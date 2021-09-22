Швеция: Аллсвенскан 2021
Сириус
2:4
Конец матча
Стадион: Студентернас
Норрчёпинг
1' Желтая карточкаЛунд Марко
1:0
8' ГолЗейдан Мустафа
1:1
20' ГолВальквист Линус
1:2
24' ГолБьёрк Карл
1:3
51' ГолБьёрк Карл
1:4
70' ГолХазени Кристоффер
2:4
90' ГолШтоль Адам
12
Ортмарк
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
-
30 August Ahlin
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
1'
8'
1:0
20'
1:1
24'
1:2
51'
1:3
70'
90'
2:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 8
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 23
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|9 (1)
|0.45
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.15
|3.
|Зейдан Мустафа
|2
|0.1
|4.
|Матисен Маркус
|1
|0.05
|5.
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0.05
|8.
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|9.
|Штоль Адам
|1
|0.05
|10.
|Булут Экин
|1
|0.05
|11.
|Видгрен Деннис
|0
|0
|12.
|Ларсон Карл
|0
|0
|13.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адегбенро Самуэль
|11
|0.55
|2.
|Бьёрк Карл
|5
|0.25
|3.
|Нюман Кристоффер
|3
|0.15
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.1
|5.
|Скуласон Ари
|2
|0.1
|6.
|Сема Майч
|2
|0.1
|7.
|Вальквист Линус
|1
|0.05
|8.
|Леви Йонатан
|1
|0.05
|9.
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|11.
|Агардиус Виктор
|1
|0.05
|12.
|Лима Лукас
|1
|0.05
|13.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|14.
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|15.
|Франссон Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|8
|0
|2.
|Ортмарк Якоб
|5
|0
|3.
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|4.
|Матисен Маркус
|3
|0
|5.
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|6.
|Роше Джейми
|2
|0
|7.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|8.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Видгрен Деннис
|1
|0
|11.
|Сугита Юкия
|1
|0
|12.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|13.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|14.
|Шабани Лаорент
|1
|0
|15.
|Колли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Марко
|6
|0
|2.
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|3.
|Скуласон Ари
|3
|0
|4.
|Агардиус Виктор
|3
|0
|5.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|6.
|Вальквист Линус
|2
|0
|7.
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|8.
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|9.
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|10.
|Франссон Александер
|1
|0
|11.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|12.
|Лима Лукас
|1
|0
|13.
|Кусу Манассе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|Норрчёпинг
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8Дегерфорс 1:2 Сириус Сириус 1:0 Эстерсунд Сириус 1:0 Юргорден Эребру 1:1 Сириус
Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =2 -7Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Хальмстад 2:1 Норрчёпинг
Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|34 - 17
|41
|2.
|АИК
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|29 - 15
|40
|3.
|Мальмё
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|40 - 23
|38
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|34 - 21
|36
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|6.
|Кальмар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 26
|30
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 26
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|13 - 17
|20
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|13 - 19
|17
|15.
|Эребру
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|14 - 37
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|19 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|4.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|8.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|15.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|3.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|4.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0