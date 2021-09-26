Швеция: Аллсвенскан 2021
Мьельбю
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Страндваллен
Эльфсборг
11' Желтая карточкаРоннинг Тим
1:0
13' ГолДжонсон Сэм
32' Желтая карточкаМаквей Кристофер
15
Кричак
Иван
50
Джонсон
Сэм
10
Моро
Мамудо
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
11'
13'
1:0
32'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Мьельбю
Эльфсборг
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|3
|0.14
|Моро Мамудо
|3
|0.14
|Сарр Амин
|3
|0.14
|Нильссон Джоэл
|2
|0.1
|Ходжич Кадир
|1
|0.05
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.05
|Джонсон Сэм
|1
|0.05
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|6
|0.29
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.24
|Бернхардссон Александер
|4
|0.19
|Оккельс Йеппе
|4
|0.19
|Ларссон Йохан
|2
|0.1
|Альм Расмус
|2
|0.1
|Вяйсянен Лео
|2
|0.1
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|Хольст Фредерик
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.05
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|Ондрейка Якоб
|1
|0.05
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|Мауду
|1
|0.05
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.05
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|6
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Ходжич Кадир
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|6
|0
|Фрик Пер
|5
|0
|Хольст Фредерик
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Холмен Самуэль
|3
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Странд Симон
|3
|0
|Роннинг Тим
|3
|0
|Гояни Роберт
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Мауду
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Эльфсборг
|30.3% (10)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +4 =8 -8Мьельбю 0:0 Хальмстад Хеккен 0:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 АИК Дегерфорс 0:2 Мьельбю
Юргорден 0:0 Мьельбю Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эльфсборг 0:1 Мальмё Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Хеккен Кальмар 0:3 Эльфсборг
Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|36 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|4.
|Эльфсборг
|0:1 Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 26
|33
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 25
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 30
|24
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|14 - 19
|21
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|0:2 Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|11.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|4 - 5
|13
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|15.
|Эстерсунд
|0:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 15
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|2.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|3.
|Эльфсборг
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|13.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|0:2 Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|2.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0