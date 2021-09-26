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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
0:2
Первый тайм: 35'
Вернаму
0'
0:1
10' Гол
Оливейра Вендерсон
0:2
28' Гол
Удденес Оскар
35'
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
25
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
1
Эрикссон
Филип
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
3
Hugo
Andersson2
2
Де
Врис
Фрэнсис
7
Виндехолл
Чарли
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
17
Удденес
Оскар
Треллеборг
4-2-3-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Вернаму

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
3:1
С
2:1
С
0:4
С
1:2
С
0:0
С
3:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 6 0.27
Оффия Генри 4 0.18
Бркич Харис 3 0.14
Косица Дзенис 3 0.14
Бьеркен Фритьоф 3 0.14
Хоканссон Маттиас 2 0.09
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.09
Блумберг Юхан 1 0.05
Ливерстам Фредрик 1 0.05
Йенссон Исак 1 0.05
Саид Мохаммед 1 0.05
Сафиу Фатаву 1 0.05
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 5 0.23
Бечирович Эдвин 4 0.18
Магаши Абдуссалам 3 0.14
Удденес Оскар 3 0.14
Christian Moses 2 0.09
Дзабич Робин 2 0.09
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Винст Фредди 1 0.05
Вилар Бернардо 1 0.05
Стивенс Джоэл 1 0.05
Камара Креспо 1 0.05
Эрикссон Виктор 1 0.05
Брэндон Эрик 1 (1) 0.05
Де Врис Фрэнсис 0 0
Исмаил Исса 0 0
Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 7 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Амин Симон 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Тидеман Антон 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Бркич Харис 1 0
Йенссон Исак 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 7 0
Винст Фредди 3 0
Удденес Оскар 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 14.29% (4) 21.43% (6) 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 25% (7)
 Вернаму 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3) 4.17% (1) 41.67% (10)

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норрбю 1:1 Треллеборг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Треллеборг 3:1 Браге Треллеборг 1:0 Эстер
Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте
Вернаму Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вернаму 1:1 Эргрюте Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Эстер 2:0 Вернаму Акрополис 1:2 Вернаму
Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 2:0 Заявка 22 13 4 5 27 - 15 43
2. Хельсинборг Заявка 22 11 6 5 33 - 17 39
3. Ландскруна Заявка 22 11 4 7 30 - 23 37
4. Треллеборг 0:2 Заявка 22 10 7 5 28 - 23 37
5. Сундсвалль Заявка 21 11 4 6 31 - 22 37
6. Норрбю Заявка 22 9 7 6 28 - 22 34
7. Йёнчёпинг Заявка 21 9 4 8 27 - 26 31
8. Эстер Заявка 22 8 6 8 19 - 18 30
9. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
14. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
15. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму 2:0 Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг 0:2 Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
12. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
15. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 11 5 4 2 15 - 8 19
2. Вернаму 2:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 11 17
3. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Треллеборг 0:2 Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
5. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Вернаму
5.12
6.50
3.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 0:2 Вернаму онлайн




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