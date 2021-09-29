Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
2:1
Второй тайм: 72'
Ландскруна
13' Желтая карточкаОзен Махмут
1:0
19' ГолВеде Антон
2:0
48' ГолХинтса Оливер
2:1
54' ГолОлссон Линус
58' Желтая карточкаТкач Александр
21
Озен
Махмут
25
Бликст
Якоб
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Озен МахмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Даль ЛинусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Camil Jebara
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
13'
19'
48'
2:0
54'
2:1
58'
История личных встреч
Фалькенберг
Ландскруна
9 матчей
100%
0%
0%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
-22.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
6.3%
37.4%
9 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизито Кваме
|6
|0.26
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.17
|Веде Антон
|4
|0.17
|Нильссон Мелькер
|2
|0.09
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.09
|Энглунд Тобиас
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.04
|Эрикссон Адам
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Godwin Aguda
|1
|0.04
|Хинтса Оливер
|1
|0.04
|Бьерклунд Калле
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Nsima Peter
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсен Кевин
|5
|0.22
|Хофсё Робин
|5
|0.22
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.17
|Олссон Линус
|3
|0.13
|Олссон Филип
|2
|0.09
|Хейер Мелкер
|2
|0.09
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.09
|Ткач Александр
|1
|0.04
|Петерссон Оскар
|1
|0.04
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Никлас
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|1
|0.04
|Мурбек Андреас
|1
|0.04
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|8
|1
|Норен Аксель
|5
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Озен Махмут
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Даль Линус
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|6
|1
|Хофсё Робин
|4
|1
|Альмаджед Сумар
|5
|0
|Мурбек Андреас
|5
|0
|Дженсен Кевин
|3
|0
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Асп Джонатан
|1
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Бликст Якоб
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|Ландскруна
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|3.33% (1)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10ГАИС 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Акрополис
Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ландскруна 1:0 Норрбю Сундсвалль 1:0 Ландскруна Ландскруна 2:1 ГАИС Браге 1:0 Ландскруна
Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|28 - 17
|43
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|32 - 22
|40
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|23
|11
|6
|6
|33 - 18
|39
|4.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 25
|37
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|29 - 22
|37
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|26 - 28
|31
|9.
|Эстер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|19 - 18
|30
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 36
|25
|12.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 26
|24
|13.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|14.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|15.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|16.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|10.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|14.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|15.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|5.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|7.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1