Швеция: Аллсвенскан 2021
Норрчёпинг
2:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Platinumcars Arena
Варберг БоИС
1:0
1' ГолАдегбенро Самуэль
22' Желтая карточкаАгардиус Виктор
1:1
24' ГолКарлссон Виктор
30' Желтая карточкаВинбо Альбин
2:1
61' ГолВальквист Линус
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
15
Бьёрк
Карл
22
Боман
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Соломонс ДинЗащитник
-
95 Adnan KojicЗащитник
-
42 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Кюнст ДесНападающий
-
24 Мун РайанНападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
Ход матча
1'
22'
24'
30'
61'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Норрчёпинг
Варберг БоИС
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
0%
-50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|12
|0.57
|Бьёрк Карл
|5
|0.24
|Нюман Кристоффер
|3
|0.14
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.1
|Скуласон Ари
|2
|0.1
|Сема Майч
|2
|0.1
|Вальквист Линус
|1
|0.05
|Леви Йонатан
|1
|0.05
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Агардиус Виктор
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.19
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.19
|Мун Райан
|4 (1)
|0.19
|Станисич Оливер
|4
|0.19
|Йоханссон Александр
|2
|0.1
|Симович Робин
|2
|0.1
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
|Лильенбэк Антон
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Скуласон Ари
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|5
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Винбо Альбин
|6
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Эджупи Альберт
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|3
|0
|Мун Райан
|3
|0
|Станисич Оливер
|3
|0
|Мэтьюз Ташрик
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|25.81% (8)
|Варберг БоИС
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Сириус 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд
Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =5 -6Варберг БоИС 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Хветланда 0:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 25
|36
|5.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|1:2 Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|1:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Хеккен
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|10.
|Варберг БоИС
|1:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|4.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Хаммарбю
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|9.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|10.
|Хеккен
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|4.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0