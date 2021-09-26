Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
0:2
Первый тайм: 35'
Вернаму
0:1
10' ГолОливейра Вендерсон
0:2
28' ГолУдденес Оскар
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Исмаил ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
10'
28'
0:2
История личных встреч
Треллеборг
Вернаму
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|6
|0.27
|Оффия Генри
|4
|0.18
|Бркич Харис
|3
|0.14
|Косица Дзенис
|3
|0.14
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.14
|Хоканссон Маттиас
|2
|0.09
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.09
|Блумберг Юхан
|1
|0.05
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.05
|Йенссон Исак
|1
|0.05
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|Сафиу Фатаву
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|5
|0.23
|Бечирович Эдвин
|4
|0.18
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.14
|Удденес Оскар
|3
|0.14
|Christian Moses
|2
|0.09
|Дзабич Робин
|2
|0.09
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Винст Фредди
|1
|0.05
|Вилар Бернардо
|1
|0.05
|Стивенс Джоэл
|1
|0.05
|Камара Креспо
|1
|0.05
|Эрикссон Виктор
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.05
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|7
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|7
|0
|Винст Фредди
|3
|0
|Удденес Оскар
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Вернаму
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|41.67% (10)
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =6 -4Норрбю 1:1 Треллеборг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Треллеборг 3:1 Браге Треллеборг 1:0 Эстер
Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте
Вернаму Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вернаму 1:1 Эргрюте Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Эстер 2:0 Вернаму Акрополис 1:2 Вернаму
Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|2:0 Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 15
|43
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|33 - 17
|39
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 23
|37
|4.
|Треллеборг
|0:2 Заявка
|22
|10
|7
|5
|28 - 23
|37
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 22
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|28 - 22
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 26
|31
|8.
|Эстер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|19 - 18
|30
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|14.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|15.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|0:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 8
|19
|2.
|Вернаму
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|3.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Треллеборг
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1