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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Хаммарбю
0'
29' Желтая карточка
Берггрен Густав
0:1
31' Гол
Фьолусон Йон Гудни
41' Желтая карточка
Людвигсон Густав
1:1
45' Гол
Еремеефф Александер
48' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
59'
26
Абрахамссон
Петер
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
5
Экполо
Годсвилл
6
Фальцетас
Александр
17
Берггрен
Густав
25
Kristoffer
Lund
Hansen
16
Траоре
Бени
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
1
Оустед
Давид
13
Фенгер
Мадс
42
Bjoern
Paulsen
23
Фьолусон
Йон
Гудни
11
Родич
Владимир
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
32
Мохаммед
Азиз
5
Джазе
Моханад
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Хеккен
3-4-3
Хаммарбю
3-5-2

Ход матча

29'
Берггрен Густав
 
31'
0:1
Фьолусон Йон Гудни
(Фенгер Мадс)
36'
Franklin Uchenna
Берггрен Густав
 
41'
 
Людвигсон Густав
45'
Еремеефф Александер
(Хаммар Юхан)
1:1
46'
 
Амоо Акинкунми
Williot Swedberg
48'
 
Мохаммед Азиз

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Хеккен
Хаммарбю

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
0%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.48
Валемарк Патрик 4 0.19
Хейнтс Тобиас 3 0.14
Бенгтссон Лео 3 0.14
Траоре Бени 2 0.1
Экполо Годсвилл 2 0.1
Ирандуст Далехо 2 0.1
Юссеф Али 2 0.1
Ольссон Мартин 1 0.05
Линдгрен Расмус 1 0.05
Берггрен Густав 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.38
Амоо Акинкунми 6 0.29
Сельмани Астрит 4 0.19
Халили Абдул 4 (1) 0.19
Андерсен Йеппе 2 0.1
Мохаммед Азиз 2 0.1
Джазе Моханад 1 0.05
Фенгер Мадс 1 0.05
Боянич Дарьян 1 0.05
Аккам Давид 1 0.05
Bjoern Paulsen 1 0.05
Williot Swedberg 1 0.05
Фьолусон Йон Гудни 1 0.05
Родич Владимир 1 0.05
Матко Алёша 1 0.05

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 6 0
Хаммар Юхан 6 0
Берггрен Густав 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Бенгтссон Лео 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Карлссон Тобиас III 2 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Траоре Бени 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 5 0
Шер Аймар 5 0
Мохаммед Азиз 5 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Сельмани Астрит 4 0
Боянич Дарьян 3 0
Фенгер Мадс 2 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Мадьяр Ричард 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Паулиньо II 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Williot Swedberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 31.03% (9) 13.79% (4) 10.34% (3)
 Хаммарбю 14.71% (5) 8.82% (3) 14.71% (5) 14.71% (5) 23.53% (8) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Варберг БоИС 1:1 Хеккен Хеккен 0:0 Мьельбю Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг
АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хаммарбю 3:0 Гётеборг Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Юргорден 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Мальмё
Хаммарбю 3:1 Базель Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг 2:1 Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Хаммарбю 1:1 Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС 1:2 Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен 1:1 Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
13. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю 1:1 Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Хеккен 1:1 Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
10. Варберг БоИС 1:2 Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
11. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
12. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
13. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
14. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
3. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
4. Норрчёпинг 2:1 Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС 1:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Хаммарбю 1:1 Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
9. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
10. Хеккен 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
3. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
4. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Хаммарбю
3.46
3.82
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 1:1 Хаммарбю онлайн




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