 18 - 27 23
10. Хеккен Заявка 17 6 4 7 27 - 25 22
11. Гётеборг Заявка 18 5 7 6 23 - 23 22
12. Хальмстад Заявка 18 4 8 6 13 - 16 20
13. Дегерфорс Заявка 18 5 3 10 18 - 33 18
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд Заявка 18 2 3 13 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
4. Хаммарбю Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
5. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
6. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
7. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Норрчёпинг Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
10. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
11. Хеккен Заявка 8 4 1 3 18 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 13 - 5 16
2. Юргорден Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
3. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
4. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
5. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
6. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 10 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 9 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 8 5 2
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сана Тобиас бьет в цель!
  • 19'
    Эрикссон Себастьян уходит с поля. Терн Симон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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