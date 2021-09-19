Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
0:2
Конец матча
Эстер
21' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
30' Желтая карточкаХейкссон Алекс
45' Красная карточкаКизито Кваме
72' Желтая карточкаМуянич Амел
75' Желтая карточкаВарманен Тату
0:1
88' ГолВестермарк Йеспер
0:2
90' ГолМортенсен Николас
90' Желтая карточкаМортенсен Николас
14
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
21'
30'
45'
72'
75'
88'
0:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кизито Кваме
|6
|0.29
|2.
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.19
|3.
|Веде Антон
|3
|0.14
|4.
|Нильссон Мелькер
|2
|0.1
|5.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.1
|6.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.05
|7.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.05
|8.
|Эрикссон Адам
|1
|0.05
|9.
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|10.
|Godwin Aguda
|1
|0.05
|11.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.05
|12.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|13.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|14.
|Nsima Peter
|0
|0
|15.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|16.
|Ludvig Oehman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|5
|0.24
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.1
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.1
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.1
|5.
|Вестермарк Йеспер
|1
|0.05
|6.
|Магнуссон Исак
|1
|0.05
|7.
|Муянич Амел
|1
|0.05
|8.
|Павич Маттиас
|1
|0.05
|9.
|Лима Лукас
|1
|0.05
|10.
|Юханссон Карл
|0
|0
|11.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|12.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|13.
|Стенберг Джон
|0
|0
|14.
|Захирович Ален
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Норен Аксель
|5
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Кизито Кваме
|1
|1
|6.
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|7.
|Веде Антон
|2
|0
|8.
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|9.
|Nsima Peter
|2
|0
|10.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|11.
|Озен Махмут
|1
|0
|12.
|Даль Линус
|1
|0
|13.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|14.
|Хинтса Оливер
|1
|0
|15.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|16.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|17.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мортенсен Николас
|5
|0
|2.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|3.
|Карлссон Монц
|4
|0
|4.
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|5.
|Кин Джеймс
|3
|0
|6.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|7.
|Павич Маттиас
|3
|0
|8.
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|9.
|Стенберг Джон
|3
|0
|10.
|Варманен Тату
|2
|0
|11.
|Магнуссон Исак
|2
|0
|12.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|13.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|14.
|Юханссон Карл
|1
|0
|15.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|16.
|Лима Лукас
|1
|0
|17.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|18.
|Муянич Амел
|1
|0
|19.
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|Эстер
|0
|18.75% (3)
|0
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Акрополис Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг
Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг
Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эстер 2:0 Вернаму Эстер 1:1 Вестерос Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте
Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Эстер: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Эстер 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Эстер 2:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:1 Эстер Суперэттан Фалькенберг 1:4 Эстер Суперэттан Эстер 3:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Эстер 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:4 Эстер Суперэттан Фалькенберг 2:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 23
|34
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|28 - 24
|26
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Вестерос
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|23 - 30
|23
|13.
|Акрополис
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|14.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|11.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1