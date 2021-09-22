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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Мальмё
0' 29'
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
12
Бернхардссон
Александер
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
13
Ольссон
Мартин
20
Инносент
Бонке
22
Налич
Ади
7
Ракип
Эрдаль
32
Бергет
Йо
Инге
9
Колак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
Эльфсборг
4-3-3
Мальмё
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 6 0.3
2. Ндионе Мароки 5 (1) 0.25
3. Бернхардссон Александер 4 0.2
4. Оккельс Йеппе 4 0.2
5. Ларссон Йохан 2 0.1
6. Альм Расмус 2 0.1
7. Вяйсянен Лео 2 0.1
8. Гояни Роберт 1 0.05
9. Хольст Фредерик 1 0.05
10. Рёмер Андре 1 (1) 0.05
11. Ольссон Симон 1 0.05
12. Ондрейка Якоб 1 0.05
13. Гудьонсен Свейнн 1 0.05
14. Мауду 1 0.05
15. Холмен Самуэль 1 (1) 0.05
16. Странд Симон 0 0
17. Касем Ахмед 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 10 (1) 0.5
2. Бирманчевич Велько 7 0.35
3. Кристиансен Андерс 4 (1) 0.2
4. Налич Ади 4 0.2
5. Рикс Сёрен 4 0.2
6. Бергет Йо Инге 2 0.1
7. Ракип Эрдаль 2 0.1
8. Абубакари Малик 2 0.1
9. Кнудсен Йонас 1 0.05
10. Ахмедходжич Анел 1 0.05
11. Нильсен Лассе 1 0.05
12. Ларссон Эрик 0 0
13. Беихмо Феликс 0 0
14. Вагич Павле 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Рёмер Андре 5 0
2. Фрик Пер 4 0
3. Ндионе Мароки 4 0
4. Холмен Самуэль 3 0
5. Хольст Фредерик 3 0
6. Альм Расмус 3 0
7. Странд Симон 3 0
8. Ларссон Йохан 2 0
9. Гояни Роберт 2 0
10. Вяйсянен Лео 2 0
11. Маквей Кристофер 2 0
12. Роннинг Тим 2 0
13. Гудьонсен Свейнн 0 1
14. Оккельс Йеппе 1 0
15. Окуму Джозеф 1 0
16. Мауду 1 0
17. Бернхардссон Александер 1 0
18. Седерберг Ноа 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Ракип Эрдаль 4 0
2. Налич Ади 4 0
3. Бергет Йо Инге 3 0
4. Кристиансен Андерс 3 0
5. Инносент Бонке 3 0
6. Ахмедходжич Анел 3 0
7. Нильсен Лассе 2 0
8. Кнудсен Йонас 2 0
9. Ларссон Эрик 2 0
10. Колак Антонио-Мирко 2 0
11. Вагич Павле 2 0
12. Бирманчевич Велько 2 0
13. Абубакари Малик 2 0
14. Гваргис Питер 0 1
15. Ольссон Мартин 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
17. Рикс Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 30.3% (10) 9.09% (3) 12.12% (4) 12.12% (4) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Мальмё 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6) 10.53% (4) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Хеккен Кальмар 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Фейеноорд
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё
Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Мальмё: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Мальмё 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Мальмё Товарищеские матчи Эльфсборг 4:0 Мальмё Товарищеские матчи
Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 Заявка 20 12 5 3 32 - 15 41
2. АИК Заявка 19 12 4 3 29 - 15 40
3. Эльфсборг 0:0 Заявка 20 11 4 5 34 - 20 37
4. Мальмё 0:0 Заявка 20 10 6 4 39 - 23 36
5. Норрчёпинг 2:1 Заявка 20 10 3 7 30 - 20 33
6. Кальмар Заявка 19 8 6 5 21 - 20 30
7. Хаммарбю Заявка 19 8 6 5 31 - 26 30
8. Варберг БоИС Заявка 19 7 5 7 23 - 24 26
9. Сириус 1:2 Заявка 20 7 5 8 21 - 30 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг Заявка 19 5 7 7 24 - 26 22
12. Хальмстад Заявка 19 4 8 7 13 - 17 20
13. Дегерфорс 0:1 Заявка 20 5 3 12 19 - 36 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру 0:0 Заявка 20 3 5 12 12 - 37 14
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 20 3 4 13 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
3. Хаммарбю Заявка 10 6 3 1 19 - 11 21
4. Мальмё 0:0 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг 0:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус 1:2 Заявка 10 5 1 4 10 - 9 16
8. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс 0:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Эстерсунд 0:0 Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
16. Эребру 0:0 Заявка 10 1 5 4 6 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 0:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
2. Норрчёпинг 2:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 12 16
3. Юргорден 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
4. Мальмё 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 11 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус 1:2 Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру 0:0 Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс 0:1 Заявка 11 1 2 8 6 - 24 5
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 10 0 3 7 2 - 19 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. АИК Ларссон Себастьян 8 0
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
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Эльфсборг
Ничья
Мальмё
3.00
3.50
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