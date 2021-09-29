Швеция: Суперэттан 2021
0:1
27' ГолОмонди Эрик
38' Желтая карточкаЭдквист Адриан
1:1
40' ГолОсбринк Понтус
27
Фигероа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фигероа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
27'
0:1
38'
40'
1:1
История личных встреч
Акрополис
Йёнчёпинг
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.3
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.13
|Фигероа Эрик
|2
|0.09
|Ларссон Даниэль
|2
|0.09
|Стадлер Эндрю
|1
|0.04
|Линдквист Никлас
|1
|0.04
|Осбринк Понтус
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Вейлид Сесар
|1
|0.04
|Петтерссон Оскар
|1
|0.04
|Никопулос Сотириос
|1
|0.04
|Kewin Lounis
|1
|0.04
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.27
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.27
|Эдквист Адриан
|5
|0.23
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.09
|Свенссон Йеспер
|1
|0.05
|Edin Hamidovic
|1
|0.05
|Зейдан Мустафа
|1
|0.05
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.05
|Николич Марко
|1
|0.05
|Фендрих Фредрик
|1
|0.05
|Бекай Перпарим
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Нордстрем Элиас
|1
|0.05
|Барни Юнес
|0
|0
Карточки
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Никопулос Сотириос
|5
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Перссон Оскар
|2
|1
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Крона Себастьян
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|Кваква Энок
|1
|0
|Барни Юнес
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Густафсон Элиас
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрополис
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|Йёнчёпинг
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: +7 =4 -9Васалунд 0:1 Акрополис Акрополис 0:2 Вестерос Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис
Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Йёнчёпинг 0:0 Браге Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг
ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|28 - 17
|43
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|32 - 22
|40
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|23
|11
|6
|6
|33 - 18
|39
|4.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 25
|37
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|29 - 22
|37
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|26 - 28
|31
|9.
|Эстер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|19 - 18
|30
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 36
|25
|12.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 26
|24
|13.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|14.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|15.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|16.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|10.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|14.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|15.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|5.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|7.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1