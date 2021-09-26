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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2918
Варберг БоИС
0'
1:0
1' Гол
Адегбенро Самуэль
22' Желтая карточка
Агардиус Виктор
1:1
24' Гол
Карлссон Виктор
30' Желтая карточка
Винбо Альбин
2:1
61' Гол
Вальквист Линус
74' Желтая карточка
Леви Йонатан
84' Желтая карточка
Бьёрк Карл
86' Желтая карточка
Франссон Александер
86' Желтая карточка
Лильенбэк Антон
90' Желтая карточка
Йоханссон Александр
90'+10
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
16
Агардиус
Виктор
8
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
26
Хазени
Кристоффер
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
9
Адегбенро
Самуэль
15
Бьёрк
Карл
93
Мортенссон
Филип
23
Лильенбэк
Антон
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
36
Салес
Жеан
Карлос
8
Ле
Ру
Люк
6
Винбо
Альбин
13
Альфонси
Оливер
22
Боман
Андре
21
Карлссон
Виктор
16
Йоханссон
Александр
Норрчёпинг
3-4-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Норрчёпинг
Варберг БоИС

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
0%
-50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
2:1
А
1:3
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 12 0.57
Бьёрк Карл 5 0.24
Нюман Кристоффер 3 0.14
Вальквист Линус 2 0.1
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.1
Скуласон Ари 2 0.1
Сема Майч 2 0.1
Леви Йонатан 1 0.05
Хазени Кристоффер 1 0.05
Агардиус Виктор 1 0.05
Кастегрен Хенрик 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Хакшабанович Сеад 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Франссон Александер 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 0.19
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.19
Мун Райан 4 (1) 0.19
Станисич Оливер 4 0.19
Йоханссон Александр 2 0.1
Симович Робин 2 0.1
Линднер Йоаким 1 0.05
Мёрфельт Альбин 1 0.05
Карлссон Виктор 1 0.05
Транберг Робин 1 0.05
Альфонси Оливер 1 0.05
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
Лильенбэк Антон 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Агардиус Виктор 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Скуласон Ари 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Вальквист Линус 2 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Леви Йонатан 1 0
Кусу Манассе 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 5 2
Закриссон Хампус 7 0
Транберг Робин 6 0
Менса Гидеон 6 0
Винбо Альбин 6 0
Симович Робин 4 0
Эджупи Альберт 4 0
Салес Жеан Карлос 3 0
Лильенбэк Антон 3 0
Мун Райан 3 0
Станисич Оливер 3 0
Мэтьюз Ташрик 3 0
Лукич Стоян 2 0
Фофана Адама 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 15.15% (5) 18.18% (6) 12.12% (4) 6.06% (2) 24.24% (8) 24.24% (8)
 Варберг БоИС 12% (3) 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 28% (7)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Сириус 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд
Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Варберг БоИС 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Хветланда 0:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
13. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
10. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
11. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
12. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
13. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
14. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
3. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
4. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
9. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
3. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
4. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Винбо Альбин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Victor Karlsson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Агардиус Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Адегбенро Самуэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС онлайн




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