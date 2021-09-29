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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
1:0
Второй тайм: 71'
Треллеборг
0'
1:0
15' Гол
Халлениус Линус
71'
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
23
Ludvig
Naavik
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
24
Хоканссон
Маттиас
7
Петрович
Петар
9
Косица
Дзенис
Сундсвалль
4-3-1-2
Треллеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Сундсвалль
Треллеборг

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
0%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
1:1
А
1:6
А
1:0
А
2:0
А
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 11 0.5
Энгблум Понтус 7 (2) 0.32
Бенгтссон Йохан 4 0.18
Андерссон Эрик 2 0.09
Блумквист Александр 2 0.09
Олссон Деннис 1 0.05
Лундстрём Роберт 1 0.05
Пичках Пайя 1 0.05
Экстрём Альбин 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Ludvig Naavik 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Силфвер Понтус 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 6 0.26
Оффия Генри 4 0.17
Бьеркен Фритьоф 4 0.17
Косица Дзенис 3 0.13
Бркич Харис 3 0.13
Хоканссон Маттиас 3 0.13
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.09
Блумберг Юхан 1 0.04
Ливерстам Фредрик 1 0.04
Йенссон Исак 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Сафиу Фатаву 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлениус Линус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Лундстрём Роберт 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 7 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Амин Симон 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Тидеман Антон 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Бркич Харис 1 0
Йенссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 12.9% (4) 19.35% (6) 6.45% (2) 25.81% (8) 16.13% (5) 19.35% (6)
 Треллеборг 13.33% (4) 20% (6) 3.33% (1) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вестерос 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Ландскруна Васалунд 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Эргрюте
Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Треллеборг 2:3 Вернаму Норрбю 1:1 Треллеборг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Треллеборг 3:1 Браге
Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 22 13 4 5 28 - 17 43
2. Сундсвалль 1:0 Заявка 22 12 4 6 32 - 22 40
3. Хельсинборг 0:1 Заявка 23 11 6 6 33 - 18 39
4. Ландскруна 1:2 Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг 0:1 Заявка 23 10 7 6 30 - 25 37
6. Норрбю 1:0 Заявка 23 10 7 6 29 - 22 37
7. Йёнчёпинг 1:1 Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эргрюте 1:0 Заявка 23 7 10 6 26 - 28 31
9. Эстер Заявка 22 8 6 8 19 - 18 30
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис 1:1 Заявка 23 6 7 10 22 - 36 25
12. ГАИС 0:1 Заявка 22 7 3 12 22 - 26 24
13. Фалькенберг 2:1 Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
14. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
15. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
16. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 1:2 Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль 1:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 11 26
3. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5. Треллеборг 0:1 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Норрбю 1:0 Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
7. Йёнчёпинг 1:1 Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
8. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Хельсинборг 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
10. Фалькенберг 2:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте 1:0 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
13. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
14. Акрополис 1:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
15. ГАИС 0:1 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 9 19
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю 1:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Эргрюте 1:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
5. Сундсвалль 1:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Треллеборг 0:1 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
7. Акрополис 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС 0:1 Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Йёнчёпинг 1:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
11. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна 1:2 Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг 2:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Треллеборг
2.30
4.40
3.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Треллеборг онлайн




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