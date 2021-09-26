Швеция: Аллсвенскан 2021
Норрчёпинг
2:1
Конец матча
Стадион: Platinumcars Arena Зрители: 2918
Варберг БоИС
1:0
1' ГолАдегбенро Самуэль
22' Желтая карточкаАгардиус Виктор
1:1
24' ГолКарлссон Виктор
30' Желтая карточкаВинбо Альбин
2:1
61' ГолВальквист Линус
74' Желтая карточкаЛеви Йонатан
84' Желтая карточкаБьёрк Карл
86' Желтая карточкаФранссон Александер
86' Желтая карточкаЛильенбэк Антон
90' Желтая карточкаЙоханссон Александр
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
15
Бьёрк
Карл
22
Боман
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Соломонс ДинЗащитник
-
95 Adnan KojicЗащитник
-
42 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Кюнст ДесНападающий
-
24 Мун РайанНападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
Ход матча
1'
22'
24'
30'
61'
74'
84'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Норрчёпинг
Варберг БоИС
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
0%
-50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|12
|0.57
|Бьёрк Карл
|5
|0.24
|Нюман Кристоффер
|3
|0.14
|Вальквист Линус
|2
|0.1
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.1
|Скуласон Ари
|2
|0.1
|Сема Майч
|2
|0.1
|Леви Йонатан
|1
|0.05
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Агардиус Виктор
|1
|0.05
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.19
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.19
|Мун Райан
|4 (1)
|0.19
|Станисич Оливер
|4
|0.19
|Йоханссон Александр
|2
|0.1
|Симович Робин
|2
|0.1
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
|Лильенбэк Антон
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Скуласон Ари
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|5
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Винбо Альбин
|6
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Эджупи Альберт
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|3
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Мун Райан
|3
|0
|Станисич Оливер
|3
|0
|Мэтьюз Ташрик
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
|Варберг БоИС
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|28% (7)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Сириус 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд
Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =5 -6Варберг БоИС 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Хветланда 0:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 25
|36
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|9.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|4.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0