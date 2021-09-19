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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
0:2
Конец матча
Эстер
0'
21' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
30' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
45' Красная карточка
Кизито Кваме
72' Желтая карточка
Муянич Амел
75' Желтая карточка
Варманен Тату
0:1
88' Гол
Вестермарк Йеспер
0:2
90' Гол
Мортенсен Николас
90' Желтая карточка
Мортенсен Николас
90'+4
31
Норинг
Виктор
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
45
Бергмарк-Виберг
Адам
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
12
Карлссон
Кристоффер
14
Nsima
Peter
3
Кизито
Кваме
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
16
Магнуссон
Исак
23
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
9
Рочестер
Соренсен
Марк
11
Лима
Лукас
19
Мортенсен
Николас
Фалькенберг
4-4-2
Эстер
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кизито Кваме 6 0.29
2. Бергмарк-Виберг Адам 4 0.19
3. Веде Антон 3 0.14
4. Нильссон Мелькер 2 0.1
5. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.1
6. Энглунд Тобиас 1 0.05
7. Карлссон Тобиас II 1 0.05
8. Эрикссон Адам 1 0.05
9. Силисуфай Эди 1 0.05
10. Godwin Aguda 1 0.05
11. Бьерклунд Калле 1 0.05
12. Адриан Самуэль 0 0
13. Умар Бала Мохаммед 0 0
14. Nsima Peter 0 0
15. Сёдерстрём Карл 0 0
16. Ludvig Oehman 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 5 0.24
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.1
3. Кин Джеймс 2 0.1
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.1
5. Вестермарк Йеспер 1 0.05
6. Магнуссон Исак 1 0.05
7. Муянич Амел 1 0.05
8. Павич Маттиас 1 0.05
9. Лима Лукас 1 0.05
10. Юханссон Карл 0 0
11. Нордстрём Билли 0 0
12. Энгквист Эмиль 0 0
13. Стенберг Джон 0 0
14. Захирович Ален 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 8 1
2. Норен Аксель 5 0
3. Карлссон Тобиас II 5 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Кизито Кваме 1 1
6. Карлссон Кристоффер 2 0
7. Веде Антон 2 0
8. Энглунд Тобиас 2 0
9. Nsima Peter 2 0
10. Гарбетт Мэттью 2 0
11. Озен Махмут 1 0
12. Даль Линус 1 0
13. Силисуфай Эди 1 0
14. Хинтса Оливер 1 0
15. Нильссон Мелькер 1 0
16. Бьерклунд Калле 1 0
17. Умар Бала Мохаммед 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Мортенсен Николас 5 0
2. Дротт Джонатан 4 0
3. Карлссон Монц 4 0
4. Адольфссон Маттис 2 1
5. Кин Джеймс 3 0
6. Вестермарк Йеспер 3 0
7. Павич Маттиас 3 0
8. Хейкссон Алекс 3 0
9. Стенберг Джон 3 0
10. Варманен Тату 2 0
11. Магнуссон Исак 2 0
12. Рочестер Соренсен Марк 1 0
13. Сильверхолт Оливер 1 0
14. Юханссон Карл 1 0
15. Нордстрём Билли 1 0
16. Лима Лукас 1 0
17. Энгквист Эмиль 1 0
18. Муянич Амел 1 0
19. Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4)
 Эстер 0 18.75% (3) 0 31.25% (5) 18.75% (3) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Акрополис Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг
Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг
Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эстер 2:0 Вернаму Эстер 1:1 Вестерос Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте
Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Эстер: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Эстер 2:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Эстер Кубок Эстер 2:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:2 Эстер Суперэттан
Эстер 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Эстер 2:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:1 Эстер Суперэттан Фалькенберг 1:4 Эстер Суперэттан Эстер 3:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Эстер 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:4 Эстер Суперэттан Фалькенберг 2:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 20 12 3 5 24 - 14 39
2. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 21 10 4 7 29 - 23 34
5. Сундсвалль Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 20 7 5 8 28 - 24 26
10. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Вестерос Заявка 21 5 8 8 23 - 30 23
13. Акрополис Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
14. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 21 5 4 12 23 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
7. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
6. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
10. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
11. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Кизито Кваме увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    30'
    Хейкссон Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Карлссон Тобиас II получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Людвиг Эхман уходит с поля. Карлссон Тобиас II выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фалькенберг 0:2 Эстер онлайн




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