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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
2:0
Второй тайм: 90+'
Вернаму
0'
1:0
16' Гол
Лима Лукас
56' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
86' Желтая карточка
Войтехович Филипп
2:0
86' Гол
Муянич Амел
90'+2
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
8
Хейкссон
Алекс
23
Кусу
Манассе
9
Рочестер
Соренсен
Марк
11
Лима
Лукас
19
Мортенсен
Николас
16
Магнуссон
Исак
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
3
Hugo
Andersson2
2
Де
Врис
Фрэнсис
8
Кенндал
Уильям
10
Брэндон
Эрик
7
Виндехолл
Чарли
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
13
Стивенс
Джоэл
Эстер
4-3-3
Вернаму
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 4 0.2
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.1
3. Кин Джеймс 2 0.1
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.1
5. Магнуссон Исак 1 0.05
6. Павич Маттиас 1 0.05
7. Лима Лукас 1 0.05
8. Муянич Амел 1 0.05
9. Юханссон Карл 0 0
10. Вестермарк Йеспер 0 0
11. Нордстрём Билли 0 0
12. Энгквист Эмиль 0 0
13. Стенберг Джон 0 0
Вернаму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Оскар 4 0.21
2. Магаши Абдуссалам 3 0.16
3. Бечирович Эдвин 3 0.16
4. Удденес Оскар 2 0.11
5. Christian Moses 2 0.11
6. Дзабич Робин 2 0.11
7. Винст Фредди 1 0.05
8. Вилар Бернардо 1 0.05
9. Стивенс Джоэл 1 0.05
10. Камара Креспо 1 0.05
11. Брэндон Эрик 1 (1) 0.05
12. Оливейра Вендерсон 0 0
13. Исмаил Исса 0 0
14. Де Врис Фрэнсис 0 0
15. Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Мортенсен Николас 4 0
3. Карлссон Монц 4 0
4. Адольфссон Маттис 2 1
5. Кин Джеймс 3 0
6. Вестермарк Йеспер 3 0
7. Павич Маттиас 3 0
8. Стенберг Джон 3 0
9. Хейкссон Алекс 2 0
10. Магнуссон Исак 2 0
11. Рочестер Соренсен Марк 1 0
12. Сильверхолт Оливер 1 0
13. Юханссон Карл 1 0
14. Нордстрём Билли 1 0
15. Лима Лукас 1 0
16. Варманен Тату 1 0
17. Энгквист Эмиль 1 0
18. Захирович Ален 1 0
Вернаму
# Игрок      
1. Виндехолл Чарли 7 0
2. Винст Фредди 3 0
3. Удденес Оскар 3 0
4. Вилар Бернардо 3 0
5. Бечирович Эдвин 1 1
6. Магаши Абдуссалам 2 0
7. Брэндон Эрик 2 0
8. Войтехович Филипп 1 0
9. Йоханссон Оскар 1 0
10. Стивенс Джоэл 1 0
11. Камара Креспо 1 0
12. Эрикссон Виктор 1 0
13. Исмаил Исса 1 0
14. Кенндал Уильям 1 0
15. Ларссон Виктор 1 0
16. Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 16.67% (2) 0 41.67% (5) 25% (3) 16.67% (2)
 Вернаму 9.52% (2) 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 38.1% (8)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эстер 1:1 Вестерос Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер
Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер
Вернаму Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму
Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму

Последние игры между собой

Эстер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Вернаму: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вернаму 2:0 Эстер Суперэттан Вернаму 1:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:1 Эстер Суперэттан
Эстер 1:2 Вернаму Суперэттан Эстер 2:2 Вернаму Суперэттан Вернаму 3:2 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Вернаму Суперэттан Эстер 2:1 Вернаму Суперэттан Вернаму 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 2:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 0:3 Эстер Первый дивизион Эстер 0:2 Вернаму Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:2 Заявка 19 11 3 5 22 - 14 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю Заявка 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Йёнчёпинг Заявка 18 9 3 6 27 - 21 30
7. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 19 7 5 7 27 - 22 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер 2:0 Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. ГАИС Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму 0:2 Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Эстер 2:0 Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Вернаму 0:2 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
7. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
9. ГАИС Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
10. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер 2:0 Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Lucas Lima бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Вернаму
2.75
6.31
45.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 2:0 Вернаму онлайн




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