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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
2:1
Конец матча
Ландскруна
0'
13' Желтая карточка
Озен Махмут
1:0
19' Гол
Веде Антон
2:0
48' Гол
Хинтса Оливер
2:1
54' Гол
Олссон Линус
58' Желтая карточка
Ткач Александр
74' Желтая карточка
Эквалл Монс
90' Желтая карточка
Адеми Лорик
90' Желтая карточка
Бликст Якоб
90'+7
31
Норинг
Виктор
4
Норен
Аксель
8
Карлссон
Тобиас
II
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
21
Озен
Махмут
28
Нильссон
Мелькер
6
Веде
Антон
17
Адриан
Самуэль
9
Хинтса
Оливер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
29
Хильдеман
Сванте
16
Олофссон
Деннис
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
8
Эквалл
Монс
25
Бликст
Якоб
17
Петерссон
Оскар
10
Хофсё
Робин
9
Олссон
Линус
Фалькенберг
4-5-1
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Фалькенберг
Ландскруна

9 матчей

100%
0%
0%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
-22.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
6.3%
37.4%
9 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
4:0
С
0:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2
С
5:1
С
4:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
2:1
С
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизито Кваме 6 0.26
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.17
Веде Антон 4 0.17
Нильссон Мелькер 2 0.09
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.09
Энглунд Тобиас 1 0.04
Карлссон Тобиас II 1 0.04
Эрикссон Адам 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Godwin Aguda 1 0.04
Хинтса Оливер 1 0.04
Бьерклунд Калле 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Nsima Peter 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсен Кевин 5 0.22
Хофсё Робин 5 0.22
Оттоссон Филип 4 (1) 0.17
Олссон Линус 4 0.17
Олссон Филип 2 0.09
Хейер Мелкер 2 0.09
Вихльстранд Виктор 2 0.09
Ткач Александр 1 0.04
Петерссон Оскар 1 0.04
Рапп Йохан 1 0.04
Асп Джонатан 1 (1) 0.04
Нильсен Никлас 1 0.04
Бликст Якоб 1 0.04
Мурбек Андреас 1 0.04
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 8 1
Норен Аксель 5 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Nsima Peter 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Кизито Кваме 1 1
Карлссон Кристоффер 2 0
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Озен Махмут 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Даль Линус 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 6 1
Хофсё Робин 4 1
Альмаджед Сумар 5 0
Мурбек Андреас 5 0
Дженсен Кевин 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Вихльстранд Виктор 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Асп Джонатан 1 0
Нильсен Никлас 1 0
Эквалл Монс 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 8% (2) 20% (5) 16% (4) 28% (7) 12% (3) 16% (4)
 Ландскруна 16.13% (5) 22.58% (7) 3.23% (1) 19.35% (6) 16.13% (5) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ГАИС 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Акрополис
Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ландскруна 1:0 Норрбю Сундсвалль 1:0 Ландскруна Ландскруна 2:1 ГАИС Браге 1:0 Ландскруна
Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 22 13 4 5 28 - 17 43
2. Хельсинборг Заявка 23 11 7 5 35 - 19 40
3. Сундсвалль Заявка 22 12 4 6 33 - 22 40
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю Заявка 23 9 8 6 30 - 24 35
7. Йёнчёпинг Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эстер Заявка 22 8 6 8 19 - 18 30
9. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
12. Акрополис Заявка 23 6 7 10 22 - 36 25
13. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
14. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
15. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
16. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
3. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
13. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
14. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
15. Акрополис Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
11. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Озен Махмут получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фалькенберг 2:1 Ландскруна онлайн




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