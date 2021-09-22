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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Эстерсунд
0'
28' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
32'
30
Красники
Мергим
6
Хьертстранд
Бенджамин
14
Альмебек
Михаэль
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
8
Колландер
Деннис
89
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
18
Хамад
Илоан
9
Мехмети
Агон
11
Бесара
Нахир
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
20
Хёрберг
Феликс
22
Колкетт
Чарли
6
Досис
Николаос
13
Фрицсон
Людвиг
88
Селларс
Джерелл
7
Тёрготт
Блэйр
Эребру
4-4-2
Эстерсунд
4-4-2

Ход матча

28'
 
Фрицсон Людвиг

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 5 0.25
2. Бесара Нахир 2 0.1
3. Колландер Деннис 2 0.1
4. Сегер Давид 1 0.05
5. Мехмети Агон 1 0.05
6. Мартенссон Йохан 1 0.05
7. Валкер Кевин 0 0
8. Али Хусейн 0 0
9. Галль Ромен 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 8 0.4
2. Кпозо Патрик 2 0.1
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.1
4. Мукийби Рональд 2 0.1
5. Кроон Симон 1 0.05
6. Авад Ахмед 1 0.05
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.05
8. Хёрберг Феликс 1 0.05
9. Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
10. Ссеванкамбо Исак 0 0
11. Фрицсон Людвиг 0 0
12. Перри Небию 0 0
13. Бельман Хенрик 0 0
14. Вейманс Марко 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 6 1
2. Герзич Нордин 4 0
3. Мартенссон Йохан 4 0
4. Али Хусейн 3 0
5. Валкер Кевин 3 0
6. Аллен Бобби 3 0
7. Моро Насиру 1 1
8. Альмебек Михаэль 2 0
9. Бесара Нахир 2 0
10. Хуммет Денис 2 0
11. Райт Кевин 2 0
12. Колландер Деннис 2 0
13. Мехмети Агон 1 0
14. Хамад Илоан 1 0
15. Бьорндал Эрик 1 0
16. Хьертстранд Бенджамин 1 0
17. Фрайди Ричард 1 0
18. Сегер Давид 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Менса Самуэль 4 0
3. Сонко-Сундберг Ноа 4 0
4. Фрицсон Людвиг 4 0
5. Хёрберг Феликс 4 0
6. Тёрготт Блэйр 3 0
7. Ссеванкамбо Исак 3 0
8. Хауган Эйрик 3 0
9. Досис Николаос 3 0
10. Кейта Али II 2 0
11. Бельман Хенрик 2 0
12. Вейманс Марко 2 0
13. Кроон Симон 1 0
14. Кпозо Патрик 1 0
15. Селларс Джерелл 1 0
16. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
17. Штольт Малкольм 1 0
18. Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Эстерсунд 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:3 Варберг БоИС Сандвикен 0:1 Эребру АИК 2:0 Эребру
Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Сириус 1:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Кальмар
Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру

Последние игры между собой

Эребру: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Эстерсунд 5:0 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эребру 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эребру 1:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:4 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 Заявка 20 12 5 3 32 - 15 41
2. АИК Заявка 19 12 4 3 29 - 15 40
3. Эльфсборг 0:0 Заявка 20 11 4 5 34 - 20 37
4. Мальмё 0:0 Заявка 20 10 6 4 39 - 23 36
5. Норрчёпинг 2:1 Заявка 20 10 3 7 30 - 20 33
6. Кальмар Заявка 19 8 6 5 21 - 20 30
7. Хаммарбю Заявка 19 8 6 5 31 - 26 30
8. Варберг БоИС Заявка 19 7 5 7 23 - 24 26
9. Сириус 1:2 Заявка 20 7 5 8 21 - 30 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг Заявка 19 5 7 7 24 - 26 22
12. Хальмстад Заявка 19 4 8 7 13 - 17 20
13. Дегерфорс 0:1 Заявка 20 5 3 12 19 - 36 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру 0:0 Заявка 20 3 5 12 12 - 37 14
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 20 3 4 13 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
3. Хаммарбю Заявка 10 6 3 1 19 - 11 21
4. Мальмё 0:0 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг 0:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус 1:2 Заявка 10 5 1 4 10 - 9 16
8. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс 0:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Эстерсунд 0:0 Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
16. Эребру 0:0 Заявка 10 1 5 4 6 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 0:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
2. Норрчёпинг 2:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 12 16
3. Юргорден 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
4. Мальмё 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 11 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус 1:2 Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру 0:0 Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс 0:1 Заявка 11 1 2 8 6 - 24 5
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 10 0 3 7 2 - 19 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. АИК Ларссон Себастьян 8 0
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Фрицсон Людвиг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эстерсунд
2.16
3.55
4.12
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Где смотреть матч Эребру 0:0 Эстерсунд онлайн




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