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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2370
Эстерсунд
0'
28' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
38' Желтая карточка
Валкер Кевин
62' Желтая карточка
Колкетт Чарли
1:0
84' Гол
Герзич Нордин
2:0
90' Гол
Броберг Мартин
90'+7
30
Красники
Мергим
6
Хьертстранд
Бенджамин
14
Альмебек
Михаэль
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
8
Колландер
Деннис
89
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
18
Хамад
Илоан
9
Мехмети
Агон
11
Бесара
Нахир
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
20
Хёрберг
Феликс
22
Колкетт
Чарли
6
Досис
Николаос
13
Фрицсон
Людвиг
88
Селларс
Джерелл
7
Тёрготт
Блэйр
Эребру
4-4-2
Эстерсунд
4-4-2

Ход матча

28'
 
Фрицсон Людвиг
38'
Валкер Кевин
 
46'
 
Вейманс Марко
Менса Самуэль
62'
 
Колкетт Чарли
63'
 
Кроон Симон
Селларс Джерелл
72'
Али Хусейн
Хьертстранд Бенджамин
 
73'
Ларссон Джейк
Мехмети Агон
 
79'
Герзич Нордин
Сегер Давид
 
79'
Броберг Мартин
Колландер Деннис
 
83'
 
Штольт Малкольм
Колкетт Чарли
84'
Герзич Нордин
(Броберг Мартин)
1:0
90'
Броберг Мартин
(Бесара Нахир)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 5 0.25
2. Бесара Нахир 2 0.1
3. Колландер Деннис 2 0.1
4. Сегер Давид 1 0.05
5. Мехмети Агон 1 0.05
6. Мартенссон Йохан 1 0.05
7. Броберг Мартин 1 0.05
8. Герзич Нордин 1 0.05
9. Валкер Кевин 0 0
10. Али Хусейн 0 0
11. Галль Ромен 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 8 0.4
2. Кпозо Патрик 2 0.1
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.1
4. Мукийби Рональд 2 0.1
5. Кроон Симон 1 0.05
6. Авад Ахмед 1 0.05
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.05
8. Хёрберг Феликс 1 0.05
9. Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
10. Ссеванкамбо Исак 0 0
11. Фрицсон Людвиг 0 0
12. Перри Небию 0 0
13. Бельман Хенрик 0 0
14. Вейманс Марко 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 6 1
2. Герзич Нордин 4 0
3. Мартенссон Йохан 4 0
4. Валкер Кевин 4 0
5. Али Хусейн 3 0
6. Аллен Бобби 3 0
7. Моро Насиру 1 1
8. Альмебек Михаэль 2 0
9. Бесара Нахир 2 0
10. Хуммет Денис 2 0
11. Райт Кевин 2 0
12. Колландер Деннис 2 0
13. Мехмети Агон 1 0
14. Хамад Илоан 1 0
15. Бьорндал Эрик 1 0
16. Хьертстранд Бенджамин 1 0
17. Фрайди Ричард 1 0
18. Сегер Давид 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Менса Самуэль 4 0
3. Сонко-Сундберг Ноа 4 0
4. Фрицсон Людвиг 4 0
5. Хёрберг Феликс 4 0
6. Тёрготт Блэйр 3 0
7. Ссеванкамбо Исак 3 0
8. Хауган Эйрик 3 0
9. Досис Николаос 3 0
10. Кейта Али II 2 0
11. Бельман Хенрик 2 0
12. Вейманс Марко 2 0
13. Кроон Симон 1 0
14. Колкетт Чарли 1 0
15. Кпозо Патрик 1 0
16. Селларс Джерелл 1 0
17. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
18. Штольт Малкольм 1 0
19. Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 42.86% (6)
 Эстерсунд 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:3 Варберг БоИС Сандвикен 0:1 Эребру АИК 2:0 Эребру
Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Сириус 1:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Кальмар
Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру

Последние игры между собой

Эребру: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Эстерсунд 5:0 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эребру 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эребру 1:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:4 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
2. АИК Заявка 19 12 4 3 29 - 15 40
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
6. Кальмар Заявка 19 8 6 5 21 - 20 30
7. Хаммарбю Заявка 19 8 6 5 31 - 26 30
8. Варберг БоИС Заявка 19 7 5 7 23 - 24 26
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Гётеборг Заявка 19 5 7 7 24 - 26 22
12. Хальмстад Заявка 19 4 8 7 13 - 17 20
13. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
14. Мьельбю Заявка 19 3 8 8 13 - 19 17
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 10 6 3 1 19 - 11 21
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
8. Кальмар Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
9. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
10. Варберг БоИС Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
15. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
16. Мьельбю Заявка 8 2 3 3 3 - 5 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
7. АИК Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
10. Хеккен Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
11. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
12. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
13. Хальмстад Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. АИК Ларссон Себастьян 8 0
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Валкер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Фрицсон Людвиг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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