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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
2:4
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1' Желтая карточка
Лунд Марко
1:0
8' Гол
Зейдан Мустафа
1:1
20' Гол
Вальквист Линус
1:2
24' Гол
Бьёрк Карл
1:3
51' Гол
Бьёрк Карл
1:4
70' Гол
Хазени Кристоффер
2:4
90' Гол
Штоль Адам
90'+5
35
Свейер
Густав
21
Видгрен
Деннис
4
Колли
Джозеф
8
Бьоркстрем
Тим
18
Шабани
Лаорент
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
23
Зейдан
Мустафа
2
Хелльборг
Адам
12
Ортмарк
Якоб
9
Куаку
Кристиан
III
6
Матисен
Маркус
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
8
Абдулразак
Исхак
26
Хазени
Кристоффер
7
Франссон
Александер
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
15
Бьёрк
Карл
9
Адегбенро
Самуэль
Сириус
3-5-2
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

1'
 
Лунд Марко
8'
Зейдан Мустафа
1:0
20'
1:1
Вальквист Линус
(Бьёрк Карл)
24'
1:2
Бьёрк Карл
(Леви Йонатан)
51'
1:3
Бьёрк Карл
(Вальквист Линус)
55'
Штоль Адам
Хелльборг Адам
 
55'
Сугита Юкия
Нетабай Нахом Гирмай
 
70'
1:4
Хазени Кристоффер
75'
 
Сема Майч
Хазени Кристоффер
76'
Карлссон Йохан
Зейдан Мустафа
 
76'
Силисуфай Эди
Куаку Кристиан
 
80'
Роше Джейми
Ортмарк Якоб
 
85'
 
Тело Кристофер
Адегбенро Самуэль
88'
 
Салихович Дино
Леви Йонатан
90'
Штоль Адам
(Видгрен Деннис)
2:4

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 23
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 9 (1) 0.45
2. Ортмарк Якоб 3 0.15
3. Зейдан Мустафа 2 0.1
4. Матисен Маркус 1 0.05
5. Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
6. Шабани Лаорент 1 0.05
7. Карлссон Йохан 1 0.05
8. Саид Мохаммед 1 0.05
9. Штоль Адам 1 0.05
10. Булут Экин 1 0.05
11. Видгрен Деннис 0 0
12. Ларсон Карл 0 0
13. Бьорнстрем Аксель 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 11 0.55
2. Бьёрк Карл 5 0.25
3. Нюман Кристоффер 3 0.15
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.1
5. Скуласон Ари 2 0.1
6. Сема Майч 2 0.1
7. Вальквист Линус 1 0.05
8. Леви Йонатан 1 0.05
9. Хазени Кристоффер 1 0.05
10. Кастегрен Хенрик 1 0.05
11. Агардиус Виктор 1 0.05
12. Лима Лукас 1 0.05
13. Хакшабанович Сеад 0 0
14. Абдулразак Исхак 0 0
15. Франссон Александер 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 8 0
2. Ортмарк Якоб 5 0
3. Нетабай Нахом Гирмай 4 0
4. Матисен Маркус 3 0
5. Бьоркстрем Тим 2 0
6. Роше Джейми 2 0
7. Бьорнстрем Аксель 2 0
8. Карлссон Йохан 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Видгрен Деннис 1 0
11. Сугита Юкия 1 0
12. Куаку Кристиан III 1 0
13. Силисуфай Эди 1 0
14. Шабани Лаорент 1 0
15. Колли Джозеф 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Лунд Марко 6 0
2. Кастегрен Хенрик 4 0
3. Скуласон Ари 3 0
4. Агардиус Виктор 3 0
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Адегбенро Самуэль 2 0
8. Хазени Кристоффер 2 0
9. Нюман Кристоффер 1 0
10. Франссон Александер 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Лима Лукас 1 0
13. Кусу Манассе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 19.05% (4) 23.81% (5)
 Норрчёпинг 12.9% (4) 19.35% (6) 12.9% (4) 6.45% (2) 22.58% (7) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дегерфорс 1:2 Сириус Сириус 1:0 Эстерсунд Сириус 1:0 Юргорден Эребру 1:1 Сириус
Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Хальмстад 2:1 Норрчёпинг
Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Норрчёпинг 1:1 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Сириус 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 0:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 1:0 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
2. АИК Заявка 19 12 4 3 29 - 15 40
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
6. Кальмар Заявка 19 8 6 5 21 - 20 30
7. Хаммарбю Заявка 19 8 6 5 31 - 26 30
8. Варберг БоИС Заявка 19 7 5 7 23 - 24 26
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг Заявка 19 5 7 7 24 - 26 22
12. Хальмстад Заявка 19 4 8 7 13 - 17 20
13. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 10 6 3 1 19 - 11 21
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
8. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
16. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. АИК Ларссон Себастьян 8 0
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
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