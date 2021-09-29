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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
1:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
27' Гол
Омонди Эрик
38' Желтая карточка
Эдквист Адриан
1:1
40' Гол
Осбринк Понтус
83' Желтая карточка
Димитриадис Панайотис
90'+4
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
20
Никопулос
Сотириос
2
Вейлид
Сесар
7
Хаммар
Фредрик
4
Димитриадис
Панайотис
27
Фигероа
Эрик
8
Осбринк
Понтус
24
Стадлер
Эндрю
1
Петтерссон
Фрэнк
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
12
Свенссон
Йеспер
8
Барни
Юнес
22
Люнг
Даниэль
20
Страндсатер
Даниэль
17
Эдквист
Адриан
10
Омонди
Эрик
27
Нордстрем
Элиас
Акрополис
3-5-2
Йёнчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Акрополис
Йёнчёпинг

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:1
С
1:1
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.3
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.13
Фигероа Эрик 2 0.09
Ларссон Даниэль 2 0.09
Стадлер Эндрю 1 0.04
Линдквист Никлас 1 0.04
Осбринк Понтус 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Вейлид Сесар 1 0.04
Петтерссон Оскар 1 0.04
Никопулос Сотириос 1 0.04
Kewin Lounis 1 0.04
Абрахамссон Александер 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 6 0.27
Омонди Эрик 6 (1) 0.27
Эдквист Адриан 5 0.23
Страндсатер Даниэль 2 0.09
Свенссон Йеспер 1 0.05
Edin Hamidovic 1 0.05
Зейдан Мустафа 1 0.05
Дегерлунд Маркус 1 0.05
Николич Марко 1 0.05
Фендрих Фредрик 1 0.05
Бекай Перпарим 1 0.05
Люнг Даниэль 1 0.05
Нордстрем Элиас 1 0.05
Барни Юнес 0 0

Карточки

Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 6 0
Хаммар Фредрик 5 0
Никопулос Сотириос 5 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Перссон Оскар 2 1
Альборнос Маурисио 3 0
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Йеспер 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Крона Себастьян 4 0
Фендрих Фредрик 2 1
Омонди Эрик 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ламин Адам Бен 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Дегерлунд Маркус 0 1
Кваква Энок 1 0
Барни Юнес 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Густафсон Элиас 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Акрополис 4.55% (1) 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 27.27% (6) 13.64% (3)
 Йёнчёпинг 17.86% (5) 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Васалунд 0:1 Акрополис Акрополис 0:2 Вестерос Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис
Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Йёнчёпинг 0:0 Браге Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг
ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 22 13 4 5 28 - 17 43
2. Хельсинборг Заявка 23 11 7 5 35 - 19 40
3. Сундсвалль Заявка 22 12 4 6 33 - 22 40
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю Заявка 23 9 8 6 30 - 24 35
7. Йёнчёпинг Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эстер Заявка 22 8 6 8 19 - 18 30
9. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
12. Акрополис Заявка 23 6 7 10 22 - 36 25
13. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
14. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
15. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
16. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
3. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
13. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
14. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
15. Акрополис Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
11. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Осбринк Понтус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Эдквист Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Омонди Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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