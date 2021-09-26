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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
2:0
Перерыв
Хельсинборг
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
4
Стенберг
Джон
27
Нордстрём
Билли
16
Магнуссон
Исак
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Кусу
Манассе
2
Павич
Маттиас
11
Лима
Лукас
19
Мортенсен
Николас
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
14
Виделль
Каспер
19
Бедварссон
Бедвар
13
Лупер
Вильгельм
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
31
Adam
Kaied
15
Аль-Хамлави
Ассад
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Эстер
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Хельсинборг

5 матчей

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
2:0
С
4:4
С
3:1
С
0:2
С
1:2
ТМК
2:0
ТМК
2:4
А
3:0
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 6 0.27
Рочестер Соренсен Марк 2 0.09
Кин Джеймс 2 0.09
Магнуссон Исак 2 0.09
Эрнблом Филип 2 (1) 0.09
Вестермарк Йеспер 1 0.05
Павич Маттиас 1 0.05
Муянич Амел 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Юханссон Карл 0 0
Нордстрём Билли 0 0
Энгквист Эмиль 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 11 (1) 0.5
Ольсен Брандур 4 0.18
Люндберг Виктор 3 0.14
Аль-Хамлави Ассад 3 0.14
Adam Kaied 3 0.14
Йенссон Расмус 2 0.09
Лупер Вильгельм 1 0.05
Свенссон Макс 1 0.05
Карялайнен Расмус 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Николас 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Карлссон Монц 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Стенберг Джон 3 0
Варманен Тату 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Рочестер Соренсен Марк 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Энгквист Эмиль 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 6 0
Лупер Вильгельм 6 0
Бедварссон Бедвар 4 1
Ольсен Брандур 5 0
Веберг Чарли 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Ван ден Хурк Антони 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Adam Kaied 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 18.75% (3) 0 31.25% (5) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Хельсинборг 6.45% (2) 25.81% (8) 16.13% (5) 6.45% (2) 19.35% (6) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фалькенберг 0:2 Эстер Эстер 2:0 Вернаму Эстер 1:1 Вестерос Треллеборг 1:0 Эстер
Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Ландскруна 0:1 Хельсинборг
Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг 0:2 Заявка 22 11 6 5 32 - 17 39
3. Ландскруна Заявка 22 11 4 7 30 - 23 37
4. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
5. Сундсвалль Заявка 21 11 4 6 31 - 22 37
6. Норрбю Заявка 22 9 7 6 28 - 22 34
7. Йёнчёпинг Заявка 21 9 4 8 27 - 26 31
8. Эстер 2:0 Заявка 22 8 6 8 19 - 17 30
9. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
14. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
15. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер 2:0 Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
8. Хельсинборг 0:2 Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
12. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
15. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 0:2 Заявка 11 5 4 2 14 - 8 19
2. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер 2:0 Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мортенсен Николас бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Магнуссон Исак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Хельсинборг
2.40
4.13
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 2:0 Хельсинборг онлайн




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