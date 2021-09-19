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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
0:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
38' Гол
Йоханссон Саймон
62' Желтая карточка
Ског Эмиль
0:2
70' Гол
Бьорндал Эрик
80' Желтая карточка
Сабах Лоусон
87' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
90'+6
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
20
Никопулос
Сотириос
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
4
Димитриадис
Панайотис
2
Вейлид
Сесар
16
Бурман
Маркус
24
Стадлер
Эндрю
11
Боувин
Маттиас
13
Свенссон
Даниэль
II
11
Гефверт
Симон
4
Адольфссон
Йеспер
5
Энгстрём
Давид
7
Рибейро
Педро
III
21
Ског
Эмиль
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
27
Али
Таха
Абди
77
Бьорндал
Эрик
9
Проделль
Виктор
Акрополис
3-4-3
Вестерос
5-3-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 7 (1) 0.33
2. Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.14
3. Фигероа Эрик 2 0.1
4. Ларссон Даниэль 2 0.1
5. Линдквист Никлас 1 0.05
6. Стадлер Эндрю 1 0.05
7. Боувин Маттиас 1 0.05
8. Вейлид Сесар 1 0.05
9. Петтерссон Оскар 1 0.05
10. Kewin Lounis 1 0.05
11. Осбринк Понтус 0 0
12. Абрахамссон Александер 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьорндал Эрик 5 0.24
2. Йоханссон Саймон 4 0.19
3. Лагербильке Густав 3 (2) 0.14
4. Проделль Виктор 3 0.14
5. Троне Филип 2 0.1
6. Dusan Jajic 2 0.1
7. Али Таха Абди 1 0.05
8. Спэн Брайан 1 0.05
9. Эдлунд Олле 1 0.05
10. Видхольт Вильям 1 0.05
11. Гефверт Симон 0 0
12. Ског Эмиль 0 0
13. Спорронг Альбин 0 0
14. Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 5 0
2. Хаммар Фредрик 5 0
3. Никопулос Сотириос 4 0
4. Перссон Оскар 2 1
5. Альборнос Маурисио 3 0
6. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
7. Айдаревич Астрит 2 0
8. Вейлид Сесар 2 0
9. Ларссон Даниэль 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Бьоркман Йеспер 1 0
12. Некроуф Ламин 1 0
13. Боувин Маттиас 1 0
14. Бурман Маркус 1 0
15. Абрахамссон Александер 1 0
16. Селин Себастьян 1 0
17. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
18. Orestis Menka 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 9 0
3. Энгстрём Давид 4 0
4. Сабах Лоусон 3 0
5. Спэн Брайан 2 0
6. Йоханссон Саймон 2 0
7. Фагерстрём Антон 2 0
8. Эдлунд Олле 2 0
9. Проделль Виктор 1 0
10. Ског Эмиль 1 0
11. Бьорндал Эрик 1 0
12. Лагербильке Густав 1 0
13. Спорронг Альбин 1 0
14. Али Таха Абди 1 0
15. Салмон Джастин 1 0
16. Гефверт Симон 1 0
17. Сёрман Самуэль 1 0
18. Адольфссон Йеспер 1 0
19. Jacob Lindahl 1 0
20. Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Акрополис 5% (1) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 30% (6) 15% (3)
Вестерос 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 26.09% (6) 17.39% (4) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис
ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вестерос 1:1 Норрбю Эстер 1:1 Вестерос Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос
Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос

Последние игры между собой

Акрополис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Вестерос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Вестерос 2:3 Акрополис Суперэттан Вестерос 2:1 Акрополис Суперэттан Акрополис 2:0 Вестерос Суперэттан Акрополис 1:2 Вестерос Первый дивизион
Вестерос 3:0 Акрополис Первый дивизион Акрополис 2:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 5:3 Акрополис Первый дивизион Вестерос 1:3 Акрополис Первый дивизион Акрополис 1:1 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:1 Акрополис Первый дивизион Акрополис 6:1 Вестерос Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 20 12 3 5 24 - 14 39
2. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 21 10 4 7 29 - 23 34
5. Сундсвалль Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 20 7 5 8 28 - 24 26
10. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Вестерос Заявка 21 5 8 8 23 - 30 23
13. Акрополис Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
14. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 21 5 4 12 23 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
7. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
6. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
10. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
11. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Йоханссон Саймон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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