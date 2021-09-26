Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
0:2
Первый тайм: 35'
Стадион: Ямткрафт Арена
Юргорден
0:1
13' ГолЛарссон Якоб
0:2
32' ГолЧилуфя Эдвард
19
Хауган
Эйрик
30
Вайо
Томми
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
40 David Celic
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
13'
0:1
32'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Эстерсунд
Юргорден
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|8
|0.38
|Кпозо Патрик
|2
|0.1
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.1
|Мукийби Рональд
|2
|0.1
|Кроон Симон
|1
|0.05
|Авад Ахмед
|1
|0.05
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|1
|0.05
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.05
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|5
|0.24
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.24
|Эрикссон Магнус
|4
|0.19
|Беркрот Никлас
|4
|0.19
|Радетинац Харис
|3
|0.14
|Ларссон Якоб
|3
|0.14
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.14
|Финнделл Хампус
|3
|0.14
|Банда Эммануэль
|2
|0.1
|Хольмберг Карл
|1
|0.05
|Асоро Йоэль
|1
|0.05
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.05
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арин Франк
|3
|1
|Менса Самуэль
|4
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Тёрготт Блэйр
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Хауган Эйрик
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Кейта Али II
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Вейманс Марко
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Колкетт Чарли
|1
|0
|Кпозо Патрик
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Штольт Малкольм
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|0
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|Юргорден
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =2 -15Эребру 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Сириус 1:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд
Эстерсунд 0:1 Кальмар Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4Юргорден 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:1 Юргорден Юргорден 4:1 Хаммарбю Сириус 1:0 Юргорден
Юргорден 0:0 Мьельбю Карлшлунд 0:4 Юргорден Мьельбю 0:1 Юргорден Юргорден 1:4 АИК Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|36 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|4.
|Эльфсборг
|0:1 Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 26
|33
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 25
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 30
|24
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|14 - 19
|21
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|0:2 Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|11.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|4 - 5
|13
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|15.
|Эстерсунд
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 15
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|2.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|3.
|Эльфсборг
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|13.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|0:2 Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|2.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0