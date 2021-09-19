Швеция: Суперэттан 2021
0:1
38' ГолЙоханссон Саймон
0:2
70' ГолБьорндал Эрик
81' Желтая карточкаСабах Лоусон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
38'
62'
70'
0:2
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.33
|2.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.14
|3.
|Фигероа Эрик
|2
|0.1
|4.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.1
|5.
|Линдквист Никлас
|1
|0.05
|6.
|Стадлер Эндрю
|1
|0.05
|7.
|Боувин Маттиас
|1
|0.05
|8.
|Вейлид Сесар
|1
|0.05
|9.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.05
|10.
|Kewin Lounis
|1
|0.05
|11.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|12.
|Абрахамссон Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бьорндал Эрик
|5
|0.24
|2.
|Йоханссон Саймон
|4
|0.19
|3.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.14
|4.
|Проделль Виктор
|3
|0.14
|5.
|Троне Филип
|2
|0.1
|6.
|Dusan Jajic
|2
|0.1
|7.
|Али Таха Абди
|1
|0.05
|8.
|Спэн Брайан
|1
|0.05
|9.
|Эдлунд Олле
|1
|0.05
|10.
|Видхольт Вильям
|1
|0.05
|11.
|Гефверт Симон
|0
|0
|12.
|Ског Эмиль
|0
|0
|13.
|Спорронг Альбин
|0
|0
|14.
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|2.
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|3.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|4.
|Перссон Оскар
|2
|1
|5.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|6.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|7.
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|9.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|12.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|13.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|14.
|Бурман Маркус
|1
|0
|15.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|16.
|Селин Себастьян
|1
|0
|17.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|18.
|Orestis Menka
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|9
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|4
|0
|4.
|Сабах Лоусон
|3
|0
|5.
|Спэн Брайан
|2
|0
|6.
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|7.
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|8.
|Эдлунд Олле
|2
|0
|9.
|Проделль Виктор
|1
|0
|10.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|11.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|12.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|13.
|Али Таха Абди
|1
|0
|14.
|Салмон Джастин
|1
|0
|15.
|Гефверт Симон
|1
|0
|16.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|17.
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|18.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|19.
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрополис
|5% (1)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|Вестерос
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис
ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вестерос 1:1 Норрбю Эстер 1:1 Вестерос Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос
Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос
Последние игры между собой
Акрополис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Вестерос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 23
|34
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|28 - 24
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|23 - 30
|23
|13.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|14.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Акрополис
|0:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|13.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|14.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1