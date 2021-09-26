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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1748
Хаммарбю
0'
29' Желтая карточка
Берггрен Густав
0:1
31' Гол
Фьолусон Йон Гудни
41' Желтая карточка
Людвигсон Густав
1:1
45' Гол
Еремеефф Александер
48' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
61' Желтая карточка
Боянич Дарьян
75' Желтая карточка
Фальцетас Александр
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
5
Экполо
Годсвилл
6
Фальцетас
Александр
17
Берггрен
Густав
25
Kristoffer
Lund
Hansen
16
Траоре
Бени
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
1
Оустед
Давид
13
Фенгер
Мадс
42
Bjoern
Paulsen
23
Фьолусон
Йон
Гудни
11
Родич
Владимир
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
32
Мохаммед
Азиз
5
Джазе
Моханад
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Хеккен
3-4-3
Хаммарбю
3-5-2

Ход матча

29'
Берггрен Густав
 
31'
0:1
Фьолусон Йон Гудни
(Фенгер Мадс)
36'
Franklin Uchenna
Берггрен Густав
 
41'
 
Людвигсон Густав
45'
Еремеефф Александер
(Хаммар Юхан)
1:1
46'
 
Амоо Акинкунми
Williot Swedberg
48'
 
Мохаммед Азиз
60'
 
Андерсен Йеппе
Bjoern Paulsen
61'
 
Боянич Дарьян
63'
Туоминен Яссе
Еремеефф Александер
 
70'
 
Сандберг Симон
Боянич Дарьян
72'
Фрайберг Эрик
Карлссон Тобиас
 
75'
Фальцетас Александр
 
79'
 
Мадьяр Ричард
Мохаммед Азиз

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Хеккен
Хаммарбю

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
0%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.48
Валемарк Патрик 4 0.19
Хейнтс Тобиас 3 0.14
Бенгтссон Лео 3 0.14
Траоре Бени 2 0.1
Экполо Годсвилл 2 0.1
Ирандуст Далехо 2 0.1
Юссеф Али 2 0.1
Ольссон Мартин 1 0.05
Линдгрен Расмус 1 0.05
Берггрен Густав 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.38
Амоо Акинкунми 6 0.29
Сельмани Астрит 4 0.19
Халили Абдул 4 (1) 0.19
Андерсен Йеппе 2 0.1
Мохаммед Азиз 2 0.1
Джазе Моханад 1 0.05
Фенгер Мадс 1 0.05
Боянич Дарьян 1 0.05
Аккам Давид 1 0.05
Bjoern Paulsen 1 0.05
Williot Swedberg 1 0.05
Фьолусон Йон Гудни 1 0.05
Родич Владимир 1 0.05
Матко Алёша 1 0.05

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 7 0
Хаммар Юхан 6 0
Берггрен Густав 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Бенгтссон Лео 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Карлссон Тобиас III 2 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Траоре Бени 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 5 0
Шер Аймар 5 0
Мохаммед Азиз 5 0
Халили Абдул 4 0
Боянич Дарьян 4 0
Джазе Моханад 4 0
Сельмани Астрит 4 0
Фенгер Мадс 2 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Мадьяр Ричард 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Паулиньо II 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Williot Swedberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 10% (3) 13.33% (4) 23.33% (7) 30% (9) 13.33% (4) 10% (3)
 Хаммарбю 14.29% (5) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 22.86% (8) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Варберг БоИС 1:1 Хеккен Хеккен 0:0 Мьельбю Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг
АИК 2:1 Хеккен Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хаммарбю 3:0 Гётеборг Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Юргорден 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Мальмё
Хаммарбю 3:1 Базель Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
13. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
10. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
11. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
12. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
13. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
14. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
3. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
4. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
9. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
3. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
4. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Где смотреть матч Хеккен 1:1 Хаммарбю онлайн




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