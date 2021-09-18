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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3295
Лиллестрём
0'
1:0
2' Гол
Свеннсен Сандер
1:1
22' Гол
Ольсен Томас
1:2
25' Гол
Петтерссон Том
2:2
31' Гол
Свеннсен Сандер
2:3
53' Гол
Ольсен Томас
58' Желтая карточка
Слёрдаль Филип
90'+6
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
11
Ролантссон
Гилли
9
Кастрати
Фламур
29
Свеннсен
Сандер
1
Knut-Andre
Skjaerstein
22
Слёрдаль
Филип
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Одд
4-3-3
Лиллестрём
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.58
2. Свеннсен Сандер 5 0.26
3. Леуритсен Тобиас 4 0.21
4. Ларсен Кристоффер 1 0.05
5. Коса Маркус Андреас 1 0.05
6. Ролантссон Гилли 1 0.05
7. Йоргенсен Филип 1 0.05
8. Китолано Джошуа 1 0.05
9. Кителано Йон 0 0
10. Рууд Эспен 0 0
11. Бьортуфт Один Лурас 0 0
Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Томас 17 (2) 0.89
2. Густавссон Даниэль 2 0.11
3. Петтерссон Том 2 0.11
4. Рангер Ларс 2 0.11
5. Осен Йермунд 1 0.05
6. Кайринен Каан 1 0.05
7. Мэтью Ифиний 1 0.05
8. Огбу Иго 1 0.05
9. Хелланн Поль-Андре 1 0.05
10. Гарнас Эспен 1 0.05
11. Браут-Брюнес Джонатан 1 0.05
12. Драгснес Ветле 0 0
13. Эриксен Кент Хавард 0 0
14. Крогстад Фредрик 0 0
15. Эд Эскил 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Кителано Йон 4 0
3. Ролантссон Гилли 3 0
4. Коса Маркус Андреас 2 0
5. Валлем Конрад 2 0
6. Рууд Эспен 1 0
7. Свеннсен Сандер 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Китолано Джошуа 1 0
10. Овусу Соломон 1 0
11. Бьортуфт Один Лурас 1 0
Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 6 0
2. Гарнас Эспен 4 0
3. Огбу Иго 3 0
4. Эд Эскил 3 0
5. Ольсен Томас 2 0
6. Хелланн Поль-Андре 2 0
7. Мэтью Ифиний 2 0
8. Густавссон Даниэль 1 0
9. Крогстад Фредрик 1 0
10. Драгснес Ветле 1 0
11. Кайринен Каан 1 0
12. Браут-Брюнес Джонатан 1 0
13. Слёрдаль Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 8% (2) 8% (2) 32% (8) 16% (4) 16% (4) 20% (5)
 Лиллестрём 10% (3) 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Будё-Глимт 1:1 Одд Одд 0:1 Стрёмсгодсет Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн
Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лиллестрём 2:3 Бранн Мьёндален 1:2 Лиллестрём Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт
Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг

Последние игры между собой

Одд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Лиллестрём: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Лиллестрём 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:3 Одд Типпелиген Одд 3:1 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Одд Типпелиген Лиллестрём 1:3 Одд Товарищеские матчи Лиллестрём 2:4 Одд Типпелиген Одд 1:3 Лиллестрём Типпелиген Одд 1:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Одд 5:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Одд Типпелиген Одд 6:1 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём Заявка 19 10 4 5 31 - 24 34
5. Русенборг Заявка 18 9 4 5 37 - 24 31
6. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё Заявка 18 3 6 9 21 - 34 15
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
Весь список
Где смотреть матч Одд 2:3 Лиллестрём онлайн




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