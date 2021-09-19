Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
3:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Эльфсборг
1:0
22' ГолТёрготт Блэйр
2:0
39' ГолТёрготт Блэйр
77' Желтая карточкаХёрберг Феликс
3:0
80' ГолТёрготт Блэйр
82' Желтая карточкаБернхардссон Александер
83' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
3:1
90' ПенальтиХолмен Самуэль
90' Желтая карточкаКейта Али
90' Желтая карточкаСонко-Сундберг Ноа
90' Красная карточкаГудьонсен Свейнн
19
Хауган
Эйрик
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 МаудуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
22'
1:0
39'
77'
80'
3:0
83'
90'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|8
|0.42
|2.
|Кпозо Патрик
|2
|0.11
|3.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.11
|4.
|Мукийби Рональд
|2
|0.11
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.05
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.05
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.05
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.05
|9.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.05
|10.
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|11.
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|12.
|Перри Небию
|0
|0
|13.
|Бельман Хенрик
|0
|0
|14.
|Вейманс Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|6
|0.32
|2.
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.26
|3.
|Бернхардссон Александер
|4
|0.21
|4.
|Оккельс Йеппе
|4
|0.21
|5.
|Ларссон Йохан
|2
|0.11
|6.
|Альм Расмус
|2
|0.11
|7.
|Вяйсянен Лео
|2
|0.11
|8.
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.05
|10.
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.05
|11.
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|12.
|Ондрейка Якоб
|1
|0.05
|13.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|14.
|Мауду
|1
|0.05
|15.
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.05
|16.
|Странд Симон
|0
|0
|17.
|Касем Ахмед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Менса Самуэль
|4
|0
|3.
|Сонко-Сундберг Ноа
|4
|0
|4.
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|5.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0
|6.
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|7.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|8.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|9.
|Досис Николаос
|3
|0
|10.
|Кейта Али II
|2
|0
|11.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|12.
|Вейманс Марко
|2
|0
|13.
|Кроон Симон
|1
|0
|14.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|15.
|Селларс Джерелл
|1
|0
|16.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|17.
|Штольт Малкольм
|1
|0
|18.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|5
|0
|2.
|Фрик Пер
|4
|0
|3.
|Ндионе Мароки
|4
|0
|4.
|Холмен Самуэль
|3
|0
|5.
|Хольст Фредерик
|3
|0
|6.
|Альм Расмус
|3
|0
|7.
|Странд Симон
|3
|0
|8.
|Ларссон Йохан
|2
|0
|9.
|Гояни Роберт
|2
|0
|10.
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|11.
|Маквей Кристофер
|2
|0
|12.
|Роннинг Тим
|2
|0
|13.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|14.
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|15.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|16.
|Мауду
|1
|0
|17.
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|18.
|Седерберг Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|Эльфсборг
|30.3% (10)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =3 -14Сириус 1:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эльфсборг 4:2 Хеккен Кальмар 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эльфсборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|31 - 15
|38
|2.
|АИК
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 14
|37
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|34 - 20
|36
|4.
|Мальмё
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 23
|35
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|28 - 19
|30
|6.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 20
|28
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 26
|27
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|9.
|Сириус
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 28
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 23
|22
|12.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|13 - 16
|21
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 35
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|13 - 19
|17
|15.
|Эребру
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|12 - 37
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Сириус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 7
|16
|8.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|9
|2
|7
|0
|6 - 4
|13
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|14.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|16.
|Эребру
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|3.
|Мальмё
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|4.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 11
|13
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 23
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 19
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|3.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|6
|0