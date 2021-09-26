Швеция: Суперэттан 2021
Эстер
2:0
Перерыв
Хельсинборг
1:0
13' ГолМагнуссон Исак
2:0
37' ГолМортенсен Николас
23
Кусу
Манассе
11
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Max Eriksson
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
13'
37'
История личных встреч
Эстер
Хельсинборг
5 матчей
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|6
|0.27
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.09
|Кин Джеймс
|2
|0.09
|Магнуссон Исак
|2
|0.09
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.09
|Вестермарк Йеспер
|1
|0.05
|Павич Маттиас
|1
|0.05
|Муянич Амел
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Юханссон Карл
|0
|0
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|11 (1)
|0.5
|Ольсен Брандур
|4
|0.18
|Люндберг Виктор
|3
|0.14
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.14
|Adam Kaied
|3
|0.14
|Йенссон Расмус
|2
|0.09
|Лупер Вильгельм
|1
|0.05
|Свенссон Макс
|1
|0.05
|Карялайнен Расмус
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Карлссон Монц
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|6
|0
|Лупер Вильгельм
|6
|0
|Бедварссон Бедвар
|4
|1
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Веберг Чарли
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Adam Kaied
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|18.75% (3)
|0
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Хельсинборг
|6.45% (2)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +7 =5 -8Фалькенберг 0:2 Эстер Эстер 2:0 Вернаму Эстер 1:1 Вестерос Треллеборг 1:0 Эстер
Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Ландскруна 0:1 Хельсинборг
Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|0:2 Заявка
|22
|11
|6
|5
|32 - 17
|39
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 23
|37
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 22
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|28 - 22
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 26
|31
|8.
|Эстер
|2:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|19 - 17
|30
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|14.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|15.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Эстер
|2:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|8.
|Хельсинборг
|0:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|2:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1