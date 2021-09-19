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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
3:1
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
22' Гол
Тёрготт Блэйр
2:0
39' Гол
Тёрготт Блэйр
77' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
3:0
80' Гол
Тёрготт Блэйр
82' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
83' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
3:1
90' Пенальти
Холмен Самуэль
90' Желтая карточка
Кейта Али
90' Желтая карточка
Сонко-Сундберг Ноа
90' Красная карточка
Гудьонсен Свейнн
90'+9
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
20
Хёрберг
Феликс
8
Ссеванкамбо
Исак
6
Досис
Николаос
13
Фрицсон
Людвиг
88
Селларс
Джерелл
7
Тёрготт
Блэйр
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
29
Занден
Оливер
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
10
Ольссон
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Эстерсунд
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 8 0.42
2. Кпозо Патрик 2 0.11
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.11
4. Мукийби Рональд 2 0.11
5. Кроон Симон 1 0.05
6. Авад Ахмед 1 0.05
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.05
8. Хёрберг Феликс 1 0.05
9. Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
10. Ссеванкамбо Исак 0 0
11. Фрицсон Людвиг 0 0
12. Перри Небию 0 0
13. Бельман Хенрик 0 0
14. Вейманс Марко 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 6 0.32
2. Ндионе Мароки 5 (1) 0.26
3. Бернхардссон Александер 4 0.21
4. Оккельс Йеппе 4 0.21
5. Ларссон Йохан 2 0.11
6. Альм Расмус 2 0.11
7. Вяйсянен Лео 2 0.11
8. Гояни Роберт 1 0.05
9. Хольст Фредерик 1 0.05
10. Рёмер Андре 1 (1) 0.05
11. Ольссон Симон 1 0.05
12. Ондрейка Якоб 1 0.05
13. Гудьонсен Свейнн 1 0.05
14. Мауду 1 0.05
15. Холмен Самуэль 1 (1) 0.05
16. Странд Симон 0 0
17. Касем Ахмед 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Менса Самуэль 4 0
3. Сонко-Сундберг Ноа 4 0
4. Хёрберг Феликс 4 0
5. Тёрготт Блэйр 3 0
6. Ссеванкамбо Исак 3 0
7. Хауган Эйрик 3 0
8. Фрицсон Людвиг 3 0
9. Досис Николаос 3 0
10. Кейта Али II 2 0
11. Бельман Хенрик 2 0
12. Вейманс Марко 2 0
13. Кроон Симон 1 0
14. Кпозо Патрик 1 0
15. Селларс Джерелл 1 0
16. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
17. Штольт Малкольм 1 0
18. Карлссон Грач Себастьян 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Рёмер Андре 5 0
2. Фрик Пер 4 0
3. Ндионе Мароки 4 0
4. Холмен Самуэль 3 0
5. Хольст Фредерик 3 0
6. Альм Расмус 3 0
7. Странд Симон 3 0
8. Ларссон Йохан 2 0
9. Гояни Роберт 2 0
10. Вяйсянен Лео 2 0
11. Маквей Кристофер 2 0
12. Роннинг Тим 2 0
13. Гудьонсен Свейнн 0 1
14. Оккельс Йеппе 1 0
15. Окуму Джозеф 1 0
16. Мауду 1 0
17. Бернхардссон Александер 1 0
18. Седерберг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Эльфсборг 30.3% (10) 9.09% (3) 12.12% (4) 12.12% (4) 18.18% (6) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Сириус 1:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эльфсборг 4:2 Хеккен Кальмар 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эльфсборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:4 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 19 11 5 3 31 - 15 38
2. АИК Заявка 18 11 4 3 26 - 14 37
3. Эльфсборг Заявка 19 11 3 5 34 - 20 36
4. Мальмё Заявка 19 10 5 4 39 - 23 35
5. Норрчёпинг Заявка 19 9 3 7 28 - 19 30
6. Кальмар 0:0 Заявка 19 7 7 5 20 - 20 28
7. Хаммарбю Заявка 18 7 6 5 30 - 26 27
8. Варберг БоИС Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
9. Сириус Заявка 19 7 5 7 20 - 28 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг Заявка 18 5 7 6 23 - 23 22
12. Хальмстад 0:0 Заявка 19 4 9 6 13 - 16 21
13. Дегерфорс Заявка 19 5 3 11 19 - 35 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру Заявка 19 3 4 12 12 - 37 13
16. Эстерсунд Заявка 19 3 3 13 19 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 10 7 2 1 21 - 8 23
3. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
4. Эльфсборг Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
5. Хаммарбю Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус Заявка 9 5 1 3 9 - 7 16
8. Кальмар 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Хальмстад 0:0 Заявка 9 2 7 0 6 - 4 13
13. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
14. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
16. Эребру Заявка 9 1 4 4 6 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
2. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
3. Мальмё Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
4. Кальмар 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
5. Норрчёпинг Заявка 10 4 1 5 12 - 11 13
6. Варберг БоИС Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад 0:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 10 1 2 7 6 - 23 5
16. Эстерсунд Заявка 9 0 2 7 2 - 19 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 8 0
3. Эребру Сковгор Андреас 6 1
4. АИК Ларссон Себастьян 7 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Тёрготт Блэйр бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Тёрготт Блэйр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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