  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
4:0
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
11' Желтая карточка
Роннинг Тим
1:0
12' Гол
Джонсон Сэм
32' Желтая карточка
Маквей Кристофер
2:0
48' Гол
Бергстрем Якоб
3:0
78' Гол
Нильссон Джоэл
79' Красная карточка
Роннинг Тим
4:0
81' Пенальти
Ходжич Кадир
86' Желтая карточка
Кричак Иван
90'+4
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
22
Густавссон
Йеспер
96
Андерссон
Элиас
7
Густафссон
Виктор
5
Ходжич
Кадир
50
Джонсон
Сэм
10
Моро
Мамудо
31
Роннинг
Тим
4
Маквей
Кристофер
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
10
Ольссон
Симон
16
Emmanuel
Boateng2
7
Хольст
Фредерик
12
Бернхардссон
Александер
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Мьельбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Эльфсборг

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 4 0.19
Нильссон Джоэл 3 0.14
Моро Мамудо 3 0.14
Сарр Амин 3 0.14
Ходжич Кадир 2 (1) 0.1
Бьёркандер Эрик 1 0.05
Джонсон Сэм 1 0.05
Лёфквист Дэвид 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 6 0.29
Ндионе Мароки 5 (1) 0.24
Бернхардссон Александер 4 0.19
Оккельс Йеппе 4 0.19
Ларссон Йохан 2 0.1
Альм Расмус 2 0.1
Вяйсянен Лео 2 0.1
Гояни Роберт 1 0.05
Хольст Фредерик 1 0.05
Рёмер Андре 1 (1) 0.05
Ольссон Симон 1 0.05
Ондрейка Якоб 1 0.05
Гудьонсен Свейнн 1 0.05
Мауду 1 0.05
Холмен Самуэль 1 (1) 0.05
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 0
Густавссон Йеспер 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Ходжич Кадир 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Моро Мамудо 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Грасия Карлос 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Фрик Пер 5 0
Роннинг Тим 3 1
Хольст Фредерик 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Холмен Самуэль 3 0
Ларссон Йохан 3 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Странд Симон 3 0
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Мауду 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Эльфсборг 30.3% (10) 9.09% (3) 12.12% (4) 12.12% (4) 18.18% (6) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Мьельбю 0:0 Хальмстад Хеккен 0:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 АИК Дегерфорс 0:2 Мьельбю
Юргорден 0:0 Мьельбю Квидинг ФИФ 0:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Юргорден Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эльфсборг 0:1 Мальмё Эстерсунд 3:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Хеккен Кальмар 0:3 Эльфсборг
Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
13. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
12. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
13. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
14. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
3. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
4. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
2. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
Где смотреть матч Мьельбю 4:0 Эльфсборг онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 