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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
1:2
Первый тайм: 29'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
2' Желтая карточка
Лунд Марко
1:0
8' Гол
Зейдан Мустафа
1:1
20' Гол
Вальквист Линус
1:2
24' Гол
Бьёрк Карл
29'
35
Свейер
Густав
21
Видгрен
Деннис
4
Колли
Джозеф
8
Бьоркстрем
Тим
18
Шабани
Лаорент
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
23
Зейдан
Мустафа
2
Хелльборг
Адам
12
Ортмарк
Якоб
9
Куаку
Кристиан
III
6
Матисен
Маркус
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
8
Абдулразак
Исхак
26
Хазени
Кристоффер
7
Франссон
Александер
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
15
Бьёрк
Карл
9
Адегбенро
Самуэль
Сириус
3-5-2
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

2'
 
Лунд Марко
8'
Зейдан Мустафа
1:0
20'
1:1
Вальквист Линус
(Бьёрк Карл)
24'
1:2
Бьёрк Карл

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 9 (1) 0.45
2. Ортмарк Якоб 3 0.15
3. Зейдан Мустафа 2 0.1
4. Матисен Маркус 1 0.05
5. Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
6. Шабани Лаорент 1 0.05
7. Карлссон Йохан 1 0.05
8. Саид Мохаммед 1 0.05
9. Булут Экин 1 0.05
10. Штоль Адам 0 0
11. Ларсон Карл 0 0
12. Бьорнстрем Аксель 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 11 0.55
2. Бьёрк Карл 4 0.2
3. Нюман Кристоффер 3 0.15
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.1
5. Скуласон Ари 2 0.1
6. Сема Майч 2 0.1
7. Вальквист Линус 1 0.05
8. Леви Йонатан 1 0.05
9. Кастегрен Хенрик 1 0.05
10. Агардиус Виктор 1 0.05
11. Лима Лукас 1 0.05
12. Хакшабанович Сеад 0 0
13. Абдулразак Исхак 0 0
14. Хазени Кристоффер 0 0
15. Франссон Александер 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 8 0
2. Ортмарк Якоб 5 0
3. Нетабай Нахом Гирмай 4 0
4. Матисен Маркус 3 0
5. Бьоркстрем Тим 2 0
6. Роше Джейми 2 0
7. Бьорнстрем Аксель 2 0
8. Карлссон Йохан 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Видгрен Деннис 1 0
11. Сугита Юкия 1 0
12. Куаку Кристиан III 1 0
13. Силисуфай Эди 1 0
14. Шабани Лаорент 1 0
15. Колли Джозеф 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Лунд Марко 6 0
2. Кастегрен Хенрик 4 0
3. Скуласон Ари 3 0
4. Агардиус Виктор 3 0
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Адегбенро Самуэль 2 0
8. Хазени Кристоффер 2 0
9. Нюман Кристоффер 1 0
10. Франссон Александер 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Лима Лукас 1 0
13. Кусу Манассе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 10.53% (2) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Норрчёпинг 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4) 3.7% (1) 22.22% (6) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дегерфорс 1:2 Сириус Сириус 1:0 Эстерсунд Сириус 1:0 Юргорден Эребру 1:1 Сириус
Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Хальмстад 2:1 Норрчёпинг
Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Норрчёпинг 1:1 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Сириус 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 0:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 1:0 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 Заявка 20 12 5 3 32 - 15 41
2. АИК Заявка 19 12 4 3 29 - 15 40
3. Эльфсборг 0:0 Заявка 20 11 4 5 34 - 20 37
4. Мальмё 0:0 Заявка 20 10 6 4 39 - 23 36
5. Норрчёпинг 2:1 Заявка 20 10 3 7 30 - 20 33
6. Кальмар Заявка 19 8 6 5 21 - 20 30
7. Хаммарбю Заявка 19 8 6 5 31 - 26 30
8. Варберг БоИС Заявка 19 7 5 7 23 - 24 26
9. Сириус 1:2 Заявка 20 7 5 8 21 - 30 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг Заявка 19 5 7 7 24 - 26 22
12. Хальмстад Заявка 19 4 8 7 13 - 17 20
13. Дегерфорс 0:1 Заявка 20 5 3 12 19 - 36 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру 0:0 Заявка 20 3 5 12 12 - 37 14
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 20 3 4 13 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
3. Хаммарбю Заявка 10 6 3 1 19 - 11 21
4. Мальмё 0:0 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг 0:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус 1:2 Заявка 10 5 1 4 10 - 9 16
8. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс 0:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Эстерсунд 0:0 Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
16. Эребру 0:0 Заявка 10 1 5 4 6 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 0:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
2. Норрчёпинг 2:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 12 16
3. Юргорден 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
4. Мальмё 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 11 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус 1:2 Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру 0:0 Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс 0:1 Заявка 11 1 2 8 6 - 24 5
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 10 0 3 7 2 - 19 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. АИК Ларссон Себастьян 8 0
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Норрчёпинг
3.22
4.12
4.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 1:2 Норрчёпинг онлайн




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