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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
1:0
Второй тайм: 67'
Хельсинборг
0'
1:0
30' Гол
Берг Виктор
30' Желтая карточка
Аргудо Луис
67'
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
15
Османагич
Нино
5
Браннефальк
Йохан
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
17
Берг
Виктор
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
1
Линдегор
Андерс
28
Victor
Blixt
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
13
Лупер
Вильгельм
5
Ольсен
Брандур
27
Benjamin
Acquah
31
Adam
Kaied
10
Йенссон
Расмус
15
Аль-Хамлави
Ассад
Норрбю
3-4-3
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Норрбю
Хельсинборг

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
0%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 11 (4) 0.48
Джобе Бубакарр 4 0.17
Стремберг Робин 3 0.13
Эрквист Расмус 2 0.09
Браннефальк Йохан 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Арлиг Вильхельм 1 0.04
Османагич Нино 1 0.04
Саволайнен Никлас 1 0.04
Аргудо Луис 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Ялдыр Дениз 1 0.04
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 11 (1) 0.48
Ольсен Брандур 4 0.17
Люндберг Виктор 3 0.13
Аль-Хамлави Ассад 3 0.13
Adam Kaied 3 0.13
Йенссон Расмус 2 0.09
Карялайнен Расмус 2 0.09
Лупер Вильгельм 1 0.04
Свенссон Макс 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Ландгрен Андреас 0 0
Олссон Деннис 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Османагич Нино 5 0
Саволайнен Никлас 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Мохамад Аббас 4 0
Аргудо Луис 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Стремберг Робин 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Вукоевич Диян 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Берг Виктор 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Олссон Макс 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 6 0
Лупер Вильгельм 6 0
Бедварссон Бедвар 4 1
Ольсен Брандур 5 0
Benjamin Acquah 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Adam Kaied 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 18.52% (5) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)
 Хельсинборг 6.25% (2) 25% (8) 15.63% (5) 6.25% (2) 21.88% (7) 25% (8)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ландскруна 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 Треллеборг Вестерос 1:1 Норрбю Норрбю 0:0 Васалунд
Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эстер 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг
Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 22 13 4 5 28 - 17 43
2. Сундсвалль 1:0 Заявка 22 12 4 6 32 - 22 40
3. Хельсинборг 0:1 Заявка 23 11 6 6 33 - 18 39
4. Ландскруна 1:2 Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг 0:1 Заявка 23 10 7 6 30 - 25 37
6. Норрбю 1:0 Заявка 23 10 7 6 29 - 22 37
7. Йёнчёпинг 1:1 Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эргрюте 1:0 Заявка 23 7 10 6 26 - 28 31
9. Эстер Заявка 22 8 6 8 19 - 18 30
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис 1:1 Заявка 23 6 7 10 22 - 36 25
12. ГАИС 0:1 Заявка 22 7 3 12 22 - 26 24
13. Фалькенберг 2:1 Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
14. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
15. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
16. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 1:2 Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль 1:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 11 26
3. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5. Треллеборг 0:1 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Норрбю 1:0 Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
7. Йёнчёпинг 1:1 Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
8. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Хельсинборг 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
10. Фалькенберг 2:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте 1:0 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
13. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
14. Акрополис 1:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
15. ГАИС 0:1 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 9 19
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю 1:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Эргрюте 1:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
5. Сундсвалль 1:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Треллеборг 0:1 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
7. Акрополис 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС 0:1 Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Йёнчёпинг 1:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
11. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна 1:2 Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг 2:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Аргудо Луис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Берг Виктор бьет в цель!
  • 24'
    Лундгрен Фредрик уходит с поля. Сало Александр выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Хельсинборг
2.16
4.89
3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрбю 1:0 Хельсинборг онлайн




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