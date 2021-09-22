Швеция: Аллсвенскан 2021
Эльфсборг
0:1
Конец матча
Стадион: Boraas Arena Зрители: 3751
Мальмё
31' Желтая карточкаНалич Ади
33' Желтая карточкаХольст Фредерик
35' Желтая карточкаБрорссон Франц
45' Желтая карточкаФрик Пер
50' Желтая карточкаРёмер Андре
57' Желтая карточкаЛарссон Йохан
0:1
76' Гол в свои воротаЛарссон Йохан
81' Желтая карточкаЛарссон Эрик
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
17
Фрик
Пер
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
31'
33'
35'
45'
50'
57'
76'
0:1
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|6
|0.3
|2.
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.25
|3.
|Бернхардссон Александер
|4
|0.2
|4.
|Оккельс Йеппе
|4
|0.2
|5.
|Ларссон Йохан
|2
|0.1
|6.
|Альм Расмус
|2
|0.1
|7.
|Вяйсянен Лео
|2
|0.1
|8.
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.05
|10.
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.05
|11.
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|12.
|Ондрейка Якоб
|1
|0.05
|13.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|14.
|Мауду
|1
|0.05
|15.
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.05
|16.
|Странд Симон
|0
|0
|17.
|Касем Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|10 (1)
|0.5
|2.
|Бирманчевич Велько
|7
|0.35
|3.
|Кристиансен Андерс
|4 (1)
|0.2
|4.
|Налич Ади
|4
|0.2
|5.
|Рикс Сёрен
|4
|0.2
|6.
|Бергет Йо Инге
|2
|0.1
|7.
|Ракип Эрдаль
|2
|0.1
|8.
|Абубакари Малик
|2
|0.1
|9.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.05
|10.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|11.
|Нильсен Лассе
|1
|0.05
|12.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|13.
|Беихмо Феликс
|0
|0
|14.
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|6
|0
|2.
|Фрик Пер
|5
|0
|3.
|Хольст Фредерик
|4
|0
|4.
|Ндионе Мароки
|4
|0
|5.
|Холмен Самуэль
|3
|0
|6.
|Ларссон Йохан
|3
|0
|7.
|Альм Расмус
|3
|0
|8.
|Странд Симон
|3
|0
|9.
|Гояни Роберт
|2
|0
|10.
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|11.
|Маквей Кристофер
|2
|0
|12.
|Роннинг Тим
|2
|0
|13.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|14.
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|15.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|16.
|Мауду
|1
|0
|17.
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|18.
|Седерберг Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налич Ади
|5
|0
|2.
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|3.
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|4.
|Кристиансен Андерс
|3
|0
|5.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|6.
|Инносент Бонке
|3
|0
|7.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|8.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|9.
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|10.
|Колак Антонио-Мирко
|2
|0
|11.
|Вагич Павле
|2
|0
|12.
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|13.
|Абубакари Малик
|2
|0
|14.
|Гваргис Питер
|0
|1
|15.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|16.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|17.
|Рикс Сёрен
|1
|0
|18.
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|30.3% (10)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Мальмё
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Хеккен Кальмар 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Фейеноорд
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё
Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Мальмё: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|34 - 17
|41
|2.
|АИК
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|29 - 15
|40
|3.
|Мальмё
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|40 - 23
|38
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|34 - 21
|36
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|6.
|Кальмар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 26
|30
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 26
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|13 - 17
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|13 - 19
|17
|15.
|Эребру
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|14 - 37
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|19 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|4.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|8.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|15.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|3.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|4.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0