Норвегия: Типпелиген 2021
Одд
2:3
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 3295
Лиллестрём
1:0
2' ГолСвеннсен Сандер
1:1
22' ГолОльсен Томас
1:2
25' ГолПеттерссон Том
2:2
31' ГолСвеннсен Сандер
2:3
53' ГолОльсен Томас
58' Желтая карточкаСлёрдаль Филип
25
Кителано
Йон
30
Огбу
Иго
26
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
2'
22'
1:1
25'
1:2
31'
2:2
53'
58'
77'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.58
|2.
|Свеннсен Сандер
|5
|0.26
|3.
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.21
|4.
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.05
|5.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.05
|6.
|Ролантссон Гилли
|1
|0.05
|7.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0.05
|9.
|Кителано Йон
|0
|0
|10.
|Рууд Эспен
|0
|0
|11.
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольсен Томас
|17 (2)
|0.89
|2.
|Густавссон Даниэль
|2
|0.11
|3.
|Петтерссон Том
|2
|0.11
|4.
|Рангер Ларс
|2
|0.11
|5.
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|6.
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|7.
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|8.
|Огбу Иго
|1
|0.05
|9.
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.05
|10.
|Гарнас Эспен
|1
|0.05
|11.
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.05
|12.
|Драгснес Ветле
|0
|0
|13.
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|14.
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|15.
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|4
|0
|2.
|Кителано Йон
|4
|0
|3.
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|4.
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|5.
|Валлем Конрад
|2
|0
|6.
|Рууд Эспен
|1
|0
|7.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|8.
|Россбах Сондре
|1
|0
|9.
|Китолано Джошуа
|1
|0
|10.
|Овусу Соломон
|1
|0
|11.
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Гарнас Эспен
|4
|0
|3.
|Огбу Иго
|3
|0
|4.
|Эд Эскил
|3
|0
|5.
|Ольсен Томас
|2
|0
|6.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|7.
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|8.
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|9.
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|10.
|Драгснес Ветле
|1
|0
|11.
|Кайринен Каан
|1
|0
|12.
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|13.
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|8% (2)
|8% (2)
|32% (8)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|Лиллестрём
|10% (3)
|20% (6)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +8 =5 -7Будё-Глимт 1:1 Одд Одд 0:1 Стрёмсгодсет Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лиллестрём 2:3 Бранн Мьёндален 1:2 Лиллестрём Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт
Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг
Последние игры между собой
Одд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Лиллестрём: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Лиллестрём 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Одд Типпелиген Лиллестрём 1:3 Одд Товарищеские матчи Лиллестрём 2:4 Одд Типпелиген Одд 1:3 Лиллестрём Типпелиген Одд 1:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Одд 5:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Одд Типпелиген Одд 6:1 Лиллестрём Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|45 - 22
|36
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 24
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|37 - 24
|31
|6.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 26
|26
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|21 - 34
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|11.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|4.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|5.
|Русенборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Тромсё
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|17
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|4.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|5.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0