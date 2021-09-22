Швеция: Аллсвенскан 2021
Эребру
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Берн Арена
Эстерсунд
28' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
89
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Луан ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
28'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|5
|0.25
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.1
|3.
|Колландер Деннис
|2
|0.1
|4.
|Сегер Давид
|1
|0.05
|5.
|Мехмети Агон
|1
|0.05
|6.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|7.
|Валкер Кевин
|0
|0
|8.
|Али Хусейн
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|8
|0.4
|2.
|Кпозо Патрик
|2
|0.1
|3.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.1
|4.
|Мукийби Рональд
|2
|0.1
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.05
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.05
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.05
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.05
|9.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.05
|10.
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|11.
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|12.
|Перри Небию
|0
|0
|13.
|Бельман Хенрик
|0
|0
|14.
|Вейманс Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|6
|1
|2.
|Герзич Нордин
|4
|0
|3.
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|4.
|Али Хусейн
|3
|0
|5.
|Валкер Кевин
|3
|0
|6.
|Аллен Бобби
|3
|0
|7.
|Моро Насиру
|1
|1
|8.
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|9.
|Бесара Нахир
|2
|0
|10.
|Хуммет Денис
|2
|0
|11.
|Райт Кевин
|2
|0
|12.
|Колландер Деннис
|2
|0
|13.
|Мехмети Агон
|1
|0
|14.
|Хамад Илоан
|1
|0
|15.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|16.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|17.
|Фрайди Ричард
|1
|0
|18.
|Сегер Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Менса Самуэль
|4
|0
|3.
|Сонко-Сундберг Ноа
|4
|0
|4.
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|5.
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|6.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0
|7.
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|8.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|9.
|Досис Николаос
|3
|0
|10.
|Кейта Али II
|2
|0
|11.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|12.
|Вейманс Марко
|2
|0
|13.
|Кроон Симон
|1
|0
|14.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|15.
|Селларс Джерелл
|1
|0
|16.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|17.
|Штольт Малкольм
|1
|0
|18.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Эстерсунд
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +4 =3 -13Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:3 Варберг БоИС Сандвикен 0:1 Эребру АИК 2:0 Эребру
Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =2 -14Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Сириус 1:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Кальмар
Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру
Последние игры между собой
Эребру: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|32 - 15
|41
|2.
|АИК
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|29 - 15
|40
|3.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|20
|11
|4
|5
|34 - 20
|37
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|39 - 23
|36
|5.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|20
|10
|3
|7
|30 - 20
|33
|6.
|Кальмар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 26
|30
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|9.
|Сириус
|1:2 Заявка
|20
|7
|5
|8
|21 - 30
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 26
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|13 - 17
|20
|13.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 36
|18
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|13 - 19
|17
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|20
|3
|5
|12
|12 - 37
|14
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 8
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|5.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|6.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Сириус
|1:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|8.
|Кальмар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|2.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 11
|15
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|АИК
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Сириус
|1:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Эребру
|0:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|6 - 24
|5
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|2 - 19
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0