Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
2:0
Конец матча
Треллеборг
1:0
15' ГолХаллениус Линус
2:0
75' ГолАндерссон Эрик
77' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
82' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
-
32 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
15'
75'
2:0
77'
82'
История личных встреч
Сундсвалль
Треллеборг
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
0%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|11
|0.5
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.32
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.18
|Андерссон Эрик
|3
|0.14
|Блумквист Александр
|2
|0.09
|Олссон Деннис
|1
|0.05
|Лундстрём Роберт
|1
|0.05
|Пичках Пайя
|1
|0.05
|Ludvig Naavik
|1
|0.05
|Экстрём Альбин
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Силфвер Понтус
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|6
|0.26
|Оффия Генри
|4
|0.17
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.17
|Косица Дзенис
|3
|0.13
|Бркич Харис
|3
|0.13
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.13
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.09
|Блумберг Юхан
|1
|0.04
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|Йенссон Исак
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Сафиу Фатаву
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Халлениус Линус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Андерссон Андреас
|1
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|7
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Треллеборг
|13.33% (4)
|20% (6)
|3.33% (1)
|20% (6)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вестерос 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Ландскруна Васалунд 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Эргрюте
Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Треллеборг 2:3 Вернаму Норрбю 1:1 Треллеборг Хельсинборг 1:1 Треллеборг Треллеборг 3:1 Браге
Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|28 - 17
|43
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 19
|40
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|33 - 22
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|30 - 24
|35
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эстер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|19 - 18
|30
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|12.
|Акрополис
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 36
|25
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|14.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|15.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|16.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|13.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|15.
|Акрополис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1