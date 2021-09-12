Швеция: Суперэттан 2021
1:0
16' ГолЛима Лукас
56' Желтая карточкаХейкссон Алекс
86' Желтая карточкаВойтехович Филипп
2:0
86' ГолМуянич Амел
23
Кусу
Манассе
11
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
16'
1:0
56'
86'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|4
|0.2
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.1
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.1
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.1
|5.
|Магнуссон Исак
|1
|0.05
|6.
|Павич Маттиас
|1
|0.05
|7.
|Лима Лукас
|1
|0.05
|8.
|Муянич Амел
|1
|0.05
|9.
|Юханссон Карл
|0
|0
|10.
|Вестермарк Йеспер
|0
|0
|11.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|12.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|13.
|Стенберг Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Оскар
|4
|0.21
|2.
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.16
|3.
|Бечирович Эдвин
|3
|0.16
|4.
|Удденес Оскар
|2
|0.11
|5.
|Christian Moses
|2
|0.11
|6.
|Дзабич Робин
|2
|0.11
|7.
|Винст Фредди
|1
|0.05
|8.
|Вилар Бернардо
|1
|0.05
|9.
|Стивенс Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Камара Креспо
|1
|0.05
|11.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.05
|12.
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|13.
|Исмаил Исса
|0
|0
|14.
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|15.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Мортенсен Николас
|4
|0
|3.
|Карлссон Монц
|4
|0
|4.
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|5.
|Кин Джеймс
|3
|0
|6.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|7.
|Павич Маттиас
|3
|0
|8.
|Стенберг Джон
|3
|0
|9.
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|10.
|Магнуссон Исак
|2
|0
|11.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|12.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|13.
|Юханссон Карл
|1
|0
|14.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|15.
|Лима Лукас
|1
|0
|16.
|Варманен Тату
|1
|0
|17.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|18.
|Захирович Ален
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|7
|0
|2.
|Винст Фредди
|3
|0
|3.
|Удденес Оскар
|3
|0
|4.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|5.
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|6.
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|7.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|8.
|Войтехович Филипп
|1
|0
|9.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|10.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|11.
|Камара Креспо
|1
|0
|12.
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|13.
|Исмаил Исса
|1
|0
|14.
|Кенндал Уильям
|1
|0
|15.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|16.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Вернаму
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|38.1% (8)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эстер 1:1 Вестерос Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер
Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер
Вернаму Последние 20 матчей: +12 =4 -4Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму
Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму
Последние игры между собой
Эстер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Вернаму: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:2 Заявка
|19
|11
|3
|5
|22 - 14
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 21
|30
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 22
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|2:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|0:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Эстер
|2:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Вернаму
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|9.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0