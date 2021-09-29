Швеция: Суперэттан 2021
Норрбю
1:0
Второй тайм: 67'
Хельсинборг
1:0
30' ГолБерг Виктор
30' Желтая карточкаАргудо Луис
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
28
Victor
Blixt
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Victor BlixtЗащитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мбо НоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
30'
1:0
30'
История личных встреч
Норрбю
Хельсинборг
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
0%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|11 (4)
|0.48
|Джобе Бубакарр
|4
|0.17
|Стремберг Робин
|3
|0.13
|Эрквист Расмус
|2
|0.09
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.04
|Османагич Нино
|1
|0.04
|Саволайнен Никлас
|1
|0.04
|Аргудо Луис
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Ялдыр Дениз
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|11 (1)
|0.48
|Ольсен Брандур
|4
|0.17
|Люндберг Виктор
|3
|0.13
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.13
|Adam Kaied
|3
|0.13
|Йенссон Расмус
|2
|0.09
|Карялайнен Расмус
|2
|0.09
|Лупер Вильгельм
|1
|0.04
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Османагич Нино
|5
|0
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Мохамад Аббас
|4
|0
|Аргудо Луис
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Стремберг Робин
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|6
|0
|Лупер Вильгельм
|6
|0
|Бедварссон Бедвар
|4
|1
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Веберг Чарли
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Adam Kaied
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|Хельсинборг
|6.25% (2)
|25% (8)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|25% (8)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ландскруна 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 Треллеборг Вестерос 1:1 Норрбю Норрбю 0:0 Васалунд
Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эстер 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг
Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|28 - 17
|43
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|32 - 22
|40
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|23
|11
|6
|6
|33 - 18
|39
|4.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 25
|37
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|29 - 22
|37
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|26 - 28
|31
|9.
|Эстер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|19 - 18
|30
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 36
|25
|12.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 26
|24
|13.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|14.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|15.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|16.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|10.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|14.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|15.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|5.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|7.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1