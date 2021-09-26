Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Бравида Арена
Хаммарбю
29' Желтая карточкаБерггрен Густав
0:1
31' ГолФьолусон Йон Гудни
41' Желтая карточкаЛюдвигсон Густав
1:1
45' ГолЕремеефф Александер
48' Желтая карточкаМохаммед Азиз
16
Траоре
Бени
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
29'
31'
41'
45'
48'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Хеккен
Хаммарбю
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
0%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.48
|Валемарк Патрик
|4
|0.19
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.14
|Бенгтссон Лео
|3
|0.14
|Траоре Бени
|2
|0.1
|Экполо Годсвилл
|2
|0.1
|Ирандуст Далехо
|2
|0.1
|Юссеф Али
|2
|0.1
|Ольссон Мартин
|1
|0.05
|Линдгрен Расмус
|1
|0.05
|Берггрен Густав
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|8
|0.38
|Амоо Акинкунми
|6
|0.29
|Сельмани Астрит
|4
|0.19
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.19
|Андерсен Йеппе
|2
|0.1
|Мохаммед Азиз
|2
|0.1
|Джазе Моханад
|1
|0.05
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|Боянич Дарьян
|1
|0.05
|Аккам Давид
|1
|0.05
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|Williot Swedberg
|1
|0.05
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.05
|Родич Владимир
|1
|0.05
|Матко Алёша
|1
|0.05
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Хаммар Юхан
|6
|0
|Берггрен Густав
|5
|0
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|2
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Мохаммед Азиз
|5
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Сельмани Астрит
|4
|0
|Боянич Дарьян
|3
|0
|Фенгер Мадс
|2
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Мадьяр Ричард
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Паулиньо II
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Williot Swedberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|Хаммарбю
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Варберг БоИС 1:1 Хеккен Хеккен 0:0 Мьельбю Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг
АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хаммарбю 3:0 Гётеборг Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Юргорден 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Мальмё
Хаммарбю 3:1 Базель Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 25
|36
|5.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|1:2 Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|1:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Хеккен
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|10.
|Варберг БоИС
|1:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|4.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|9.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|10.
|Хеккен
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|4.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0